Aktualizacja: 02.01.2026 10:32 Publikacja: 02.01.2026 09:00
Joanna Kaszuba: Nie chodzi o bycie „lepszą wersją siebie”, ale o bycie sobą w większym dobrostanie.
Foto: Archiwum prywatne
Joanna Kaszuba: To prawda: Nowy Rok jest silnie „urynkowiony” – branże fitness, dietetyczne, rozwojowe i technologiczne od lat budują narrację, że „od 1 stycznia wszystko może być inne”. Ale ta potrzeba nie powstała tylko z marketingu.
Psychologicznie działa tu tzw. efekt świeżego startu (fresh start effect): przełomowe daty (Nowy Rok, urodziny, poniedziałek, nowa praca) pomagają nam psychicznie oddzielić „stare ja” od „nowego ja”. Dzięki temu łatwiej myśleć o sobie w kategoriach nadziei i możliwości, zamiast winy i porażek.
Marketing po prostu wzmacnia to, co i tak jest naturalnym mechanizmem: ludzie intuicyjnie szukają momentu, który daje poczucie „czystej kartki”.
Badania pokazują, że Nowy Rok zwiększa motywację do rozpoczęcia, ale nie jest magiczną gwarancją skuteczności. „Fresh start effect” działa głównie na etapie inicjacji: więcej osób podejmuje próby i szybciej deklaruje gotowość do działania.
Czytaj więcej
Gościem najnowszego odcinka podcastu „Powiedz to kobiecie” jest mentorka liderów, ekspertka od do...
Natomiast utrzymanie zmiany zależy bardziej od tego, czy mamy plan i system, niż od samej daty. Z perspektywy psychologii nawyków: jeśli ktoś zaczyna 1 stycznia, ale nie wie, „jak” będzie działał w dni słabsze, w kryzysie, w stresie, to data nie pomaga. Tutaj polecam zamiast daty metodę WOOP, która jest bardzo praktyczną techniką zmiany zachowania opracowaną przez psycholożkę Gabriele Oettingen. Jej siłą jest to, że łączy motywującą wizję celu z realistycznym spojrzeniem na przeszkody i konkretnym planem działania.
To zależy, bo i tak większość zmian fizycznych i psychicznych jest ze sobą spleciona. Zmiany fizyczne (ruch, dieta, sen) bywają prostsze do zaplanowania, bo są mierzalne: „3 treningi tygodniowo”, „8 tys. kroków”. Zmiany psychiczne („nie dam sobie wchodzić na głowę”, „postawię granice”) bywają trudniejsze, bo dotykają tożsamości, emocji, starych przekonań i relacji.
Czytaj więcej
Nieprzyjemne emocje, które szczególnie zaznaczyły się w mijającym roku lub były z nami przez znac...
Ciało i układ nerwowy często „bronią” dotychczasowego schematu, nawet jeśli jest dla nas niekorzystny, bo jest znany i przewidywalny. Zmiana granic czy roli w pracy to w pewnym sensie „zagrożenie” dla układu społecznego i może uruchamiać stres. Dlatego najczęściej łatwiej jest wdrożyć zmianę „zewnętrzną” (np. aktywność), niż zmianę „wewnętrzną” (np. asertywność). Ale jedna bez drugiej ma ograniczoną trwałość.
Nie wygrywa ten, kto chce najbardziej, tylko ten, kto ma najlepszy system. Z badań nad skutecznością zmian bardzo mocno wynika znaczenie tzw. intencji implementacyjnych („jeśli X, to zrobię Y”), czyli planów typu „Jeśli wrócę zmęczona po pracy, to zrobię 10 minut spaceru zamiast rezygnować całkiem z aktywności”. Metaanalizy pokazują, że taka forma planowania znacząco zwiększa szanse na realizację celu.
Dodatkowo warto pamiętać o kilku zasadach:
1) Zmieniaj jedno, a nie wszystko. Metoda małych kroków.
2) Zadbaj o docenianie, a nie ocenianie.
3) Licz się z kryzysem. Kryzys nie oznacza porażki – oznacza normalny proces adaptacji.
4) Niech twoja zmiana będzie przyjemnym procesem, a uciążliwym obowiązkiem.
