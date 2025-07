Jak odróżnić wypalenie od „zwykłego” zmęczenia po całym roku pracy, żeby np. nie podjąć zbyt szybko decyzji o rzuceniu tego, co się ma i szukaniu nowego?

Bardzo prostym sposobem jest odróżnienie, jak czujemy się w poniedziałek. Jeśli po weekendzie mimo zmęczenia poprzednim tygodniem, chętnie idziemy do pracy, to było to zmęczenie. Jeśli jednak pójście do niej nas przeraża, to mamy problem. Problem zmęczenia to teraz wręcz plaga. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, nie potrafimy odpoczywać, odciąć się, wylogować do życia. Tutaj należy wprowadzić szereg zmian, które pozwolą naszemu ciału i umysłowi na odpoczynek. Zadbanie o sen, mniej ekranów, dieta, ulubiona forma ruchu, relacje z ludźmi będą tutaj kluczowe. To niby tak proste w teorii, ale jak widzimy, trudne w praktyce, bo wszyscy są wykończeni, młode mamy, pracujące babcie, managerowie, pracownicy fizyczni, sprzedawcy, ekspedienci, szefowie i prezesi firm. Problem jest poważny i to o czym wspomniałem przed chwilą, w tej sytuacji pomoże. Jeśli jednak to zmęczenie przejdzie w wypalenie zawodowe, czyli trwa już bardzo długo, a życie ulega zaburzeniu, to znak, że czas na zmianę pracy, na wyjście z toksycznego środowiska. Objawami będzie oprócz skrajnego wyczerpania, braku chęci do pracy, będą także sygnały od naszego ciała, stany lękowe, a nawet depresja. Nie mamy ochoty na przyjemności, na spotkania z ludźmi, popadamy w marazm. To już nie jest zwykłe zmęczenie.

Czy w każdym przypadku, gdy doświadcza się wypalenia zawodowego, jedynym ratunkiem jest rozpoczęcie wszystkiego od nowa? Czy można się jakoś ratować w miejscu, którego ma się dość?

Oczywiście jeśli doświadczamy wypalenia zawodowego, które totalnie wyniszcza, jest spowodowane przez czynniki wewnętrzne, czyli pracownicze, mobbing, agresję w miejscu pracy, to w tym pierwszym przypadku nie bójmy się zacząć od nowa. Jednak nie musi tak zawsze być. Kiedy widzimy, że dzieje się źle, ale nie jesteśmy jeszcze w tym krytycznym momencie lub mamy wrażenie, że obiektywnie rzecz biorąc nie powinno być powodów do takiego samopoczucia, to zawalczmy z problemem poprzez poszukanie wszelkich rzeczy, które sprawiają nam przyjemność na polu zawodowym. Być może potrzebna będzie też zmiana organizacji pracy. Bardzo polecam także, zwłaszcza mężczyznom, bo kobiety są w tym lepsze, znalezienie kręgu wsparcia, relacyjnego lub terapeutycznego. Bliscy, zaufani ludzie, z którymi możemy porozmawiać o tym co nas trapi, będą tutaj bardzo istotni. Dobrym pomysłem jest także dokształcanie się, podnoszenie kompetencji, bo daje nam to pewność, że w każdej chwili możemy jednak znaleźć inne zajęcie. Warto też zwrócić uwagę na to, czy nie jestem jedynie przemęczony i wtedy musimy poszukać sposobu na relaks, na to, aby mieć w sobie zasoby do wartościowej pracy. Przemęczenie jest obecnie bardzo poważnym problemem, który prowadzi do wypalenia, więc zdając sobie z tego sprawę, słuchając organizmu, możemy w miarę wcześnie zażegnać sytuację. Sięgnięcie po pomoc terapeuty, który pomoże w danej sytuacji, może być także kluczowe w przypadku, gdy widzimy, że praca jest ok, ale to z nami dzieje się coś niedobrego. Wtedy nie należy od razu wszystkiego rzucać, a jednak najpierw wykorzystać inne drogi.

Jakie uczucia, przemyślenia, doświadczenia na pewno powinny skłonić do jak najszybszego pójścia zupełnie nową drogą zawodową?

Myślę, że jest kilka takich sygnałów, których absolutnie nie wolno ignorować. Przede wszystkim, jeśli regularnie odczuwamy silne zmęczenie, nie mamy żadnej motywacji do działania, wszystko zaczyna nas przerastać, a nawet po urlopie czujemy się bardziej zrezygnowani niż wypoczęci, to naprawdę warto się zatrzymać i zastanowić, czy to jeszcze „normalne przemęczenie”, czy już coś poważniejszego.

Do tego dochodzą objawy fizyczne: bóle głowy, brzucha, problemy ze snem, brak apetytu albo wręcz przeciwnie – kompensowanie sobie stresu jedzeniem czy używkami. Często pojawia się też taki niedzielny lęk: już w niedzielę wieczorem czujemy napięcie na myśl o poniedziałku. I to nie przez chwilę, tylko regularnie.