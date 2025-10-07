Aktualizacja: 07.10.2025 11:59 Publikacja: 07.10.2025 10:20
Dr Monika Sajkowska: Rodzice nie muszą być doskonali, wystarczy, że są uważni i obecni.
Z najnowszych badań wynika, że nie wszyscy rodzice są świadomi tego, że ich codzienna obecność w życiu ich pociech, codzienne wsparcie i częste docenianie stanowią ważny fundament odporności psychicznej, a także poczucia własnej wartości. To wszystko w dalszym życiu pozwoli młodym ludziom odeprzeć różne formy przemocy – na przykład ze strony rówieśników.
Tymczasem okazuje się, że aż co trzeci rodzic uważa, że budowanie więzi z dzieckiem i okazywanie mu bezwarunkowej miłości nie należy do priorytetów w procesie wychowania, a jedynie 29 proc. twierdzi, że ważniejsze od kary jest docenianie dziecka za jego sukcesy. Jednocześnie prawie 70 proc. rodziców często ma poczucie, że mogłoby lepiej wychowywać swoje dzieci.
Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Fundacji Kosmos dla Dziewczynek pod tytułem „Wyczerpani doskonałością. Raport o współczesnym rodzicielstwie”. Na potrzeby publikacji firma badawcza IPSOS w czerwcu tego roku przeprowadziła ankiety w gronie 823 rodziców dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Próbę dobrano w oparciu o bieżącą strukturę demograficzną dzieci w tym przedziale wiekowym pod kątem płci oraz miejsca i regionu zamieszkania.
Ten niezbyt pozytywny obraz polskiego rodzicielstwa chcą zmienić twórcy drugiej odsłony kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Dobre dzieciństwo daje dziecku moc”. Jej organizatorami są Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci.
W tym roku celem kampanii jest zachęcenie dorosłych do zastanowienia się nad tym, czy wspierają swoje dzieci na co dzień, czy są w ich życiu obecni – i czy odpowiednio często pokazują swoim pociechom, że je doceniają. Eksperci i twórcy kampanii podkreślają, że to kluczowe elementy, które wpływają na właściwy rozwój psychiki dziecka.
Druga edycja kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy” ruszyła 6 października 2025 r. Mogą do niej dołączyć wszystkie zainteresowane osoby prywatne, a także samorządy, szkoły i organizacje.
W ramach kampanii odbędzie się seria wydarzeń edukacyjnych dla nauczycieli, edukatorów i społeczności lokalnych. Ich inicjatorami są lokalne organizacje, które należą do Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Autorzy kampanii podkreślają, że dzięki jej oddolnemu charakterowi ma ona szansę dotrzeć do różnych grup opiekunów dzieci.
„Tegoroczna edycja kampanii skupia się na towarzyszeniu rodzicom w budowaniu więzi z dziećmi, bo to właśnie bliska, pełna wsparcia relacja jest najlepszą ochroną przed krzywdzeniem. Każda chwila obecności i każde docenienie dają dziecku siłę i poczucie bezpieczeństwa, które zostaje na całe życie” – podkreśla dr Monika Sajkowska, liderka kampanii Dzieciństwo bez Przemocy z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
„Rodzice nie muszą być doskonali, wystarczy, że są uważni i obecni. W tych codziennych momentach rodzi się pewność siebie i świadomość własnej wartości. Wspólnie możemy tworzyć świat, w którym dzieci dorastają w miłości, zaufaniu i poczuciu, że są ważne” – dodaje ekspertka.
Źródło: rp.pl
