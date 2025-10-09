Aktualizacja: 09.10.2025 17:51 Publikacja: 09.10.2025 16:37
Dr Dominika Adamczyk: Zaskakujące w wynikach badania było to, że psychologia coraz częściej funkcjonuje jako symbol statusu, element stylu życia i narzędzie samorozwoju w klasach uprzywilejowanych.
Badaczki i badacze z Instytutu Psychologii PAN przeanalizowali polskie społeczeństwo i podzielili je na kilka warstw. Nazwano je: Zorientowani na Przetrwanie, Przeciążeni na Dorobku, Niepewni Odkrywcy i Uprzywilejowani Wizjonerze. Każda z grup ma swój unikalny sposób życia i myślenia o zdrowiu psychicznym, które znacznie się od siebie różnią. Szczególnie w dwóch pierwszych dają o sobie znać brak otwartości i wiedzy, a stygmatyzacja i ograniczenia finansowe skutecznie blokują działanie. W badaniu dało się też jednak zaobserwować coś pozytywnego: dla coraz większej części społeczeństwa dbałość o zdrowie psychiczne staje się naturalną częścią życia, której nie trzeba się wstydzić.
O tym, jakie jeszcze ważne wnioski płyną z badania, mówi członkini zespołu badawczego, który opracował raport, dr Dominika Adamczyk.
Dr Domnika Adamczyk: Raport jest efektem kolejnej części badań przeprowadzonych w ramach Programu Psychologia dla Społeczeństwa. W tej części projektu analizowałyśmy, jak status społeczno-ekonomiczny wpływa na postawy wobec psychologii, zdrowia psychicznego i korzystania z pomocy specjalistów. Na podstawie badań ilościowych (N = 1104) i jakościowych (N = 40) wyróżniłyśmy cztery segmenty Polaków różniące się zasobami ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi oraz podejściem do psychologii.
Przeprowadzony analizy pokazują, że postawy wobec psychologii w dużej mierze odzwierciedlają strukturę społeczną. Im wyższy kapitał ekonomiczny, ale także kulturowy i społeczny, tym większa otwartość na psychologię i mniejsza stygmatyzacja osób, które z takiej pomocy korzystają. Osoby z segmentów o niższych zasobach częściej doświadczają objawów depresyjnych i lękowych. Natomiast im wyższy poziom wykształcenia i uczestnictwa w kulturze, tym większe zaufanie do psychologii jako nauki.
Jest to trzecie badanie przeprowadzone w ramach naszego projektu. Obserwujemy podobny wzór wyników, jeśli chodzi o bariery w korzystaniu z pomocy psychologicznej. Największe przeszkody to brak wiedzy o pomocy psychologicznej, przekonanie o konieczności samodzielnego radzenia sobie oraz negatywne normy społeczne i to one są głównymi czynnikami zniechęcającymi do korzystania z pomocy. W dużej mierze mają one charakter symboliczny i emocjonalny, dlatego działania powinny koncentrować się na przełamywaniu stereotypów i lęku przed oceną, a nie tylko na zwiększaniu liczby usług.
W dużej mierze wyniki potwierdziły nasze przypuszczenia dotyczące związku między pozycją społeczno-ekonomiczną a postawami wobec psychologii, jednak zaskakująca okazała się skala tych różnic. O ile spodziewaliśmy się, że osoby o wyższym kapitale kulturowym będą bardziej otwarte na psychologię, o tyle nie przewidywaliśmy, że w grupach o niższych zasobach nieufność i dystans wobec pomocy psychologicznej będą aż tak silne. Zaskakujące było też to, że psychologia coraz częściej funkcjonuje jako symbol statusu, element stylu życia i narzędzie samorozwoju w klasach uprzywilejowanych. W tej grupie widać pewien rodzaj psychologicznego kapitału kulturowego –refleksyjność i świadomość siebie stają się markerami przynależności klasowej. To pokazuje, że psychologia powinna stać się bardziej inkluzywna i odnosić się do codziennych doświadczeń różnych grup.
Z jednej strony, coraz więcej osób, zwłaszcza młodszych i lepiej wykształconych, zaczyna traktować psychologię jako naturalne źródło wsparcia. Jest to trend pozytywny: rośnie świadomość emocjonalna, zmniejsza się tabu wokół terapii. Z drugiej strony, w skali całego społeczeństwa nasze wyniki są raczej niepokojące. Raport pokazuje, że największe potrzeby psychologiczne występują właśnie tam, gdzie dostęp do wsparcia jest najmniejszy, wśród osób o niskim statusie, przeciążonych pracą, żyjących w niepewności ekonomicznej. W tych grupach psychologia nie pełni funkcji pomocowej, lecz budzi dystans lub obawy. To sygnał, że musimy zmienic sposób mówienia o psychologii w taki sposób, aby dopasować go do realiów życia różnych klas społecznych.
Przede wszystkim musimy wzmacniać zaufanie do psychologów poprzez edukację, transparentność i informowanie o standardach etycznych naszego zawodu. Ważne jest jednak, aby komunikacja tego typu była zróżnicowana – widzimy, że inne potrzeby mają osoby z niższym statusem (dostępność, bezpieczeństwo, zrozumiałość przekazu), a inne z wyższym (troska o jakość usług, rozwój osobisty).
Dr Dominika Adamczyk
Badaczka jakościowo-ilościowa w Instytucie Psychologii PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na relacjach międzygrupowych, identyfikacji z grupą oraz stereotypach płci. Specjalizuje się w analizach jakościowych i ilościowych, badając, jak te mechanizmy wpływają na postrzeganie innych grup społecznych oraz na kształtowanie przekonań o rolach płciowych w społeczeństwie.
