Pływanie w zimnej wodzie łagodzi dolegliwości menstruacji i objawy menopauzy. Wyniki badania

Naukowcy z University College London zbadali korzyści wynikające z pływania w zimnej wodzie. Badacze wzięli pod lupę 1114 kobiet w wieku od 16 do 80 lat, średnia wieku wynosiła 49 lat. W tym czasie 785 kobiet przechodziło menopauzę. ''The Guardian'' cytuje wyniki badań opublikowanych w ''Post Reproductive Health''. Chociaż dowody na pozytywny wpływ aktywności w wodzie na łagodniejsze przechodzenie menopauzy jeszcze nie zostały potwierdzone, to większość badanych jest zgodna co do tego, że już są one przekonujące. Naukowcy twierdzą, że pływanie w zimnej wodzie może powstrzymywać bóle występujące podczas menstruacji i menopauzy oraz zapobiegać uderzeniom gorąca i wahaniom nastroju.

Pozytywne skutki tej aktywności potwierdziły kobiety biorące udział w eksperymencie. 35 proc. z nich przyznało, że pływanie w zimnej wodzie pomaga im w walce z wahaniami nastroju, 31 proc. z gorszym poczuciem psychicznym, a 30 proc. z uderzeniami gorąca. Ponad sześć na 10 (63 proc.) przyznało, że celowo pływało w zimnej wodzie, by złagodzić objawy menopauzy. Jedna z badanych wspomniała też o innych czynnikach, które pozytywnie wpłynęły na jej samopoczucie. - Pływanie w zimnej wodzie miało ogromny wpływ na moje objawy menopauzy. Ćwiczenia na łonie natury, samotnie lub w grupie innych kobiet, leczą. Koleżeństwo, wspólne historie i śmiech są częścią magii - powiedziała. Badacze wskazują, że im częściej kobieta decydowała się na pływanie, i im niższa była temperatura wody, tym lepsze były efekty.

Pływanie w zimnej wodzie łagodzi objawy menstruacji

W tym samym badaniu brały udział także kobiety w trakcie menstruacji. Okazuje się, że jej negatywne skutki także można łagodzić pływaniem w zimnej wodzie. Wśród 1114 uczestniczek eksperymentu 711 miało nieprzyjemne objawy towarzyszące menstruacji. 38 proc. badanych przyznało, że pływanie w zimnej wodzie sprawiło, że miało większą kontrolę nad wahaniami nastroju.