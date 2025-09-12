Aktualizacja: 12.09.2025 19:58 Publikacja: 12.09.2025 14:30
Jeśli młodzi przeznaczają zarobki na coś poza utrzymaniem i zdrowiem, zwykle są to ubrania, jedzenie poza domem i podróże.
Foto: Adobe Stock
W badaniu, na podstawie którego opracowano raport, wzięły udział osoby w wieku od 18 do 34 lat. Grupa liczyła 912 respondentów. Badani odpowiadali m.in. na pytanie, na co w ich gospodarstwie domowym wydaje się najwięcej pieniędzy w skali miesiąca. Niemal połowa z nich (45 proc.) wskazała, że mieszka z rodzicami. Mniej więcej co druga badana osoba dokłada się do rachunków. Co czwarty badany mieszka we własnym mieszkaniu. Wyraźna większość (63 proc.) z nich spłaca kredyt zaciągnięty na zakup nieruchomości.
Jeden z najważniejszych wniosków, jakie płyną z badania, to ten dotyczący możliwości zaspokojenia przez młodych różnorodnych potrzeb z wynagrodzenia, które otrzymują za wykonywaną pracę. Okazuje się, że tylko dwóm na pięć osób z pokolenia Z wystarcza pieniędzy na wszystko bez większych wyrzeczeń. Jeśli młodzi przeznaczają zarobki na coś poza utrzymaniem i zdrowiem, zwykle są to ubrania, jedzenie poza domem i podróże.
Czytaj więcej
Raport „Finanse Młodych Polek i Polaków” przygotowany przez Autopay na podstawie badania na repre...
Jeśli chodzi o kategorie wydatków, które najbardziej obciążają budżety młodych, wyraźnie dominują te związane z codziennym funkcjonowaniem. 62 proc. badanych najwięcej środków przeznacza na żywność i chemię domową, 57 proc. na mieszkanie, a podium zamyka transport – 33 proc.
– Koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego mają największy udział w wydatkach młodych, niezależnie od płci – mówi Nina Wadowska z Autopay. – Patrząc na wyniki badania, mamy dowód na to, że wbrew krzywdzącym stereotypom młodzi wydają pieniądze przede wszystkim na niezbędne potrzeby życiowe. Należy jednak zauważyć, że zdecydowanie częściej to młode kobiety przeznaczają środki głównie na podstawowe wydatki. Na żywność i chemię domową wskazało aż 69 proc. kobiet i 55 proc. mężczyzn. W przypadku rachunków za dom jest to 63 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn. Kobiety przeznaczają także wyraźnie częściej większe środki na zdrowie oraz ubrania i kosmetyki. Z kolei w przypadku mężczyzn częściej wśród głównych wydatków pojawiają się: hobby i zajęcia dodatkowe oraz rozrywka online – podkreśla.
Najliczniejsza grupa młodych dorosłych (35 proc.) twierdzi, że żyje oszczędnie i wystarcza jej pieniędzy na prawie wszystko. Podobnie licznemu gronu respondentów wystarcza na wszystkie potrzeby bez dużych wyrzeczeń. Oznacza to, że większość młodych osób mimo znacznego obciążenia kosztami życia jest w stanie wygospodarować środki na własne, bardziej konsumpcyjne potrzeby.
Czytaj więcej
Pokolenie Z to generacja, która wymyka się prostym klasyfikacjom. Na co dzień młodzi poruszają si...
Autorzy raportu zauważają, że wbrew przekonaniu, o którym dość często się mówi, rozpoczęcie nowego hobby czy sportu od wizyty w odpowiednim sklepie i zaopatrzenia się w najlepsze na rynku buty do biegania czy matę do jogi to na razie domena millenialsów. Młodsze pokolenie nie inwestuje całych swoich wolnych zasobów w pasje. Dla ludzi z pokolenia Z ważniejsze są relacje ze znajomymi, a także zdobywanie ciekawych i wartościowych doświadczeń. To istotna wskazówka dla twórców produktów i usług z potencjałem lifestyle'owym, które z nich warto adresować do pokolenia Z.
Co jeszcze ważne w kontekście wyników badania, to fakt, że stosunkowo nieduża część młodych badanych przyznała, że nie ma żadnych wolnych środków finansowych – takich, które mogłaby przeznaczyć na coś poza opłatą kosztów utrzymania. W zależności od grupy wiekowej (18-21, 22-24, 25-29 i 30-34 lata) takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 4, 8, 4 i 5 proc. badanych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W badaniu, na podstawie którego opracowano raport, wzięły udział osoby w wieku od 18 do 34 lat. Grupa liczyła 912 respondentów. Badani odpowiadali m.in. na pytanie, na co w ich gospodarstwie domowym wydaje się najwięcej pieniędzy w skali miesiąca. Niemal połowa z nich (45 proc.) wskazała, że mieszka z rodzicami. Mniej więcej co druga badana osoba dokłada się do rachunków. Co czwarty badany mieszka we własnym mieszkaniu. Wyraźna większość (63 proc.) z nich spłaca kredyt zaciągnięty na zakup nieruchomości.
Zrobię dla nich wszystko, są moją rodziną – tak o 106 podopiecznych ze schroniska dla zwierząt gospodarskich Sta...
Co prawda zdrowie dziecka jest dla polskich rodziców ważne, jednak troska ta często ma wymiar czysto deklaratywn...
11 kobiet, 9 psów, żadnych mężczyzn i życie w myśl zasady „żadnych dramatów”. We wspólnocie The Bird’s Nest w Te...
Choć ze wszystkich generacji pokolenie Z jest najbardziej utożsamiane z Internetem, potencjalnych partnerów woli...
Sophie Turner znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak opublikowała relację z koncertu Oasis, na który wybrała s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas