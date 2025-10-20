Brak odpowiedniej i regularnej dawki ruchu to czwarta najczęstsza przyczyna przedwczesnej śmierci w skali całego globu. Pojawia się jednak pytanie: jaka intensywność ćwiczeń jest odpowiednia, zwłaszcza w przypadku seniorów?

Jaka aktywność fizyczna jest najzdrowsza? Naukowcy stawiają na „zwykłe” codzienne czynności

Ogólnie przyjmuje się, że osoby dorosłe powinny ćwiczyć od 150 do 300 minut tygodniowo, a intensywność ćwiczeń powinna oscylować między średnią a dużą. W praktyce jednak duża część osób w starszym wieku z różnych względów nie realizuje tych wytycznych. Poniekąd słusznie, bo bez odpowiedniego przygotowania intensywne ćwiczenia mogą być dla nich niebezpieczne.

Jaki w takim razie rodzaj aktywności fizycznej jest optymalny dla seniorów? Postanowił to sprawdzić zespół chińskich naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Pekinie.

Przeanalizowali oni pochodzące z lat 1998–2018 dane medyczne, które zebrano w grupie 9690 mieszkańców 23 chińskich prowincji i regionów autonomicznych. Wiek badanych wynosił co najmniej 65 lat, ponad połowę z nich (53,46 proc.) stanowiły kobiety.