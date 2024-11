Pokolenie Z zmienia siłę hasła "Dobre, bo polskie". Oto, czym się kieruje, robiąc zakupy

Czytaj więcej Styl życia Pokolenie Z ma gorzej niż starsze generacje. Eksperci tłumaczą, dlaczego Każde pokolenie twierdzi, że ma w życiu trudniej niż poprzednie generacje, przy czym te trudności dotyczą różnych sfer życia. Pokolenie Z nie tu jest wyjątkiem. Największym problemem młodych dorosłych jest dziś osiągnięcie niezależności finansowej.

Zetki - konsument przyszłości

Pokolenie Z to wyzwanie dla marek – zarówno polskich, jak i zagranicznych. To konsumenci, którzy oczekują autentyczności, jakości i zrównoważonego podejścia.

- Pokolenie osób urodzonych po 1995 roku to grupa tak samo wymagająca jak inni konsumenci – mówi Renata Ropska. Urodzili się w czasach, kiedy umacniały swoją pozycję media internetowe i z nich właśnie korzystają najbardziej. To świat internetowy jest miejscem, w którym toczy się ich życie. Tutaj się uczą, tutaj pracują, czerpią wiedzę i informacje, tutaj też odpoczywają i nawiązują relacje. To grupa, która ma ułatwiony dostęp do informacji, ma je we "własnej kieszeni". Mają też inne potrzeby niż ci wcześniej urodzeni. Szybkość i prawdziwość informacji, które teraz są łatwo weryfikowane, to dla nich jedna z najistotniejszych wartości. Trzeba również podkreślić ich zaangażowanie społeczne, ich wrażliwość ekologiczną i równościową. Cieszy mnie zawsze widok zaangażowanej młodzieży, która odważnie wypowiada własne zdanie. Takie wartości powinna spełniać marka, która chce zainteresować tą grupę docelową. Marka ekologiczna, wolna, zaangażowana społecznie, szanująca odmienność i różnorodność - to cechy, na które marki adresowane do pokolenia Z powinny postawić w swoim wizerunku- podsumowuje.

Dla wielu polskich firm oznacza to konieczność podjęcia zmian w działaniu. Sama polskość nie wystarczy – trzeba mówić językiem tego pokolenia, pełnym wartości, otwartości i innowacji. Młodzi konsumenci są wymagający, ale warto o nich zadbać, bo to właśnie oni mogą stać się ambasadorami polskich marek na globalnym rynku.

