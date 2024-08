Młodzież bez dostępu do smartfonów przez cztery tygodnie. Wyniki eksperymentu

Decca Aitkenhead, dziennikarka brytyjskiej gazety „The Sunday Times”, jest autorką sylwetek wielu wybitnych osobistości, takich jak Oprah Winfrey, Hillary Clinton, J.K. Rowling, Johnny Depp czy Madonna. Jej prace zostały uhonorowane dwukrotnie nagrodą British Press Award, przyznawaną najlepszym brytyjskim dziennikarzom. Ponadto jest autorką dwóch książek „All at Sea” oraz „The Promised Land”.

Wywiad, który zainspirował eksperyment

W marcu 2024 roku Decca Aitkenhead przeprowadziła wywiad promujący najnowszą książkę amerykańskiego psychologa społecznego Jonathana Haidta - „The Anxious Generation. Why social networks are causing an epidemic of mental illness among our young people" (Niespokojne pokolenie. Dlaczego media społecznościowe powodują epidemię schorzeń psychicznych wśród młodych ludzi). Książka przytacza faktyczne dane, przedstawiając tendencje wzrostowe zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych wśród nastolatków. Autor oferuje w niej analizę porównawczą środowiska, w jakim dorasta współczesna młodzież z warunkami, w jakich wychowywały się poprzednie pokolenia. Pozycja „The Anxious Generation” przedstawia zmiany, które zdaniem autora powinniśmy wprowadzić, aby zapobiegać negatywnemu wpływowi technologii na dzieci. Między innymi sugeruje ona, aby zakazać używania smartfonów w szkołach, ustalić minimalny wiek 14 lat na posiadanie telefonu oraz 16 lat na dostęp do mediów społecznościowych. Jonathan Haidt krytycznie odnosi się do współczesnych trendów wychowawczych, podkreślając, iż od wieków dzieci dorastały, bawiąc się na dworze bez nadzoru. Jednak współcześnie dzieci są nadmiernie chronione i trzymane w domach. Po przeprowadzonym wywiadzie dziennikarka „The Sunday Times” postanowiła przetestować tezy stawiane w książce Jonathana Haidta. Zorganizowała eksperyment, który miał na celu sprawdzenie, jak cztery tygodnie bez smartfonów wpłyną na współczesną młodzież.

Założenia eksperymentu

Aby przetestować teorie przedstawiane w książce The Anxious Generation, Decca Aitkenhead zorganizowała eksperyment, w którym młodzież przez cały miesiąc miała dostęp do swoich telefonów tylko przez godzinę dziennie. Przez pozostały czas nastolatki miały dostęp do prostych telefonów produkowanych przez firmę Light Phone. Można z nich dzwonić, pisać SMS-y, posiadają także kalkulator, alarm, czy kalendarz. Nie mają jednak aparatu i przeglądarki internetowej. Innowacyjna firma Light Phone tworzy urządzenia, tak aby użytkownicy spędzali na nich, jak najmniej czasu. Zgodnie z informacjami na ich stronie internetowej produkty Light Phone są projektowane, aby służyć człowiekowi nie na odwrót.

Mimo początkowej niepewności w eksperymencie wzięli udział obaj synowie dziennikarki Jake (14 lat), Jody (13 lat) oraz ich 8 znajomych. Jako zachęta do udziału, nastolatki po eksperymencie mogły sprzedać potrzebne do niego urządzenia, w tym telefony firmy Light Phone i zarobić około £250.

Dzięki rozmowom z uczestnikami na wszystkich etapach eksperymentu dziennikarka mogła uzyskać dostęp do wielu przydatnych informacji. Ustaliła między innymi, że większość czasu przed ekranem młodzież spędza, przeglądając media społecznościowe, takie jak Snapchat, Spotify, YouTube i TikTok. Nastolatki świadomie przyznały, że platformy te są silnie uzależniające, choć tylko jeden z chłopców opisał siebie jako osobę uzależnioną. Swoje dotychczasowe doświadczenia z technologią jedna z uczestniczek, Edie, podsumowała, porównując media społecznościowe do pułapki. „Jeśli nie jesteś na bieżąco z trendami, zostaniesz uznana za dziwną i odizolowana od grupy” – przyznała. Jednocześnie stwierdziła, że chociaż oglądanie TikTok-ów pozwala nadążać za nowościami, to odbija się na jej psychice i samoocenie. Trudno jest przyswajać te treści nie porównując się jednocześnie do ”idealnych” osób online. Kiedy zapytano dziewczyny biorące udział w eksperymencie, czy chciałyby żyć w świecie, w którym media społecznościowe nigdy nie zostały wynalezione, obie bez wahania odpowiedziały, że tak.