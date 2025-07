Jaką presję masz na myśli?

Jeżdżę, bo sama chcę, ale wiadomo – rodzice i trenerzy chcą, żeby poszło mi jak najlepiej. Choć tata zawsze powtarza mi, że gdyby ten sport przestał sprawiać mi radość, to powinnam mu o tym powiedzieć i że mogę przestać jeździć, jeśli będę tego chciała. Dlatego presja nie ciąży na mnie, żeby zawsze wygrywać, ale raczej, żeby – skoro już jestem na torze – dawać z siebie wszystko i unikać zbędnych błędów.

Jak bardzo twoi rodzice są zaangażowani w to, co robisz?

Rodzice bardzo mnie wspierają. Tata wkłada ogrom pracy w to, żeby zafundować mi ten sport – który, jak wiadomo, jest bardzo kosztowny. Mama również jest mocno zaangażowana – prowadzi moje media społecznoścowe i jeździ ze mną na zawody, żeby tata mógł w tym czasie pracować.

Uważasz, że ten sport jest zarezerwowany dla uprzywilejowanych osób?

W tym sporcie trzeba mieć pieniądze, żeby móc się ścigać. Można zacząć bez dużego budżetu, ale trudno wejść na poziom międzynarodowy bez wsparcia finansowego. Znam osoby, które mają świetny sprzęt, bo po prostu je na to stać – a w kartingu to robi dużą różnicę. Na poziomie Formuły to już ma trochę mniejsze znaczenie. Niektórzy zawodnicy płacą też za swoje miejsce w zespołach, żeby móc startować w Formule 2 czy 3. Są też zespoły juniorskie, ale żeby się do nich dostać, trzeba mieć wcześniej budżet na dobry sprzęt, co może przełożyć się na wyniki, które przyciągną uwagę. Talent jest bardzo ważny, ale w tym sporcie pieniądze naprawdę mają duże znaczenie.

Jak młode zawodniczki radzą sobie z tymi kosztami?

Pierwsze lata w tym sporcie nie są aż tak kosztowne, ale jeśli chce się wejść na poziom międzynarodowy, potrzebni są sponsorzy – a ich znalezienie to ogromne wyzwanie. Wiele osób, myśli: „taka młoda dziewczynka, pewnie i tak nigdzie w tym sporcie nie dojdzie”. Tymczasem to właśnie teraz, w tym wieku, trzeba się rozwijać. Już za trzy lata mogłabym pojechać cały sezon w F1 Academy – jedyne, co mnie od tego dzieli, to budżet.

F1 Academy to seria stworzonej wyłącznie dla kobiet. Jak oceniasz tę inicjatywę? Czy to rzeczywiście potrzebna przestrzeń, czy wolałabyś od razu ścigać się z chłopakami?

Z jednej strony wolę ścigać się z chłopakami – uważam, że nie powinno być podziału na osobne serie. Z drugiej – wiem, że dziś jeśli kobieta nie trafi do F1 Academy, ma małe szanse na to, żeby stać się rozpoznawalna. To ważna inicjatywa, ale moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby dodanie dodatkowych miejsc w Formule 1, zamiast tworzenia oddzielnej serii. Można by też rozważyć stworzenie miejsc zarezerwowanych dla kobiet albo stworzenie kobiecego zespołu w F1.