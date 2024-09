Polityka „zero ekranów” dla dzieci poniżej 2 roku życia. Nowe rekomendacje ekspertów

Celem tych rekomendacji jest promowanie odpowiedniej równowagi między czasem ekranowym a innymi codziennymi czynnościami. Autorzy zaleceń wymieniają wśród nich sen, aktywność fizyczną, spotkania z rodziną i przyjaciółmi, posiłki, a także spotkania z innymi osobami oraz odrabianie lekcji. Podkreślają również, że równie istotne jest ograniczenie ekspozycji dzieci na nieodpowiednie treści w internecie.

„Z naszych badań wynika, że młodzi ludzie doświadczają zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków korzystania z mediów cyfrowych. Wiele z nich ma świadomość ich wpływu i chce zmienić swoje nawyki, w czym – mamy nadzieję – pomogą im niniejsze rekomendacje” – pisze w komunikacie dr Helena Frielingsdorf z Agencji Zdrowia Publicznego.

Ograniczenia w używaniu sprzętu powinny objąć również nastolatków

Zdaniem autorów rekomendacji ograniczenia w dostępie do urządzeń elektronicznych powinny dotyczyć również starszych dzieci. Te w wieku od 2 do 5 lat powinny spędzać przed ekranem maksymalnie godzinę dziennie.

Jedna do dwóch godzin dziennie to z kolei maksimum dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Eksperci zalecają natomiast maksymalnie jedynie trzy godziny dziennie dla dzieci w wieku od 13 do 18 lat.

Z pewnością wielu rodziców potwierdzi, że ekspozycja ich dzieci na ekrany jest znacznie większa. Aby proponowane ograniczenia odniosły skutek, rodzice i opiekunowie powinni zwiększyć swoją kontrolę w tej kwestii, a także po prostu porozmawiać z dziećmi na ten temat i uzgodnić z nimi zasady korzystania z urządzeń – zauważają autorzy publikacji.