Kto martwi się częściej: kobiety czy mężczyźni? Nowy raport ujawnia trwałe nierówności

Aktualizacja: 15.10.2025 20:34 Publikacja: 15.10.2025 10:17
Badacze ustalili, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni odczuwają więcej negatywnych emocji w porównaniu z poprzednimi latami.
Foto: Adobe Stock
Z najnowszego raportu pod tytułem „State of the World’s Emotional Health” wynika, że pod względem częstotliwości doświadczania negatywnych emocji istnieją pewne dysproporcje między kobietami a mężczyznami. Raport powstał we współpracy badaczy z instytutu Gallupa i World Health Summit. To pierwsza wspólna publikacja obu organizacji, dotykająca tematyki zdrowia psychicznego.
Raport bazuje na ankietach, które w 2014 r. przeprowadzono wśród ponad 145 tysięcy dorosłych kobiet i mężczyzn z 144 krajów. Uczestnikom badania zadano pytania dotyczące tego, czy w dniu poprzedzającym ankietę doświadczyli pięciu negatywnych emocji (złość, smutek, stres, zmartwienie i fizyczny ból) oraz pięciu pozytywnych (radość, bycie wypoczętym, poczucie rozwoju intelektualnego, uśmiech lub śmiech i doświadczenie szacunku ze strony innych).
Z raportu wynika, że wielu ludzi na całym globie wciąż często odczuwa negatywne emocje. Aż 39 proc. respondentów obu płci stwierdziło, że martwiło się dzień wcześniej. Podobny odsetek (37 proc.) wymieniło stres. Prawie co trzeci badany (32 proc.) zadeklarował, że odczuwał fizyczny ból, zaś smutek i złość wskazało odpowiednio 26 i 22 proc. respondentów.
Autorzy raportu podkreślają, że wszystkie te statystyki są wyższe niż dekadę temu. Analizując badanych pod względem płci, zauważono też pewne różnice, które nie zmieniają się od wielu lat. Dotyczą one między innymi tego, jak często negatywne emocje odczuwają kobiety w porównaniu z mężczyznami.
Badacze ustalili, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni odczuwają więcej negatywnych emocji w porównaniu z poprzednimi latami. Jak jednak zauważają, od 20 lat codzienne doświadczanie złości, smutku, zmartwień, stresu i fizycznego bólu dotyczy większej liczby kobiet niż mężczyzn.
Zwrócono też uwagę na to, że różnice między obiema płciami powiększyły się w trakcie pandemii. Dotyczy to zwłaszcza smutku, zmartwienia i fizycznego bólu.
Badacze podkreślają jednocześnie, że to również kobiety częściej zgłaszały problemy ze zdrowiem ograniczające ich aktywności, które zazwyczaj realizują ludzie w ich wieku. Co ciekawe jednak, w 2024 r. różnice między kobietami a mężczyznami w tym aspekcie były najmniejsze od pięciu lat: problemy ze zdrowiem zgłosiło 24 proc. kobiet i 22 proc. mężczyzn.
Z raportu płyną też dość pozytywne wnioski. Okazuje się bowiem, że w 2024 r. nieco więcej kobiet niż mężczyzn pozytywnie oceniło swoje życie. Tak stwierdziło 29 proc. kobiet i 27 proc. mężczyzn. Trudno jednak nie stwierdzić, że te liczby mogłyby być wyższe.
Jeżeli chodzi o konkretne pozytywne doświadczenia, to statystyki dotyczące kobiet i mężczyzn plasują się na podobnym poziomie, zwłaszcza w aspekcie odczuwania radości i rozwoju intelektualnego. Zdaniem autorów raportu potwierdza to tezę, że negatywne doświadczenia niekoniecznie wprost przekładają się na niższą ocenę życia.
Źródło:
Raport „State of the World’s Emotional Health”
Źródło: rp.pl
