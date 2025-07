Kobieta detektyw: Ta praca utwierdziła mnie w przekonaniu, że świat nie jest dobry

Na ile praca detektywa przypomina to, co widzimy w serialach i filmach?

Prawdę mówiąc, to w ogóle tego nie przypomina. Sama nie oglądam telewizji, ale to, co słyszę od klientów, bywa naprawdę niepokojące. Często zdarza się, że mają oni zupełnie mylne wyobrażenie o detektywach – są przekonani, że możemy działać poza prawem, zakładać podsłuchy czy montować kamery w miejscach, do których nie mamy legalnego dostępu. Tymczasem detektyw, tak jak każdy obywatel, musi przestrzegać prawa. Nasze działania regulowane są ustawą o usługach detektywistycznych i muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.