Kobiety z pokolenia Z nie czekają na „wielki transfer bogactwa”. Oto, jak patrzą na swoje finanse

Zdaniem wielu ekspertów rozpoczęła się właśnie era „wielkiego transferu bogactwa”, czyli dziedziczenia fortun przez przedstawicieli młodszych pokoleń. Tymczasem jak wynika z nowego raportu banku J.P. Morgan, większość kobiet wcale nie czeka na majątki swoich przodków.

Publikacja: 17.10.2025 10:01

Kobiety z pokolenia Z nie czekają na spadek po rodzinach.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Od paru lat analitycy finansowi mówią o zbliżającym się, a nawet już trwającym „wielkim transferze bogactwa”. Chodzi o zjawisko dziedziczenia przez przedstawicieli młodych pokoleń fortun, które zgromadzili ich rodzice i inni starsi krewni.

Eksperci z J.P. Morgan: Kobiety nie czekają na „wielki transfer bogactwa”

Szacuje się, że do 2048 r. w wyniku „wielkiego transferu bogactwa” starsze pokolenie najzamożniejszych mieszkańców naszego globu przekaże swoim następcom z pokoleń X, Y i Z łącznie około 105 bilionów dol. w gotówce, udziałach, nieruchomościach i innych zasobach. Będzie to największy transfer bogactwa w historii badań nad tym tematem.

Takie wnioski płyną z raportu banku J.P. Morgan pod tytułem „J.P. Morgan Wealth Management Investor Study”. Na potrzeby raportu badacze przepytali tysiąc inwestorek i inwestorów dysponujących co najmniej 25 tysiącami dol. Respondentów pytano między innymi o ich podejście do pieniędzy, a także o perspektywy finansowe.

Osoby z pokolenia Z nie chcą wracać do systemu, w którym starsze pokolenia stawiały pracę ponad wsz
Styl życia
Pokolenie Z odrzuca zawodowe marzenie rodziców. „Zbyt duża odpowiedzialność”

Beneficjentkami „wielkiego transferu bogactwa” jest już wiele kobiet w starszym wieku – 63 proc. dziedziczek w wieku co najmniej 61 lat otrzymało swoje spadki. Młodsze kobiety jeszcze czekają na swoje fortuny. Autorzy raportu zauważyli, że to młodsze grono respondentek charakteryzuje ciekawe podejście do majątków, które mają odziedziczyć.

Okazuje się, że w kontekście osiągania rozmaitych celów finansowych aż 93 proc. przyszłych dziedziczek wcale nie ma zamiaru polegać na swoich spadkach. Jednocześnie trzy czwarte kobiet zadeklarowało, że jest w stanie samodzielnie osiągnąć te cele.

Młode inwestorki nie boją się rozmawiać o pieniądzach ze swoimi partnerami

Z raportu płynie też kilka innych ciekawych wniosków. Okazuje się na przykład, że młode kobiety nie mają tak wielu oporów, aby rozmawiać o pieniądzach ze swoimi partnerami, w porównaniu z przedstawicielkami starszych pokoleń. To samo dotyczy młodych mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu.

Eksperci podkreślają jednocześnie, że wśród większości ankietowanych pieniądze wciąż pozostają tematem tabu: jedynie 20 proc. kobiet i mężczyzn stwierdziło, że byłoby w stanie poruszyć temat pieniędzy na pierwszej randce. W gronie boomersów przyznało to jedynie siedem proc. osób.

To jednak powoli zaczyna się zmieniać. Wśród respondentów z pokoleń Y i Z rozmowy o pieniądzach na pierwszej randce nie boi się 35 proc. osób. Jednocześnie trzy na cztery kobiety z tych grup wiekowych przyznały, że warto poruszyć ten temat na jednej z pierwszych pięciu randek. Zdaniem ankietowanych boomerek taką rozmowę powinno się odłożyć na dziesiąte lub późniejsze spotkanie z partnerem.

Pokolenie Z szczególnie chętnie korzysta z płatności odroczonych.
Styl życia
Pokolenie Z pada ofiarą niebezpiecznej mody finansowej. „Kwestia nieświadomości”

Badacze zapytali też ankietowanych o ich preferencje w kwestii potencjalnych i aktualnych związków. Ponad połowa wszystkich kobiet i mężczyzn (55 proc.) wolałaby być z kimś, kto będzie umiał sprawnie budować swoje zaplecze finansowe.

Aż 61 proc. stwierdziło z kolei, że ceniłoby w partnerze jego finansową niezależność i samodzielność. Ponad jedna trzecia (34 proc.) pozytywnie oceniłaby dużą wiedzę partnera na temat zarządzania finansami osobistymi, zaś 31 proc. – aktywne inwestowanie przez niego swoich pieniędzy.

Okazuje się też, że podobne podejście do finansów to jeden ze sposobów na udany związek: 60 proc. respondentów obydwu płci będących już w związku przyznało, że podziela ze swoim partnerem poglądy w temacie pieniędzy. Co ciekawe, aż 75 proc. kobiet stwierdziło, że decyzje w tej sferze podejmuje wraz z partnerem lub nawet samodzielnie.

Izabela Popko

