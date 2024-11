Wiele kobiet pracujących w branży technologicznej wciąż mierzy się z efektem „szklanego sufitu”. Właścicielki startupów, a także pracownice firm z wykształceniem inżynierskim lub ekonomicznym wciąż zarabiają mniej od swoich kolegów po fachu.

Jak Europejki radzą sobie w branży technologicznej?

Danych na ten temat dostarcza nowy raport firmy inwestycyjnej Atomico pod tytułem „State of European Tech”, podsumowujący kondycję europejskiej branży technologicznej. Wnioski, jakie płyną z raportu, świadczą o tym, że między innymi pod względem równości wynagrodzeń jest jeszcze wiele do zrobienia – a to tylko jeden z problemów, jakie napotykają na swojej drodze kobiety działające w branży technologicznej.

Ankiety przeprowadzono w gronie ponad 3,5 tysiąca właścicieli firm i pracowników firm z branży technologicznej, a także inwestorów. Badanie w 41 krajach Europy zrealizowano we wrześniu i październiku 2024 roku.

Obecnie w branży technologicznej pracuje około trzy i pół miliona osób, z czego 34 proc. stanowią kobiety. Jak zauważyli autorzy raportu, w porównaniu z sytuacją z 2015 roku liczba ta zmniejszyła się o 1 proc. – a zatem kobiet w tym sektorze ubywa.