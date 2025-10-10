Aktualizacja: 10.10.2025 18:13 Publikacja: 10.10.2025 11:28
Naukowcy podkreślają w artykule opisującym badanie, że rola snu w ogólnym zdrowiu jest złożona, wieloaspektowa i w dużej mierze nieznana.
Naukowcy z Concordia University, McGill University oraz National University of Singapore przeprowadzili złożoną analizę, która pozwoliła im odkryć powiązania między wieloma aspektami snu a indywidualnymi różnicami w zdrowiu, funkcjach poznawczych i stylu życia. Na tej podstawie wyodrębnili pięć biopsychospołecznych profili snu oraz powiązane z nimi wzorce połączeń między obszarami mózgu. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie PLOS Biology.
Większość badań dotyczących snu skupia się na jednym aspekcie – jego długości i analizuje związek z pojedynczym wynikiem, np. ze słabym zdrowiem psychicznym. Tym razem naukowcy zastosowali inne podejście. Wykorzystując dane 770 osób z bazy Human Connectome Project, badacze przeprowadzili wielowymiarową analizę. Zestaw danych zawierał szczegółowe informacje o cechach snu każdej osoby, a także dane z obrazowania mózgu i dane biopsychospołeczne. Dzięki temu naukowcy byli w stanie odkryć zależności między czynnikami, które wcześniej pozostawały nieznane. Po przeanalizowaniu danych badacze wyodrębnili pięć profili snu, które dokładnie opisuje amerykański Newsweek.
Każdy z pięciu profili był powiązany z unikalną organizacją sieci mózgowej. Na przykład u osób z pierwszego profilu połączenia między głębszymi częściami mózgu a obszarami odpowiedzialnymi za ruch i uwagę były silniejsze. Naukowcy przyznają, że poznanie tych profili pozwoli lekarzom lepiej dopasować leczenie i wsparcie do indywidualnych potrzeb pacjentów.
„Nasze badanie pokazało, że różne aspekty snu są ze sobą powiązane, ale mogą też stanowić oddzielne obszary mające konkretne związki z czynnikami biopsychospołecznymi, takimi jak styl życia, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz sprawność poznawcza. To podkreśla, jak ważne jest spojrzenie na sen w sposób całościowy, by pomóc lekarzom trafniej oceniać pacjentów i lepiej dobierać leczenie” – powiedziała w oświadczeniu Aurore Perrault, jedna z autorek badania. „Różne profile snu były też powiązane z unikalnymi wzorcami aktywności mózgu widocznymi w badaniach MRI, co sugeruje, że doświadczenia związane ze snem odzwierciedlają się nie tylko w zdrowiu i zachowaniu, ale także w strukturze i pracy mózgu” – dodała Perrault.
Naukowcy podkreślają w artykule opisującym badanie, że rola snu w ogólnym zdrowiu jest złożona, wieloaspektowa i w dużej mierze nieznana. Przyznają również, że kolejne badania dotyczące snu powinny uwzględniać wielowymiarowe podejście, takie jak zostało zastosowane w przypadku stworzonej przez nich analizy.
