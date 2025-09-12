W badaniu, na podstawie którego opracowano raport, wzięły udział osoby w wieku od 18 do 34 lat. Grupa liczyła 912 respondentów. Badani odpowiadali m.in. na pytanie, na co w ich gospodarstwie domowym wydaje się najwięcej pieniędzy w skali miesiąca. Niemal połowa z nich (45 proc.) wskazała, że mieszka z rodzicami. Mniej więcej co druga badana osoba dokłada się do rachunków. Co czwarty badany mieszka we własnym mieszkaniu. Wyraźna większość (63 proc.) z nich spłaca kredyt zaciągnięty na zakup nieruchomości.

Reklama Reklama

Na co wydają pieniądze Polki i Polacy z pokolenia Z?

Jeden z najważniejszych wniosków, jakie płyną z badania, to ten dotyczący możliwości zaspokojenia przez młodych różnorodnych potrzeb z wynagrodzenia, które otrzymują za wykonywaną pracę. Okazuje się, że tylko dwóm na pięć osób z pokolenia Z wystarcza pieniędzy na wszystko bez większych wyrzeczeń. Jeśli młodzi przeznaczają zarobki na coś poza utrzymaniem i zdrowiem, zwykle są to ubrania, jedzenie poza domem i podróże.

Jeśli chodzi o kategorie wydatków, które najbardziej obciążają budżety młodych, wyraźnie dominują te związane z codziennym funkcjonowaniem. 62 proc. badanych najwięcej środków przeznacza na żywność i chemię domową, 57 proc. na mieszkanie, a podium zamyka transport – 33 proc.

– Koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego mają największy udział w wydatkach młodych, niezależnie od płci – mówi Nina Wadowska z Autopay. – Patrząc na wyniki badania, mamy dowód na to, że wbrew krzywdzącym stereotypom młodzi wydają pieniądze przede wszystkim na niezbędne potrzeby życiowe. Należy jednak zauważyć, że zdecydowanie częściej to młode kobiety przeznaczają środki głównie na podstawowe wydatki. Na żywność i chemię domową wskazało aż 69 proc. kobiet i 55 proc. mężczyzn. W przypadku rachunków za dom jest to 63 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn. Kobiety przeznaczają także wyraźnie częściej większe środki na zdrowie oraz ubrania i kosmetyki. Z kolei w przypadku mężczyzn częściej wśród głównych wydatków pojawiają się: hobby i zajęcia dodatkowe oraz rozrywka online – podkreśla.