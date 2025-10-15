Kto martwi się częściej: kobiety czy mężczyźni? Nowy raport ujawnia trwałe nierówności

Z najnowszego raportu pod tytułem „State of the World’s Emotional Health” wynika, że pod względem częstotliwości doświadczania negatywnych emocji istnieją pewne dysproporcje między kobietami a mężczyznami. Raport powstał we współpracy badaczy z instytutu Gallupa i World Health Summit. To pierwsza wspólna publikacja obu organizacji, dotykająca tematyki zdrowia psychicznego.

Kobiety zmagają się z negatywnymi doświadczeniami częściej niż mężczyźni

Raport bazuje na ankietach, które w 2014 r. przeprowadzono wśród ponad 145 tysięcy dorosłych kobiet i mężczyzn z 144 krajów. Uczestnikom badania zadano pytania dotyczące tego, czy w dniu poprzedzającym ankietę doświadczyli pięciu negatywnych emocji (złość, smutek, stres, zmartwienie i fizyczny ból) oraz pięciu pozytywnych (radość, bycie wypoczętym, poczucie rozwoju intelektualnego, uśmiech lub śmiech i doświadczenie szacunku ze strony innych).

Z raportu wynika, że wielu ludzi na całym globie wciąż często odczuwa negatywne emocje. Aż 39 proc. respondentów obu płci stwierdziło, że martwiło się dzień wcześniej. Podobny odsetek (37 proc.) wymieniło stres. Prawie co trzeci badany (32 proc.) zadeklarował, że odczuwał fizyczny ból, zaś smutek i złość wskazało odpowiednio 26 i 22 proc. respondentów.

Autorzy raportu podkreślają, że wszystkie te statystyki są wyższe niż dekadę temu. Analizując badanych pod względem płci, zauważono też pewne różnice, które nie zmieniają się od wielu lat. Dotyczą one między innymi tego, jak często negatywne emocje odczuwają kobiety w porównaniu z mężczyznami.