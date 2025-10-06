Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest Tilly Norwood i jak została stworzona?

Jakie są reakcje hollywoodzkich gwiazd na pojawienie się aktorki AI Tilly Norwood?

Jakie kontrowersje budzi sztuczna inteligencja w branży filmowej?

Kontrowersje wokół „aktorki” AI rosną z dnia na dzień. Fikcyjna postać i jej twórcy spotkali się z falą krytyki po tym, jak ogłoszono, że Tilly Norwood prowadzi rozmowy z agencjami aktorskimi, które chcą ją reprezentować.

Reklama Reklama

Kim jest Tilly Norwood? Aktorka, która nie istnieje

Tilly Norwood to fikcyjna postać stworzona przez start-up Particle6 zajmujący się sztuczną inteligencją, założony przez holenderską komiczkę i aktorkę Eline Van der Velden. Tilly Norwood rozpoczęła aktywność na Instagramie w lutym. Na swoim profilu przedstawia się jako aspirująca aktorka i zamieszcza zdjęcia m.in. z prób filmowych czy programów telewizyjnych, w których rzekomo miała brać udział. Do złudzenia przypomina realną postać.

Norwood zagrała już nawet swoją pierwszą rolę. W lipcu opublikowała krótki film komediowy ze swoim udziałem zatytułowany „Komisarz AI”. Był on w pełni wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Pod koniec września, podczas Festiwalu Filmowego w Zurychu, jej twórczyni zdradziła, że prowadzone są rozmowy z agencjami aktorskimi, które są zainteresowane podpisaniem kontraktu z Tilly Norwood. Byłaby to pierwsza tego typu umowa w historii.

Hollywood potępia Tilly Norwood. Fala krytyki wobec „aktorki” AI

Hollywood nie ma jednak zamiaru przyjmować Tilly Norwood z otwartymi ramionami. Informacja o możliwej współpracy agencji filmowych z „aktorką” AI wywołała natychmiastową reakcję amerykańskiego związku zawodowego aktorów SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists). W wydanym oświadczeniu związek sprzeciwił się zastępowaniu artystów przez sztuczną inteligencję.