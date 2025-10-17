Od paru lat analitycy finansowi mówią o zbliżającym się, a nawet już trwającym „wielkim transferze bogactwa”. Chodzi o zjawisko dziedziczenia przez przedstawicieli młodych pokoleń fortun, które zgromadzili ich rodzice i inni starsi krewni.

Eksperci z J.P. Morgan: Kobiety nie czekają na „wielki transfer bogactwa”

Szacuje się, że do 2048 r. w wyniku „wielkiego transferu bogactwa” starsze pokolenie najzamożniejszych mieszkańców naszego globu przekaże swoim następcom z pokoleń X, Y i Z łącznie około 105 bilionów dol. w gotówce, udziałach, nieruchomościach i innych zasobach. Będzie to największy transfer bogactwa w historii badań nad tym tematem.

Takie wnioski płyną z raportu banku J.P. Morgan pod tytułem „J.P. Morgan Wealth Management Investor Study”. Na potrzeby raportu badacze przepytali tysiąc inwestorek i inwestorów dysponujących co najmniej 25 tysiącami dol. Respondentów pytano między innymi o ich podejście do pieniędzy, a także o perspektywy finansowe.

Beneficjentkami „wielkiego transferu bogactwa” jest już wiele kobiet w starszym wieku – 63 proc. dziedziczek w wieku co najmniej 61 lat otrzymało swoje spadki. Młodsze kobiety jeszcze czekają na swoje fortuny. Autorzy raportu zauważyli, że to młodsze grono respondentek charakteryzuje ciekawe podejście do majątków, które mają odziedziczyć.