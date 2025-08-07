Reklama

Fundacja Gatesów przekaże rekordową kwotę na wsparcie „kobiecych spraw”

Fundacja, którą założył twórca Microsoftu Bill Gates wraz ze swoją byłą żoną Melindą, przekaże rekordową kwotę – dwa i pół miliarda dolarów – by wesprzeć badania i rozwój nowych technologii dotyczących kobiecego zdrowia.

Publikacja: 07.08.2025 16:30

Inwestowanie w kobiece zdrowie ma trwały wpływ na kolejne pokolenia – mówi Bill Gates.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Problemem badań naukowych nad kobiecym zdrowiem od wielu lat jest ciągłe niedofinansowanie. Z raportu firmy McKinsey & Company z 2021 roku wynika, że w skali ogólnej wśród dofinansowywanych projektów z obszaru zdrowia, jedynie niecałe 2 proc. z nich dotyczy badań i innowacji w zakresie zdrowia kobiet – wyłączając onkologię. Dotyczy to między innymi takich kobiecych przypadłości jak stan przedrzucawkowy, cukrzyca ciążowa, obfite krwawienia miesiączkowe, endometrioza czy menopauza.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów przekaże 2,5 miliarda dolarów na rozwój medycyny kobiet

Aby zmienić ten stan rzeczy, działająca od 2000 roku Fundacja Gatesów (Gates Foundation) ogłosiła właśnie, że przeznaczy 2,5 miliarda dolarów na rzecz badań i rozwoju wyłącznie w dziedzinie kobiecego zdrowia. Cała kwota ma trafić do instytucji badawczych do 2030 roku. To będzie największa jak dotąd donacja Fundacji Gatesów na ten konkretny cel.

Jak informuje fundacja w oficjalnym komunikacie, kwota wesprze ponad 40 innowacyjnych projektów badawczych w pięciu kluczowych obszarach. Będą to: opieka położnicza i szczepienia matek, zdrowie i odżywianie matek, zdrowie ginekologiczne i menstruacyjne, innowacje w dziedzinie antykoncepcji oraz badania nad chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Wspomniane wcześniej pięć priorytetowych dziedzin, które otrzymają wsparcie, są – jak podkreśla fundacja – kluczowe dla ratowania zdrowia i życia kobiet. Ich potencjał w tej kwestii ustalono na podstawie analizy ankiet wśród kobiet, a także badań stanu wiedzy medycznej, które przeprowadzono między innymi w krajach o średnich i niskich dochodach.

Fundacja wymienia też specyficzne dziedziny badań, które w najbliższym czasie mają szansę przynieść przełomowe odkrycia. Badania te dotyczą mikrobiomu żeńskich narządów płciowych, nowoczesnych terapii stanu przedrzucawkowego oraz antykoncepcji niehormonalnej.

„Kobiety zbyt długo cierpiały na schorzenia, które są niezrozumiane, źle zdiagnozowane lub ignorowane” – mówi dr Anita Zaidi, szefowa Działu ds. Równouprawnienia Płci w Fundacji Gatesów.

„Chcemy, aby ta inwestycja zainicjowała nową erę innowacji, w której centrum znajdą się kobiety – w której życia, ciała i głosy kobiet mają priorytet w badaniach i rozwoju” – dodaje Zaidi.

Fundacja apeluje do rządów i inwestorów: „Nie zrobimy tego sami”

„Inwestowanie w kobiece zdrowie ma trwały wpływ na kolejne pokolenia. Jego rezultatem są zdrowsze rodziny i silniejsze ekonomie” – mówi Bill Gates, który zasiada w zarządzie fundacji.

„Mimo to kobiece zdrowie wciąż jest ignorowane, niedofinansowane i odsuwane na dalszy plan. Wciąż zbyt wiele kobiet umiera z powodu chorób, których da się uniknąć, lub żyje w niezdrowych warunkach. To się musi zmienić, ale nie zrobimy tego sami” – dodaje Gates.

Rekordowa donacja Fundacji Gatesów wpisuje się w długookresowy plan wspierania inicjatyw zmierzających do zapobiegania śmierci matek i dzieci, rozprzestrzeniania się śmiertelnych infekcji, a także wydobywania ludzi z ubóstwa. Fundacja apeluje jednocześnie w swoim komunikacie do rządów państw, inwestorów i prywatnych firm, aby inwestowały w innowacje dotyczące kobiecego zdrowia.

Źródło:
www.gatesfoundation.org

