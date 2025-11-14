Kobiety w wieku postmenopauzalnym są w szczególnie narażone na nadciśnienie tętnicze, które jest jednym z głównych czynników tak zwanego ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli prawdopodobieństwa pojawienia się takich potencjalnie śmiertelnych powikłań jak zawał serca czy udar mózgu. Niebagatelną rolę w zwiększaniu tego ryzyka odgrywają zaburzenia snu, na które często skarżą się kobiety w średnim i starszym wieku.

Kiepski sen podnosi ryzyko nadciśnienia u kobiet w wieku postmenopauzalnym

Chodzi o takie zaburzenia jak krótki sen, problemy z zasypianiem czy obturacyjny bezdech senny. Dotychczasowe badania potwierdziły, że kobiety po menopauzie częściej mają problemy z wahaniami ciśnienia niż ich rówieśnicy płci męskiej. Zdaniem naukowców częściowo wynika to ze spadku poziomu estrogenów w kobiecym organizmie.

Eksperci są też zgodni co do tego, że zdrowy, regenerujący sen jest kluczowy dla utrzymania układu sercowo-naczyniowego w dobrej formie. Wszelkie zaburzenia snu to z kolei istotne, choć często bagatelizowane, czynniki, które podnoszą ryzyko wystąpienia groźnych chorób serca.

Jeżeli chodzi o wiedzę na ten temat w kontekście kobiet w wieku postmenopauzalnym, istnieje poważna luka. Wypełnić ją postanowili naukowcy z amerykańskiego Towarzystwa ds. Menopauzy (The Menopause Society), multidyscyplinarnej organizacji non profit, działającej od 1989 r.