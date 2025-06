Dr Anna Topol o przyszłości komputerów kwantowych: Nastąpi coś na wzór „momentu ChatGPT”

Ważne jest też budowanie świadomości, że komputer kwantowy nie jest idealnym narzędziem do każdego zadania. Wszystko zależy od celu. Jeśli chcemy rozwiązać złożone problemy, np. optymalizacje finansowe, potrzebujemy komputera kwantowego z ponad 100 kubitami. Słabsze komputery kwantowe są dobre do nauki i eksperymentów, ale nie dorównują one komputerom klasycznym. Do poważnych zastosowań potrzebna jest większa moc. Trzeba uczyć studentów, inżynierów i przyszłych użytkowników, kiedy faktycznie warto go stosować. Niestety, technologia rozwija się szybciej niż edukacja na jej temat. Im więcej o tym mówimy, tym szybciej szkolnictwo dostrzeże potrzebę wprowadzenia odpowiednich kursów. To z kolei przyspieszy rozwój całej branży.

Czy w związku z wymaganiami dotyczącymi mocy obliczeniowej, dostęp do tej technologii będzie ograniczony głównie do pewnych firm i instytucji?

Warto wrócić do pani pytania: kiedy komputery kwantowe staną się powszechnie dostępne? Jak w każdej technologii, na początku systemy są drogie i korzystają z nich głównie firmy, które chcą szybciej zyskać przewagę. Jednak wraz ze standaryzacją koszty będą spadać, a technologia stanie się bardziej dostępna. Jako twórcy wierzymy, że demokratyzacja technologii jest najważniejsza. AI daje poczucie demokratyzacji, ponieważ każdy, niezależnie od miejsca na świecie, może z niej korzystać. Podobnie jest z komputerami kwantowymi – choć na razie nie wszyscy używają ich do skomplikowanych doświadczeń, każdy może już dziś uzyskać do nich dostęp i wykonać proste zadanie.

O, to ciekawa możliwość.

Istnieje platforma, na której każdy może przez 10 minut miesięcznie za darmo korzystać z komputera kwantowego. Czy w te 10 minut zrobi się coś niezwykłego? Nie, ale można zrozumieć, jak działa ta technologia. Za możliwość przeprowadzenia bardziej zaawansowanych eksperymentów oczywiście trzeba zapłacić.

Czy uważa pani, że w branży technologicznej nadal istnieje „szklany sufit” dla kobiet, czy to już mit?

W ostatnich latach coraz więcej kobiet pracuje przy rozwoju komputerów kwantowych. Jednak nadal wielu ludzi myśli, że technologie kwantowe to tylko praca dla fizyków, a kobiet studiujących fizykę jest nadal mało. Ważne jest pokazywanie obecnych kobiet w tej dziedzinie, by inspirować kolejne. Kobiety mogą rozwijać technologię kwantową nie tylko jako fizyczki, ale też jako specjaliści z różnych innych obszarów. Na przykład coraz więcej kobiet pracuje jako programistki i inżynierki, a także w marketingu tej technologii. Choć coraz więcej kobiet angażuje się w rozwój technologii kwantowych, ich udział na kluczowych stanowiskach decyzyjnych wciąż jest niewystarczający.

Dlaczego?

Jest wiele powodów, ale jako mentor zauważyłam coś, co może nie być oczywiste. Kobiety i mężczyźni rozwijając karierę szukają wsparcia, jednak różnią się w podejściu. Mężczyźni nie szukają tylko mentora, ale przede wszystkim promotora – osoby, która nie tylko doradzi, ale aktywnie będzie promować ich, biorąc na siebie część odpowiedzialności za ich sukces.