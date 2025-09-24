Dlaczego Polki i Polacy boją się wizyty u psychologa? Zaskakujące powody

Aktualizacja: 24.09.2025 13:17 Publikacja: 24.09.2025 11:38
Z raportu wynika, że w Polsce wciąż funkcjonuje swego rodzaju etos samodzielności. Aż 65 proc. badanych podziwia osoby, które ze swoimi problemami natury psychicznej radzą sobie same.
Foto: Adobe Stock
Koniec lata i początek jesieni to okres, w którym odczuwamy spadek energii i samopoczucia. To naturalna reakcja organizmu na niższe temperatury i zmniejszającą się ilość słońca w ciągu dnia. Jeżeli jednak taki stan utrzymuje się miesiącami, to być może problem jest znacznie głębszy, niż się wydaje.
Depresja i stany lękowe dotyczą coraz większej liczby ludzi na całym świecie. Dane Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że już za kilka lat depresja będzie najczęściej występującą chorobą na naszym globie.
Problem dotyczy również wielu Polek i Polaków, co potwierdzają dwa nowe raporty: „Dobrostan psychiczny w Polsce. Co myślimy o pomocy psychologicznej?” oraz „Korzystanie z wiedzy psychologicznej. Co zachęca, a co powstrzymuje?”. Ich autorami są eksperci z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
Z ankiet i wywiadów wynika, że aż 66 proc. dorosłych respondentów przynajmniej czasami odczuwa przewlekłe zmęczenie, a blisko połowa cierpiała w swoim życiu na stałą obniżkę nastroju. Z kolei aż 25 proc. badanych spełnia kryteria potencjalnej depresji. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku osób w wieku 18-24 lat.
Czytaj więcej
Choć sezon urlopowy w pełni, nie dla każdego wyjazd wiąże się z ekscytacją przed podróżą. Wielu l...
Jednocześnie prawie 60 proc. badanych nigdy nie skorzystało z pomocy psychologa. Dla kontrastu, sięgnięcie po pomoc psychologa zadeklarowało jedynie 8 proc. respondentów. Dane pokazują, że częściej robią to kobiety, osoby młode, zamożniejsze oraz mieszkańcy dużych miast.
Zdaniem autorów raportu Polki i Polacy stronią przed spotkaniem z psychologiem ze wstydu, bojąc się negatywnych ocen ze strony innych. Potwierdziły to odpowiedzi 71 proc. badanych, którzy twierdzą, że poddanie się psychoterapii uchodzi za przejaw słabości. Z kolei 37 proc. respondentów obawia się zyskania łatki „niezrównoważonych psychicznie” lub komentarzy ze strony rodziny i znajomych.
Tymczasem jedynie 27 proc. osób, które otrzymały diagnozę, przyznało się do poczucia wstydu. Zdaniem autorów raportu świadczy to o tym, że własne wyobrażenia na temat psychoterapii są znacznie bardziej powszechne niż prawdziwa wiedza.
Z raportu wynika też, że w Polsce wciąż funkcjonuje swego rodzaju etos samodzielności. Aż 65 proc. badanych podziwia osoby, które ze swoimi problemami natury psychicznej radzą sobie same.
Odpowiedzi Polek i Polaków potwierdzają też szczątkowość ich wiedzy o psychologii, co zdaniem autorów raportu także może wpływać na niechęć wobec psychologów i psychoterapii. Blisko co trzeci badany nie wie, że psycholog nie przepisuje leków, a co dziesiąty jest przekonany, że psychoterapia to jedna z metod manipulowania ludźmi.
Nie bez znaczenia są też ceny prywatnych wizyt u psychologa i długie kolejki w systemie publicznym. Zdaniem badaczy na przeciąganie w czasie decyzji o sięgnięciu po pomoc psychologiczną kluczowy wpływ mają takie czynniki jak brak motywacji, własne przekonania i normy społeczne.
Czytaj więcej
Coraz więcej młodych artystów szuka pomocy psychologicznej. To kwestia świadomej decyzji, by zadb...
Co można zrobić, aby odwrócić ten negatywny trend? Eksperci rekomendują wprowadzenie edukacji psychologicznej w szkołach, postulują też systemowe wsparcie finansowe, które ułatwi dostęp do pomocy psychologicznej. „Musimy zacząć o tym mówić – i przestać udawać, że poradzimy sobie sami” – podkreśla dr hab. Marta Marchlewska z Instytutu Psychologii PAN, współautorka obydwu raportów.
Źródła:
Raporty „Dobrostan psychiczny w Polsce. Co myślimy o pomocy psychologicznej?” oraz „Korzystanie z wiedzy psychologicznej. Co zachęca, a co powstrzymuje?”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Koniec lata i początek jesieni to okres, w którym odczuwamy spadek energii i samopoczucia. To naturalna reakcja organizmu na niższe temperatury i zmniejszającą się ilość słońca w ciągu dnia. Jeżeli jednak taki stan utrzymuje się miesiącami, to być może problem jest znacznie głębszy, niż się wydaje.
Depresja i stany lękowe dotyczą coraz większej liczby ludzi na całym świecie. Dane Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że już za kilka lat depresja będzie najczęściej występującą chorobą na naszym globie.
Quiet cracking – zjawisko wprawdzie mniej widoczne od quiet quitting – ma równie dotkliwe konsekwencje. Jak radz...
Schorzenie, któremu nadano poetycką nazwę „syndromu złamanego serca” jest potencjalnie bardzo niebezpieczne — mo...
OpenAI zapowiedziała wprowadzenie serii rozwiązań, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa nastolatków kor...
W duńskich szkołach uczniowie w wieku 6-16 lat uczestniczą w obowiązkowych zajęciach z empatii. Efekt? Najniższy...
Choć sezon urlopowy w pełni, nie dla każdego wyjazd wiąże się z ekscytacją przed podróżą. Wielu ludzi odczuwa lę...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas