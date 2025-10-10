Reklama

Naukowcy wyróżnili pięć profili snu. Co mówi o nas sposób, w jaki śpimy?

Zespół naukowców zidentyfikował pięć różnych profili snu, które okazują się być powiązane z określonymi wynikami zdrowotnymi, zdrowiem psychicznym oraz stylem życia. Ich odkrycia mogą ułatwić diagnozowanie i leczenie zaburzeń snu oraz związanych z nimi problemów zdrowotnych.

Publikacja: 10.10.2025 11:28

Naukowcy podkreślają w artykule opisującym badanie, że rola snu w ogólnym zdrowiu jest złożona, wieloaspektowa i w dużej mierze nieznana.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

Naukowcy z Concordia University, McGill University oraz National University of Singapore przeprowadzili złożoną analizę, która pozwoliła im odkryć powiązania między wieloma aspektami snu a indywidualnymi różnicami w zdrowiu, funkcjach poznawczych i stylu życia. Na tej podstawie wyodrębnili pięć biopsychospołecznych profili snu oraz powiązane z nimi wzorce połączeń między obszarami mózgu. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie PLOS Biology.

Badacze wyróżnili pięć profili snu

Większość badań dotyczących snu skupia się na jednym aspekcie – jego długości i analizuje związek z pojedynczym wynikiem, np. ze słabym zdrowiem psychicznym. Tym razem naukowcy zastosowali inne podejście. Wykorzystując dane 770 osób z bazy Human Connectome Project, badacze przeprowadzili wielowymiarową analizę. Zestaw danych zawierał szczegółowe informacje o cechach snu każdej osoby, a także dane z obrazowania mózgu i dane biopsychospołeczne. Dzięki temu naukowcy byli w stanie odkryć zależności między czynnikami, które wcześniej pozostawały nieznane. Po przeanalizowaniu danych badacze wyodrębnili pięć profili snu, które dokładnie opisuje amerykański Newsweek.

  • Pierwszy profil obejmował osoby mające ogólnie zły sen, w tym zgłaszające trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu. Osoby te często czuły się niewyspane i zgłaszały zmęczenie w ciągu dnia. Ten profil był w największym stopniu związany z gorszym stanem psychicznym, w tym z depresją, lękiem i stresem.
  • Do drugiego profilu zostały zaliczone osoby z odpornością na zaburzenia snu, ponieważ mimo większych problemów psychicznych, zwłaszcza z koncentracją, uczestnicy nie zgłaszali złej jakości snu.
  • Trzeci profil obejmował osoby, które przyjmowały leki nasenne. Uczestnicy należący do tej grupy mieli silne relacje społeczne, ale wykazywali słabszą pamięć w testach poznawczych.
  • Do czwartego profilu zostały zaliczone osoby, które miały krótki sen, czyli spały mniej niż 6–7 godzin na dobę. W tej grupie zaobserwowano gorsze wyniki w zadaniach wymagających pamięci i myślenia oraz większą skłonność do agresji.
  • Ostatni, piąty profil obejmował osoby ze snem zaburzonym i nieregularnym. Te osoby zgłaszały, że ich sen jest przerywany z powodu wizyt w toalecie, problemów z oddychaniem lub częstych wybudzeń. Naukowcy powiązali ten profil z lękiem, gorszą sprawnością poznawczą i używaniem substancji psychoaktywnych, przy czym silniejsze skutki obserwowano u kobiet.

Czytaj więcej

To, w jaki sposób śpimy, ma wpływ na aktywność mózgu

Każdy z pięciu profili był powiązany z unikalną organizacją sieci mózgowej. Na przykład u osób z pierwszego profilu połączenia między głębszymi częściami mózgu a obszarami odpowiedzialnymi za ruch i uwagę były silniejsze. Naukowcy przyznają, że poznanie tych profili pozwoli lekarzom lepiej dopasować leczenie i wsparcie do indywidualnych potrzeb pacjentów.

„Nasze badanie pokazało, że różne aspekty snu są ze sobą powiązane, ale mogą też stanowić oddzielne obszary mające konkretne związki z czynnikami biopsychospołecznymi, takimi jak styl życia, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz sprawność poznawcza. To podkreśla, jak ważne jest spojrzenie na sen w sposób całościowy, by pomóc lekarzom trafniej oceniać pacjentów i lepiej dobierać leczenie” – powiedziała w oświadczeniu Aurore Perrault, jedna z autorek badania. „Różne profile snu były też powiązane z unikalnymi wzorcami aktywności mózgu widocznymi w badaniach MRI, co sugeruje, że doświadczenia związane ze snem odzwierciedlają się nie tylko w zdrowiu i zachowaniu, ale także w strukturze i pracy mózgu” – dodała Perrault.

Naukowcy podkreślają w artykule opisującym badanie, że rola snu w ogólnym zdrowiu jest złożona, wieloaspektowa i w dużej mierze nieznana. Przyznają również, że kolejne badania dotyczące snu powinny uwzględniać wielowymiarowe podejście, takie jak zostało zastosowane w przypadku stworzonej przez nich analizy.

