Autorzy raportu szacują, że gdyby przez kolejne 25 lat udawało się redukować zachorowalność na raka wątroby o 2 do 5 proc. rocznie, to mogłoby to zapobiec od 8,8 do nawet 17,3 miliona nowych przypadków tego nowotworu. Zdaniem ekspertów udałoby się wtedy ocalić od śmierci od 7,7 do nawet 15,1 miliona osób.

Jak zapobiec nowotworowi wątroby?

Jak podkreślają badacze, do odwrócenia istniejącego negatywnego trendu mogą przyczynić się sami pacjenci, wprowadzając kilka dość prostych zmian w swoim stylu życia. Zmiany te powinny koncentrować się wokół walki z otyłością i redukcji spożycia alkoholu.

Okazuje się bowiem, że ogólnie to właśnie otyłość i nadmierne picie alkoholu w największym stopniu przyczyniają się do rosnącej liczby przypadków zachorowań na nowotwór wątroby. Naukowcy przewidują jednocześnie, że udział tych dwóch czynników w skali zachorowalności na ten rodzaj raka z roku na rok będzie coraz większy.

Autorzy zwracają uwagę, że za 11 proc. przypadków zachorowania na nowotwór wątroby odpowiada tak zwana stłuszczeniowa choroba wątroby (lub stłuszczenie wątroby). Jej ostrą formą jest tak zwane stłuszczeniowe zapalenie wątroby związane z zaburzeniami metabolicznymi.

Eksperci stwierdzają przy tym, że w kolejnych latach na liczbę nowych zachorowań na raka wątroby coraz mniejszy wpływ będą miały wirusy zapalenia wątroby typu B i C. Coraz bardziej istotne będą z kolei schorzenia, które są wynikiem prowadzenia niezdrowego trybu życia.