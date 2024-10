Terapeutka artystów: Sztuka daje iluzję, że scena wypełni deficyt miłości

Często słyszymy, że sztuka może być formą terapii dla ludzi, którzy przeszli traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa. Pisanie, malowanie, taniec, występy na scenie – jak to wygląda w praktyce?

Dokładnie tak, jak pani mówi, ale z jednym bardzo istotnym zastrzeżeniem: to musi mieć „ręce i nogi”. Jeśli chcemy, aby sztuka była formą terapii, żeby mogła pomóc pacjentowi wyrazić emocje i skutecznie opracować traumę, to musi nad tym czuwać ktoś doświadczony. Oczywiście, osoba może sama malować czy komponować, ale jeśli to ma być proces leczenia, to dobrze jest, jeśli później może o tym z kimś porozmawiać. Są różne metody wykorzystywania sztuki w terapii, ale bardziej leczące może być to dla osób, które odbierają sztukę – czyli dla widza, słuchacza, odbiorcy. Sztuka pomaga na wielu poziomach ludziom, którzy przychodzą do teatru, na wystawy, koncerty. Pacjentem jest wtedy widz, nie artysta. Ma pani rację, że artyści w pewien sposób uwalniają swoje nagromadzone emocje, na przykład przez malowanie, czy inne formy tworzenia. Dlatego właśnie wybierają ten zawód. Ale jeśli nie dołożymy do tego takiego elementu, jak „opracowanie poznawcze” – czyli zrozumienia tego, co się wydarzyło, kogo to dotyczy, z czym się kojarzy – to mamy do czynienia jedynie z chwilowym katharsis. Jest to tylko opróżnienie się z emocji w danym momencie, ale nie zmienia się sposób myślenia, nie dochodzi do procesu, w którym osoba żegna się z czymś, konfrontuje z utratą. Potrzebna jest do tego profesjonalna praca. Bez niej mamy jedynie opróżnienie, a skoro tak, to wkrótce nastąpi ponowne wypełnienie, bo nie zaszła zmiana poznawcza w podejściu do swoich traumatycznych doświadczeń.

Prowadzi pani pierwszą w Polsce poradnię dla studentów uczelni artystycznych. Z jakimi psychologicznymi problemami spotyka się pani najczęściej?

Chciałabym rozróżnić – czym innym są problemy, a czym innym zaburzenia. Zaburzenia mają konkretne nazwy, klasyfikacje, brzmią dość medycznie i wcale nie jest łatwo jednoznacznie orzec, że ktoś ma jakieś zaburzenie, nie poddając go solidnym badaniom, rzetelnej diagnozie. Pracujemy raczej z osobą cierpiącą, nie z jej zaburzeniem. Tym niemniej mamy do czynienia z zaburzeniami, owszem. Najczęściej występujące to zaburzenia osobowości, odżywiania, lękowe oraz te związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. To są bardzo częste przypadki. Jeśli chodzi o problemy, to często dotyczą one osób, które mają trudność w tolerowaniu sytuacji, kiedy coś nie idzie po ich myśli, nie dostają tego, czego potrzebują. Nazywamy to frustracją. Inny problem to samoocena – wiele z tych osób nie ma, stabilnej, adekwatnej samooceny. Nie wypracowały sobie w dzieciństwie obrazu siebie, na którym można by było tę samoocenę oprzeć. Często ta ich samoocena jest zachwiana – albo się przeceniają, albo nie doceniają. To są chyba najczęstsze problemy, które widzę.

Można także dostrzec trudności w relacjach – na przykład, niektórym osobom trudno znaleźć odpowiedni dystans w relacjach z innymi ludźmi. Kiedy nawiązują bliższą, cieplejszą relację, naraz pojawia się u nich lęk, potrzeba zdystansowania się, czasami nawet przerwania tej relacji. Z drugiej strony, gdy tę relację przerywają, czują się bardzo samotne i cierpią z powodu izolacji. A to znów prowadzi do intensywnej, potrzeby bycia blisko z kimś, czasem niestety wszystko jedno z kim, bo ta potrzeba jest tak silna. Zbliżenie się do kogoś ponownie powoduje u nich wzrost lęku przed bliskością, bo nie mają doświadczenia bezpiecznej więzi. To jest często problem zaburzonego stylu przywiązania, który wykształca się w relacjach z pierwszym opiekunem. Jeśli więź z opiekunem była niestabilna, rwana – z powodu braku obecności lub nadmiaru zagrożeń płynących ze strony tych, z którymi mieliśmy czuć się bezpiecznie, dochodzi do utraty zaufania – te osoby mają trudności w późniejszych relacjach.

Jest też problem, który nazywamy „syndromem oszusta”. Osoba ma nieustanne wątpliwości co do swojego talentu, zastanawia się, czy jej sukces to tylko przypadek, albo czuje, że zaraz ktoś odkryje, że nie zasługuje na swoje osiągnięcia.