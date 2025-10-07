Z najnowszych badań wynika, że nie wszyscy rodzice są świadomi tego, że ich codzienna obecność w życiu ich pociech, codzienne wsparcie i częste docenianie stanowią ważny fundament odporności psychicznej, a także poczucia własnej wartości. To wszystko w dalszym życiu pozwoli młodym ludziom odeprzeć różne formy przemocy – na przykład ze strony rówieśników.

Co trzeci polski rodzic nie uważa, że budowanie więzi i okazywanie miłości dziecku to priorytet

Tymczasem okazuje się, że aż co trzeci rodzic uważa, że budowanie więzi z dzieckiem i okazywanie mu bezwarunkowej miłości nie należy do priorytetów w procesie wychowania, a jedynie 29 proc. twierdzi, że ważniejsze od kary jest docenianie dziecka za jego sukcesy. Jednocześnie prawie 70 proc. rodziców często ma poczucie, że mogłoby lepiej wychowywać swoje dzieci.

Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Fundacji Kosmos dla Dziewczynek pod tytułem „Wyczerpani doskonałością. Raport o współczesnym rodzicielstwie”. Na potrzeby publikacji firma badawcza IPSOS w czerwcu tego roku przeprowadziła ankiety w gronie 823 rodziców dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Próbę dobrano w oparciu o bieżącą strukturę demograficzną dzieci w tym przedziale wiekowym pod kątem płci oraz miejsca i regionu zamieszkania.

Ten niezbyt pozytywny obraz polskiego rodzicielstwa chcą zmienić twórcy drugiej odsłony kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Dobre dzieciństwo daje dziecku moc”. Jej organizatorami są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci.