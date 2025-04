Odkryto możliwą przyczynę raka jelita grubego. Ma związek z dzieciństwem

Rak jelita grubego coraz bardziej zagraża młodym ludziom

W poprzednich badaniach mutacje związane z kolibaktyną zostały zidentyfikowane w 10–15 proc. wszystkich przypadków raka jelita grubego. Badania te skupiały się jednak na przypadkach zachorowań u starszych osób lub nie rozdzielały chorób na te o wczesnym lub późnym początku. Najnowsze badanie jest pierwszym, które wykazało, że mutacje związane z kolibaktyną występują zwłaszcza u pacjentów w młodszym wieku.

Do tej pory rak jelita grubego był uważany za chorobę, która dotyczy starszych osób. Obecnie można zaobserwować gwałtowny wzrost zachorowań wśród młodych ludzi i to w co najmniej 27 krajach. Według szacunków naukowców częstość występowania tego rodzaju nowotworu u osób dorosłych poniżej 50 roku życia w ciągu ostatnich 20 lat podwajała się co dekadę. Jeżeli ten trend się utrzyma, do 2030 roku rak jelita grubego może stać się główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów wśród młodych dorosłych.

Do tej pory przyczyny wzrostu zachorowań były nieznane. Osoby, u których zdiagnozowano chorobę, często nie miały w rodzinie przypadków zachorowań i nie występowały u nich czynniki ryzyka, takie jak otyłość lub nadciśnienie. Ten stan rzeczy sprawił, że naukowcy zaczęli podejrzewać istnienie ukrytego czynnika środowiskowego lub mikrobiologicznego.

Skąd biorą się niebezpieczne bakterie?

Według badaczy szkodliwe działanie kolibaktyny ujawnia się bardzo wcześnie. Wzorce mutacji powstają prawdopodobnie w momencie, gdy dzieci są narażone na działanie toksyny przed ukończeniem 10. roku życia. Poza tym mutacje związane z kolibaktyną stanowią około 15 proc. tak zwanych mutacji napędowych APC. Są to jedne z najwcześniejszych zmian genetycznych, które bezpośrednio promują rozwój raka, w tym raka jelita grubego.

„Jeśli ktoś nabędzie jedną z tych mutacji napędowych w wieku 10 lat, może to o dekady przyspieszyć zachorowanie na raka jelita grubego” – wyjaśnia Ludmil Alexandrov.