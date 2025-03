Nowe badanie pokazało, jak naprawdę menstruacja wpływa na zdolności intelektualne kobiet

Kobiety nie tracą zdolności racjonalnego myślenia w trakcie miesiączki

Okazało się, że pomimo wielu naukowych dowodów na występowanie fizjologicznych zmian w organizmie kobiet w trakcie cyklu miesiączkowego, zmiany te nie mają istotnego wpływu na zdolności intelektualne pań. Autorzy badania przypuszczają, że mózgi kobiet kompensują sobie negatywne zmiany, które występują podczas menstruacji. Kobiety po prostu „radzą sobie” w tym czasie w sposób, który jak na razie pozostaje dla badaczy zagadką.

Analizując wyniki kobiet pod względem szybkości odpowiedzi, badacze nie zaobserwowali istotnych odchyleń, zarówno w fazie tuż przed menstruacją, jak i w jej trakcie. To również przeczy dotychczasowym hipotezom, że zmęczenie wynikające z przechodzenia miesiączki może opóźniać szybkość reakcji kobiet, przed którymi stoi jakieś zadanie intelektualne.

Autorzy raportu podkreślają jednocześnie, że na kondycję psychofizyczną kobiet mogą wpływać takie dolegliwości jak przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne (PMDD) i bardzo bolesne miesiączki lub stany chorobowe – na przykład endometrioza. Dotyczy to zwłaszcza tych kobiet, które nie mają łatwego dostępu do leków i odpowiednich terapii. Mimo to zdaniem badaczy „standardowa”, a więc niezbyt uciążliwa miesiączka nie obniża zdolności intelektualnych kobiet.

„Wyniki te w istotny sposób rozwiewają błędne przekonania i mity, mają też znaczenie w kontekście zwalczania praktyk dyskryminacyjnych, nie znaleźliśmy bowiem żadnych naukowych podstaw do kwestionowania zdolności kobiet do myślenia ze względu na ich cykl menstruacyjny”, podsumowują swój raport autorzy badania.

Źródło:

www.journals.plos.org