To, w jaki sposób śpimy, ma wpływ na aktywność mózgu

Każdy z pięciu profili był powiązany z unikalną organizacją sieci mózgowej. Na przykład u osób z pierwszego profilu połączenia między głębszymi częściami mózgu a obszarami odpowiedzialnymi za ruch i uwagę były silniejsze. Naukowcy przyznają, że poznanie tych profili pozwoli lekarzom lepiej dopasować leczenie i wsparcie do indywidualnych potrzeb pacjentów.

„Nasze badanie pokazało, że różne aspekty snu są ze sobą powiązane, ale mogą też stanowić oddzielne obszary mające konkretne związki z czynnikami biopsychospołecznymi, takimi jak styl życia, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz sprawność poznawcza. To podkreśla, jak ważne jest spojrzenie na sen w sposób całościowy, by pomóc lekarzom trafniej oceniać pacjentów i lepiej dobierać leczenie” – powiedziała w oświadczeniu Aurore Perrault, jedna z autorek badania. „Różne profile snu były też powiązane z unikalnymi wzorcami aktywności mózgu widocznymi w badaniach MRI, co sugeruje, że doświadczenia związane ze snem odzwierciedlają się nie tylko w zdrowiu i zachowaniu, ale także w strukturze i pracy mózgu” – dodała Perrault.

Naukowcy podkreślają w artykule opisującym badanie, że rola snu w ogólnym zdrowiu jest złożona, wieloaspektowa i w dużej mierze nieznana. Przyznają również, że kolejne badania dotyczące snu powinny uwzględniać wielowymiarowe podejście, takie jak zostało zastosowane w przypadku stworzonej przez nich analizy.

