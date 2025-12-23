Aktualizacja: 23.12.2025 11:34 Publikacja: 23.12.2025 10:48
Dr Jakub Kuś: Święta Bożego Narodzenia stanowią unikalne laboratorium dla naszych nawyków.
Foto: Adobe Stock
Jakub Kuś: Warto, i to nie tylko z pobudek sentymentalnych, ale czysto biologicznych. Żyjemy w czasach, w których smartfon przestał być narzędziem, a stał się niemal zewnętrznym organem naszego ciała – swoistą protezą poznawczą i emocjonalną. Z perspektywy neuronauki ludzkie mózgi, ukształtowane ewolucyjnie w warunkach niedoboru informacji, nie są przystosowane do dzisiejszego przebodźcowania. Mówienie o byciu „offline” to w rzeczywistości walka o higienę układu nerwowego. Każde powiadomienie generuje tzw. switching cost (koszt przełączenia uwagi), który drastycznie drenuje nasze zasoby energetyczne. Nawet jeśli tylko zerkamy na ekran, tracimy zdolność do wchodzenia w stan głębokiego skupienia czy budowania autentycznej relacji. Czas bez telefonu pozwala „zresetować” układ nagrody, który pod wpływem mediów społecznościowych znajduje się w stanie ciągłego, nienaturalnego pobudzenia dopaminowego. Nie jest to więc walka z technologią, ale walka o jakość naszych procesów myślowych i odzyskanie sprawczości nad własną uwagą.
Święta Bożego Narodzenia stanowią unikalne laboratorium dla naszych nawyków. Psychologia behawioralna wskazuje na zjawisko zmiany kontekstu. Najtrudniej zmienić nawyk w środowisku, w którym powstał – na przykład przy biurku w pracy czy na kanapie przed telewizorem. Święta naturalnie wyrywają nas z codziennej rutyny, co tworzy idealną przestrzeń do nadpisania starych schematów nowymi zachowaniami. Jednocześnie musimy zachować ostrożność, ponieważ dla wielu osób telefon pełni funkcję regulatora emocji. Jeśli spotkania rodzinne są stresujące, nagłe odcięcie się od „cyfrowego schronienia” może nasilić napięcie. Dlatego zamiast radykalnego odwyku, lepiej potraktować święta jako okazję do uważnej obserwacji: co czuję, gdy nie sprawdzam powiadomień? Czy ten niepokój jest do zniesienia? Potraktujmy to jako testowanie swojej wytrzymałości, a nie jako opresyjny zakaz, który mógłby zepsuć nam atmosferę odpoczynku.
Ludzki mózg jest ewolucyjnie zaprogramowany na oszczędzanie energii, więc zawsze wybierze ścieżkę najmniejszego oporu. Wyzwania, które warto podjąć, to te oparte na fizycznym dystansie. Przykładem może być zasada „telefon ładuje się w innym pokoju” lub „strefa wolna od technologii przy stole”. Usunięcie urządzenia z zasięgu wzroku drastycznie zmniejsza liczbę bezwiednych sięgnięć po ekran, bo konieczność wstania z krzesła tworzy wystarczającą barierę dla impulsu. Z góry skazane na porażkę są natomiast postanowienia totalne, takie jak „całkowity brak telefonu przez trzy dni”. Dla osoby silnie przywiązanej do urządzenia taki skok na głęboką wodę niemal zawsze kończy się frustracją lub „nadrabianiem” scrollowania w nocy. Podobnie ryzykowne jest przymuszanie całej rodziny do oddania telefonów do koszyka – przymus rodzi opór, a my chcemy budować refleksję, a nie zakazy. Lepiej inspirować innych własnym spokojem i obecnością.
Niestety, neuroplastyczność mózgu wymaga czasu i powtarzalności. Budowa nowych ścieżek neuronalnych, które zastąpią stare nawyki, trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy. Kilka dni świątecznych ograniczeń to zbyt krótko, by trwale zmienić architekturę mózgu, ale wystarczająco dużo, by stworzyć tzw. proof of concept – osobisty dowód na to, że potrafimy funkcjonować bez ciągłej stymulacji. Sukces w święta pokazuje nam, że świat się nie zawalił, gdy byliśmy niedostępni, a my wciąż potrafimy czerpać radość z analogowych bodźców. To doświadczenie staje się „kotwicą”, do której można się odwołać w trudniejszych chwilach w styczniu. To nie jest finał drogi, ale kluczowy pierwszy krok, który obniża barierę psychologiczną przed dalszą pracą nad cyfrowym dobrostanem w codziennym życiu.
Dzieci mają niezwykle wyczulony detektor fałszu. Powoływanie się na „magię świąt”, podczas gdy sami ukradkiem sprawdzamy powiadomienia pod stołem, nie przyniesie efektu. Jednak z perspektywy rozwojowej dzieci potrzebują czegoś, co nazywamy „wspólną uwagą”. To właśnie niepodzielna obecność dorosłego jest dla dziecka fundamentem poczucia bezpieczeństwa i wartości. Zamiast narzucać zakazy, warto zaproponować dziecku uczciwą wymianę. Możemy powiedzieć: „Chcę spędzić ten czas naprawdę z tobą, dlatego ja chowam swój telefon do szuflady. Zrobisz to samo?”. Magia dzieje się wtedy, gdy w miejsce smartfonu pojawia się atrakcyjna alternatywa – wspólna gra, pieczenie pierników czy rozmowa, w której rodzic naprawdę słucha. Dziecko musi poczuć, że odłożenie telefonu nie jest karą, ale otwarciem drzwi do autentycznej bliskości, której nie zastąpi żadna, nawet najbardziej kolorowa aplikacja.
Prawdziwym sukcesem w relacji z technologią nie jest jej całkowite wyeliminowanie, ale odzyskanie intencjonalności. O zwycięstwie możemy mówić wtedy, gdy smartfon znów staje się narzędziem (jak młotek czy mikser), a przestaje być naszym panem. Możesz czuć dumę, gdy sięgasz po telefon z konkretnym celem, realizujesz go i odkładasz urządzenie, nie dając się wciągnąć w algorytmiczną pętlę nieskończonego przewijania treści. Kolejnym etapem sukcesu jest akceptacja nudy. Jeśli potrafimy stać w kolejce, czekać na kogoś lub siedzieć przy świątecznym stole bez lękowego przymusu wypełnienia każdej sekundy ekranem, oznacza to, że odzyskaliśmy sprawczość. To moment, w którym nasza uwaga znów należy do nas. To powrót do roli podmiotu, który świadomie wybiera relację z drugim człowiekiem ponad cyfrowy impuls.
Dr Jakub Kuś
Psycholog. Zajmuje się psychologią nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad rozproszeniem odpowiedzialności w internecie oraz zniekształceniami w odbiorze cyfrowych treści. Interesuje go również zjawisko agresji internetowej oraz wpływ nowych technologii na moralność. Autor wielu publikacji z obszaru psychologii internetu, które ukazywały się w takich czasopismach, jak „Computers in Human Behaviour” czy „Frontiers in Psychology”. Na wrocławskim Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z m.in. psychologii nowych technologii, psychologii osobowości oraz psychometrii.
