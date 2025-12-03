Reklama

Co mówi o związku fakt, że partner przegląda telefon, siedząc obok? Psycholożka o phubbingu

Dla opisania zjawiska polegającego na ignorowaniu drugiej osoby kosztem telefonu, powstał termin phubbing. Jak takie zachowanie wpływa na relacje międzyludzkie i czy można ograniczyć jego występowanie? Psycholożka dzieli się obserwacjami w tym zakresie.

Publikacja: 03.12.2025 10:39

Małgorzata Osowiecka-Szczygieł: Phubbing może być także efektem nieznajomości swoich własnych potrze

Małgorzata Osowiecka-Szczygieł: Phubbing może być także efektem nieznajomości swoich własnych potrzeb, wartości czy zdania.

Foto: Adobe Stock

Dominika Drygas

Bohater komedii „Jexi” ulega fascynacji swoim nowym telefonem, wyposażonym w wirtualną asystentkę o tytułowym imieniu. Obietnicę ułatwienia jego życia traktuje dosłownie, nie rozstając się z nowym gadżetem ani na krok. Uważnie wsłuchuje się w wypowiadane modulowanym głosem porady – od tych o konieczności zmiany hasła bankowego poprzez sugestie dotyczące wyboru serialu na wieczorny seans czy pozbawione finezji uwagi na temat przełożonego filmowego Phila. Gdy wpatrzony w ekran urządzenia bohater przypadkowo potrąca przechodzącą obok dziewczynę, w pierwszej kolejności sięga po leżący na chodniku telefon, upewniając się, że nie uległ on zniszczeniom. – Tak, mi też nic nie jest, dziękuję – mówi z przekąsem podnosząca się po upadku Cate, z niepokojem obserwując Phila czule całującego elektroniczny gadżet.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

