Oto najzdrowszy rodzaj aktywności fizycznej. Nowe ustalenia naukowców

Okazuje się, że nie potrzeba ani kosztownych urządzeń, ani nawet intensywnych ćwiczeń, aby znacząco zwiększyć swoje szanse na długie życie w zdrowiu. Takie wnioski płyną z raportu chińskich naukowców, bazującego na wieloletnich obserwacjach blisko dziesięciu tysięcy osób. Jego wyniki zainteresują zwłaszcza seniorów.

Publikacja: 20.10.2025 20:18

Proste, stosunkowo bezpieczne i niezbyt intensywne czynności mają korzystniejszy wpływ na zdrowie seniorów niż regularne ćwiczenia fizyczne.

Foto: Adobe stock

Izabela Popko

Brak odpowiedniej i regularnej dawki ruchu to czwarta najczęstsza przyczyna przedwczesnej śmierci w skali całego globu. Pojawia się jednak pytanie: jaka intensywność ćwiczeń jest odpowiednia, zwłaszcza w przypadku seniorów?

Jaka aktywność fizyczna jest najzdrowsza? Naukowcy stawiają na „zwykłe” codzienne czynności

Ogólnie przyjmuje się, że osoby dorosłe powinny ćwiczyć od 150 do 300 minut tygodniowo, a intensywność ćwiczeń powinna oscylować między średnią a dużą. W praktyce jednak duża część osób w starszym wieku z różnych względów nie realizuje tych wytycznych. Poniekąd słusznie, bo bez odpowiedniego przygotowania intensywne ćwiczenia mogą być dla nich niebezpieczne.

Jaki w takim razie rodzaj aktywności fizycznej jest optymalny dla seniorów? Postanowił to sprawdzić zespół chińskich naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Pekinie.

Przeanalizowali oni pochodzące z lat 1998–2018 dane medyczne, które zebrano w grupie 9690 mieszkańców 23 chińskich prowincji i regionów autonomicznych. Wiek badanych wynosił co najmniej 65 lat, ponad połowę z nich (53,46 proc.) stanowiły kobiety.

Wśród badanych przeprowadzono też ankiety, w których pytano ich o nawyki dotyczące aktywności fizycznej. Raport z badania opublikowano na portalu naukowym BMC Medicine, należącego do wydawnictwa Springer Nature.

Lekkie codzienne czynności obniżają ryzyko przedwczesnej śmierci o 15 proc.

Na podstawie zebranych danych naukowcy zauważyli, że lekkie, proste, stosunkowo bezpieczne i niezbyt intensywne czynności mają korzystniejszy wpływ na zdrowie seniorów niż regularne ćwiczenia fizyczne. Mowa między innymi o wykonywaniu codziennych domowych obowiązków w domu i na zewnątrz, uprawianiu ogródka, opiece nad czworonogiem czy spotkaniach towarzyskich.

Okazuje się, że te i podobne czynności obniżają ryzyko przedwczesnej śmierci aż o 15 proc. Dla porównania, w przypadku regularnych ćwiczeń fizycznych redukcja ryzyka śmierci wyniosła znacznie mniej, bo tylko 7 proc.

Co ciekawe, zbawienny wpływ lekkich, „zwyczajnych” czynności zauważono u wszystkich – niezależnie od predyspozycji genetycznych. Jednocześnie regularne ćwiczenia okazały się bardziej korzystne u osób z dużą ilością genów sprzyjających długowieczności.

Autorzy zauważają, że ich wyniki idą w parze z dwoma innymi badaniami z 2022 r. Pierwsze przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, a drugie – w Wielkiej Brytanii.

Amerykańskie badanie na grupie 5446 kobiet potwierdziło związek między aktywnością fizyczną a obniżeniem śmiertelności. Badanie brytyjskie z udziałem ponad pół miliona osób udowodniło z kolei, że ćwiczenia, wykonywanie prac domowych oraz spotkania z rodziną i przyjaciółmi obniżają ryzyko wystąpienia demencji, niezależnie od predyspozycji genetycznych.

Zdaniem naukowców z Pekinu nieskomplikowane codzienne czynności to znakomity sposób na utrzymanie aktywności fizycznej przez osoby w starszym wieku. Podkreślają, że powinno się je zawrzeć w wytycznych dotyczących aktywności fizycznej dla seniorów, ponieważ ich wykonywanie jest stosunkowo łatwe i – jak się okazuje – nie bez znaczenia dla utrzymania dobrostanu fizycznego i psychicznego.

www.bmcmedicine.biomedcentral.com

Zdrowie Styl Życia

