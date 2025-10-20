Aktualizacja: 21.10.2025 01:36 Publikacja: 20.10.2025 20:18
Proste, stosunkowo bezpieczne i niezbyt intensywne czynności mają korzystniejszy wpływ na zdrowie seniorów niż regularne ćwiczenia fizyczne.
Foto: Adobe stock
Brak odpowiedniej i regularnej dawki ruchu to czwarta najczęstsza przyczyna przedwczesnej śmierci w skali całego globu. Pojawia się jednak pytanie: jaka intensywność ćwiczeń jest odpowiednia, zwłaszcza w przypadku seniorów?
Ogólnie przyjmuje się, że osoby dorosłe powinny ćwiczyć od 150 do 300 minut tygodniowo, a intensywność ćwiczeń powinna oscylować między średnią a dużą. W praktyce jednak duża część osób w starszym wieku z różnych względów nie realizuje tych wytycznych. Poniekąd słusznie, bo bez odpowiedniego przygotowania intensywne ćwiczenia mogą być dla nich niebezpieczne.
Jaki w takim razie rodzaj aktywności fizycznej jest optymalny dla seniorów? Postanowił to sprawdzić zespół chińskich naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Pekinie.
Czytaj więcej
Fakt, że ma się w życiu cel, ma związek z obniżeniem ryzyka wystąpienia demencji – takie wnioski...
Przeanalizowali oni pochodzące z lat 1998–2018 dane medyczne, które zebrano w grupie 9690 mieszkańców 23 chińskich prowincji i regionów autonomicznych. Wiek badanych wynosił co najmniej 65 lat, ponad połowę z nich (53,46 proc.) stanowiły kobiety.
Wśród badanych przeprowadzono też ankiety, w których pytano ich o nawyki dotyczące aktywności fizycznej. Raport z badania opublikowano na portalu naukowym BMC Medicine, należącego do wydawnictwa Springer Nature.
Na podstawie zebranych danych naukowcy zauważyli, że lekkie, proste, stosunkowo bezpieczne i niezbyt intensywne czynności mają korzystniejszy wpływ na zdrowie seniorów niż regularne ćwiczenia fizyczne. Mowa między innymi o wykonywaniu codziennych domowych obowiązków w domu i na zewnątrz, uprawianiu ogródka, opiece nad czworonogiem czy spotkaniach towarzyskich.
Okazuje się, że te i podobne czynności obniżają ryzyko przedwczesnej śmierci aż o 15 proc. Dla porównania, w przypadku regularnych ćwiczeń fizycznych redukcja ryzyka śmierci wyniosła znacznie mniej, bo tylko 7 proc.
Co ciekawe, zbawienny wpływ lekkich, „zwyczajnych” czynności zauważono u wszystkich – niezależnie od predyspozycji genetycznych. Jednocześnie regularne ćwiczenia okazały się bardziej korzystne u osób z dużą ilością genów sprzyjających długowieczności.
Czytaj więcej
Nawet niewielka dawka ruchu może być zbawienna dla naszego zdrowia. Potwierdziły to najnowsze bad...
Autorzy zauważają, że ich wyniki idą w parze z dwoma innymi badaniami z 2022 r. Pierwsze przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, a drugie – w Wielkiej Brytanii.
Amerykańskie badanie na grupie 5446 kobiet potwierdziło związek między aktywnością fizyczną a obniżeniem śmiertelności. Badanie brytyjskie z udziałem ponad pół miliona osób udowodniło z kolei, że ćwiczenia, wykonywanie prac domowych oraz spotkania z rodziną i przyjaciółmi obniżają ryzyko wystąpienia demencji, niezależnie od predyspozycji genetycznych.
Zdaniem naukowców z Pekinu nieskomplikowane codzienne czynności to znakomity sposób na utrzymanie aktywności fizycznej przez osoby w starszym wieku. Podkreślają, że powinno się je zawrzeć w wytycznych dotyczących aktywności fizycznej dla seniorów, ponieważ ich wykonywanie jest stosunkowo łatwe i – jak się okazuje – nie bez znaczenia dla utrzymania dobrostanu fizycznego i psychicznego.
Źródło:
www.bmcmedicine.biomedcentral.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Brak odpowiedniej i regularnej dawki ruchu to czwarta najczęstsza przyczyna przedwczesnej śmierci w skali całego globu. Pojawia się jednak pytanie: jaka intensywność ćwiczeń jest odpowiednia, zwłaszcza w przypadku seniorów?
Przy okazji zmiany czasu warto pomyśleć przede wszystkim o tym, aby nie mieć poczucia jego marnowania. We współc...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Dzieci w Szwecji od lat należą do najszczęśliwszych na świecie. Stan ten przypisuje się zjawisku lagom. Oto, w c...
Zdaniem wielu ekspertów rozpoczęła się właśnie era „wielkiego transferu bogactwa”, czyli dziedziczenia fortun pr...
Księżna Kate opublikowała esej, w którym ostrzega rodziców przed zagrożeniami, jakie wiążą się z nadmiernym używ...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Z najnowszego raportu firmy IPSOS wynika, że choć na rynku i w internecie nie brakuje poradników na temat wychow...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas