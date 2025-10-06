Reklama

Aktorka, która nie istnieje, robi zawrotną karierę. Środowisko filmowe protestuje

Wśród hollywoodzkich gwiazd narasta oburzenie postacią Tilly Norwood. „Aktorka" stworzona przez sztuczną inteligencję szybko zyskała dużą popularność w mediach społecznościowych. Fikcyjna postać jest już u progu kariery w realnym świecie. Budzi to kontrowersje w branży filmowej.

Publikacja: 06.10.2025 11:05

„Aktorka" AI Tilly Norwood w swoim „pierwszym filmie".

„Aktorka" AI Tilly Norwood w swoim „pierwszym filmie".

Foto: https://www.facebook.com/people/Tilly-Norwood/

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kim jest Tilly Norwood i jak została stworzona?
  • Jakie są reakcje hollywoodzkich gwiazd na pojawienie się aktorki AI Tilly Norwood?
  • Jakie kontrowersje budzi sztuczna inteligencja w branży filmowej?

Kontrowersje wokół „aktorki” AI rosną z dnia na dzień. Fikcyjna postać i jej twórcy spotkali się z falą krytyki po tym, jak ogłoszono, że Tilly Norwood prowadzi rozmowy z agencjami aktorskimi, które chcą ją reprezentować. 

Kim jest Tilly Norwood? Aktorka, która nie istnieje

Tilly Norwood to fikcyjna postać stworzona przez start-up Particle6 zajmujący się sztuczną inteligencją, założony przez holenderską komiczkę i aktorkę Eline Van der Velden. Tilly Norwood rozpoczęła aktywność na Instagramie w lutym. Na swoim profilu przedstawia się jako aspirująca aktorka i zamieszcza zdjęcia m.in. z prób filmowych czy programów telewizyjnych, w których rzekomo miała brać udział. Do złudzenia przypomina realną postać.

Norwood zagrała już nawet swoją pierwszą rolę. W lipcu opublikowała krótki film komediowy ze swoim udziałem zatytułowany Komisarz AI”. Był on w pełni wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Pod koniec września, podczas Festiwalu Filmowego w Zurychu, jej twórczyni zdradziła, że prowadzone są rozmowy z agencjami aktorskimi, które są zainteresowane podpisaniem kontraktu z Tilly Norwood. Byłaby to pierwsza tego typu umowa w historii. 

Hollywood potępia Tilly Norwood. Fala krytyki wobec „aktorki” AI

Hollywood nie ma jednak zamiaru przyjmować Tilly Norwood z otwartymi ramionami. Informacja o możliwej współpracy agencji filmowych z „aktorką” AI wywołała natychmiastową reakcję amerykańskiego związku zawodowego aktorów SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists). W wydanym oświadczeniu związek sprzeciwił się zastępowaniu artystów przez sztuczną inteligencję.

Dla jasności, »Tilly Norwood« nie jest aktorką, to postać wygenerowana przez program komputerowy, który był trenowany na pracach niezliczonych profesjonalnych wykonawców – bez ich zgody i wynagrodzenia... To nie rozwiązuje żadnego »problemu« – to tworzy problem wykorzystywania skradzionych występów, aby pozbawić aktorów pracy, zagrażając środkom do życia wykonawców i dewaloryzując ludzką sztukę" – oświadczyli przedstawiciele związku.

Gwiazdy filmowe nie kryją oburzenia. „Mamy przechlapane. Proszę, przestańcie”

Głosy krytyki płyną od kolejnych znanych nazwisk ze świata filmu. Jako jedna z pierwszych wypowiedziała się aktorka i reżyserka Natasha Lyonne. Gwiazda znana z takich produkcji, jak „Orange is the New Black”, „Poker Face” czy „Russian Doll” wezwała do bojkotu agencji, które będą pracować z „aktorką” AI.

„Każda agencja talentów, która się w to zaangażuje, powinna zostać zbojkotowana przez wszystkie gildie. Głęboko błędne i całkowicie zaburzone. To nie jest właściwa droga” – oceniła Lyonne.

Laureatka Oscara Emily Blunt, która promuje teraz swój najnowszy film „The Smashing Machine”, po raz pierwszy zobaczyła Tilly Norwood podczas rozmowy z redakcją „Variety”. Nie kryła zaskoczenia i zaapelowała do agencji filmowych.

To jest sztuczna inteligencja? Dobry Boże, mamy przechlapane. To naprawdę, naprawdę przerażające. Agencje, nie róbcie tego. Proszę, przestańcie. Proszę, przestańcie odbierać nam naszą ludzką więź” – powiedziała.

Aktorka Whoopi Goldberg uważa, że sztuczna inteligencja nie ma szans odebrać pracy aktorom. W programie The View powiedziała, że jej zdaniem widzowie potrafią odróżnić ludzi od tworów sztucznej inteligencji, ponieważ „poruszają się inaczej, nasze twarze poruszają się inaczej, nasze ciała poruszają się inaczej”.

Autorka broni Tilly Norwood. Jest „dziełem sztuki”

Eline Van der Velden, która podczas Festiwalu Filmowego w Zurychu przedstawiła należące do niej studio produkcyjne i agencję talentów AI „Xicoia”, broni swojego dzieła. W odpowiedzi na negatywną reakcję środowiska filmowego wydała oświadczenie.

Postrzegam AI nie jako zastępstwo dla ludzi, ale jako nowe narzędzie – nowy pędzel. Tak jak animacja, lalkarstwo czy obrazy generowane komputerowo otworzyły nowe możliwości bez odbierania miejsca aktorstwu na żywo, AI oferuje kolejny sposób wyobrażania sobie i tworzenia historii” – napisała Van der Velden.

Wyraziła opinię, że postać wygenerowana przez AI „nie jest substytutem człowieka, ale dziełem twórczym – dziełem sztuki”.

„Stworzenie Tilly było dla mnie aktem wyobraźni i kunsztu, nieróżniącym się od rysowania postaci, pisania roli czy kształtowania występu. Wprowadzenie takiej postaci w życie wymaga czasu, umiejętności i powtarzalności” – dodała twórczyni „aktorki” AI.

Źródło:
www.bbc.com
www.theguardian.com
variety.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sztuczna Inteligencja Aktorzy Hollywood AI

Kim jest Tilly Norwood? Aktorka, która nie istnieje