Tak – to bardzo celna obserwacja. W gabinecie widzę, że wiele postanowień noworocznych nie wynika z realnej potrzeby, ale z presji, „bo inni tak robią”, „bo wypada”, „bo chcę być bardziej…” (czyli w praktyce: „bo czuję się niewystarczający/a”). Najbardziej wartościowe zmiany to te, które wynikają z pytania: „Co w moim życiu naprawdę podniesie jakość mojego funkcjonowania i relacji?”.
Warto starać się o zmiany, które wzmacniają zdrowie i regulację układu nerwowego (sen, ruch, odpoczynek), które poprawiają relacje (komunikacja, granice, szacunek do siebie), które zmniejszają wewnętrzne przeciążenie (redukcja presji, uproszczenie życia).
Innymi słowy: nie chodzi o bycie „lepszą wersją siebie”, ale o bycie sobą w większym dobrostanie.
Nowy Rok potrzebuje ciebie bardziej prawdziwej: mniej w trybie przetrwania, bardziej w kontakcie ze sobą, mniej w autopresji, bardziej w zgodzie z ciałem, emocjami i realnymi potrzebami.
A jeśli zapytać jeszcze inaczej: jakiej siebie potrzebujesz cały czas? Takiej, która potrafi być po swojej stronie. Nie tej, która siebie naprawia, tylko tej, która siebie rozumie.
Czytaj więcej
Jeśli osoba trafi do środowiska, które pozwala jej wykorzystywać mocne strony, daje poczucie bezp...
Zacząć od jednej zmiany, która daje „efekt domina”. Najbardziej uniwersalna i skuteczna pierwsza zmiana to: zmiana relacji ze sobą – z krytycznej na wspierającą. A kiedy działa z poziomu: „Chcę o siebie zadbać, bo jestem ważny/a”, wtedy ma więcej cierpliwości, odporności i konsekwencji.
Natomiast jeśli ktoś potrzebuje konkretu – w praktyce świetnie działa zasada: „minimum, które robię nawet w gorszy dzień”. To buduje tożsamość osoby, która potrafi wracać – a to jest fundament zmiany.
Brak gotowości do zmiany nie musi oznaczać bierności ani „lenistwa”. Często jest sygnałem, że psychika i ciało są przeciążone oraz potrzebują przede wszystkim bezpieczeństwa, stabilizacji i regeneracji, a nie kolejnego wysiłku związanego z udowadnianiem sobie czegokolwiek. Warto wówczas spojrzeć na siebie z większą życzliwością i zapytać nie tyle: „Czy powinnam się zmieniać?”, ile raczej: „Czy ta potrzeba zmiany rzeczywiście wypływa ze mnie – czy jest odpowiedzią na presję, porównania i lęk przed oceną?”.
Nie każdy etap życia służy intensywnemu rozwojowi. Są momenty, w których najważniejszą formą dojrzałości jest zatrzymanie się, odbudowanie zasobów i powrót do równowagi. W tym sensie regeneracja nie jest rezygnacją z rozwoju – jest jego fundamentem.
Joanna Kaszuba
Psycholog, terapeuta, mentor i trener wspierania rozwoju. Założycielka i dyrektorka Szkoły Psychobiologii, w której uczy rozumieć język ciała i odkrywać głębszy sens doświadczeń życiowych. Jej misją jest wspieranie przede wszystkim aktywnych zawodowo kobiet, które czują się przeciążone, przepracowane i podupadają na zdrowiu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nieprzyjemne emocje, które szczególnie zaznaczyły się w mijającym roku lub były z nami przez znaczną część dni,...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Prawdziwym sukcesem w relacji z technologią nie jest jej całkowite wyeliminowanie, ale odzyskanie intencjonalnoś...
Nie istnieje jeden uniwersalny model dobrych świąt. To, co sprzyja jednej rodzinie, dla innej może być źródłem z...
Jeśli osoba trafi do środowiska, które pozwala jej wykorzystywać mocne strony, daje poczucie bezpieczeństwa psyc...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Zdefiniowano zależność między umiejętnością okazywania wdzięczności a poczuciem osamotnienia: osobom obdarzonym...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas