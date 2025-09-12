Reklama

Badanie pokazało, na co naprawdę wydaje pieniądze polskie pokolenie Z. Stereotyp umiera

Jeśli ktokolwiek uważałby, że Polacy młodego pokolenia prowadzą wystawne życie i spełniają swoje wyszukane zachcianki, myli się. Raport Autopay „Finanse Młodych Polek i Polaków” jednoznacznie pokazuje, co pochłania największą część ich zarobków.

Publikacja: 12.09.2025 14:30

Jeśli młodzi przeznaczają zarobki na coś poza utrzymaniem i zdrowiem, zwykle są to ubrania, jedzenie

Jeśli młodzi przeznaczają zarobki na coś poza utrzymaniem i zdrowiem, zwykle są to ubrania, jedzenie poza domem i podróże.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

W badaniu, na podstawie którego opracowano raport, wzięły udział osoby w wieku od 18 do 34 lat. Grupa liczyła 912 respondentów. Badani odpowiadali m.in. na pytanie, na co w ich gospodarstwie domowym wydaje się najwięcej pieniędzy w skali miesiąca. Niemal połowa z nich (45 proc.) wskazała, że mieszka z rodzicami. Mniej więcej co druga badana osoba dokłada się do rachunków. Co czwarty badany mieszka we własnym mieszkaniu. Wyraźna większość (63 proc.) z nich spłaca kredyt zaciągnięty na zakup nieruchomości.

Na co wydają pieniądze Polki i Polacy z pokolenia Z?

Jeden z najważniejszych wniosków, jakie płyną z badania, to ten dotyczący możliwości zaspokojenia przez młodych różnorodnych potrzeb z wynagrodzenia, które otrzymują za wykonywaną pracę.  Okazuje się, że tylko dwóm na pięć osób z pokolenia Z wystarcza pieniędzy na wszystko bez większych wyrzeczeń. Jeśli młodzi przeznaczają zarobki na coś poza utrzymaniem i zdrowiem, zwykle są to ubrania, jedzenie poza domem i podróże.

Jeśli chodzi o kategorie wydatków, które najbardziej obciążają budżety młodych, wyraźnie dominują te związane z codziennym funkcjonowaniem. 62 proc. badanych najwięcej środków przeznacza na żywność i chemię domową, 57 proc. na mieszkanie, a podium zamyka transport – 33 proc.

– Koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego mają największy udział w wydatkach młodych, niezależnie od płci – mówi Nina Wadowska z Autopay.  – Patrząc na wyniki badania, mamy dowód na to, że wbrew krzywdzącym stereotypom młodzi wydają pieniądze przede wszystkim na niezbędne potrzeby życiowe. Należy jednak zauważyć, że zdecydowanie częściej to młode kobiety przeznaczają środki głównie na podstawowe wydatki. Na żywność i chemię domową wskazało aż 69 proc. kobiet i 55 proc. mężczyzn. W przypadku rachunków za dom jest to 63 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn. Kobiety przeznaczają także wyraźnie częściej większe środki na zdrowie oraz ubrania i kosmetyki. Z kolei w przypadku mężczyzn częściej wśród głównych wydatków pojawiają się: hobby i zajęcia dodatkowe oraz rozrywka online – podkreśla. 

Pokolenie Z nie żyje ponad stan

Najliczniejsza grupa młodych dorosłych (35 proc.) twierdzi, że żyje oszczędnie i wystarcza jej pieniędzy na prawie wszystko. Podobnie licznemu gronu respondentów wystarcza na wszystkie potrzeby bez dużych wyrzeczeń. Oznacza to, że większość młodych osób mimo znacznego obciążenia kosztami życia jest w stanie wygospodarować środki na własne, bardziej konsumpcyjne potrzeby.

Autorzy raportu zauważają, że wbrew przekonaniu, o którym dość często się mówi, rozpoczęcie nowego hobby czy sportu od wizyty w odpowiednim sklepie i zaopatrzenia się w najlepsze na rynku buty do biegania czy matę do jogi to na razie domena millenialsów. Młodsze pokolenie nie inwestuje całych swoich wolnych zasobów w pasje. Dla ludzi z pokolenia Z ważniejsze są relacje ze znajomymi, a także zdobywanie ciekawych i wartościowych doświadczeń. To istotna wskazówka dla twórców produktów i usług z potencjałem lifestyle'owym, które z nich warto adresować do pokolenia Z.

Co jeszcze ważne w kontekście wyników badania, to fakt, że stosunkowo nieduża część młodych badanych przyznała, że nie ma żadnych wolnych środków finansowych – takich, które mogłaby przeznaczyć na coś poza opłatą kosztów utrzymania. W zależności od grupy wiekowej (18-21, 22-24, 25-29 i 30-34 lata) takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 4, 8, 4 i 5 proc. badanych. 

Źródło: rp.pl

Styl Życia Klimat

Marta Jarosz

