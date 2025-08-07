Problemem badań naukowych nad kobiecym zdrowiem od wielu lat jest ciągłe niedofinansowanie. Z raportu firmy McKinsey & Company z 2021 roku wynika, że w skali ogólnej wśród dofinansowywanych projektów z obszaru zdrowia, jedynie niecałe 2 proc. z nich dotyczy badań i innowacji w zakresie zdrowia kobiet – wyłączając onkologię. Dotyczy to między innymi takich kobiecych przypadłości jak stan przedrzucawkowy, cukrzyca ciążowa, obfite krwawienia miesiączkowe, endometrioza czy menopauza.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów przekaże 2,5 miliarda dolarów na rozwój medycyny kobiet

Aby zmienić ten stan rzeczy, działająca od 2000 roku Fundacja Gatesów (Gates Foundation) ogłosiła właśnie, że przeznaczy 2,5 miliarda dolarów na rzecz badań i rozwoju wyłącznie w dziedzinie kobiecego zdrowia. Cała kwota ma trafić do instytucji badawczych do 2030 roku. To będzie największa jak dotąd donacja Fundacji Gatesów na ten konkretny cel.

Jak informuje fundacja w oficjalnym komunikacie, kwota wesprze ponad 40 innowacyjnych projektów badawczych w pięciu kluczowych obszarach. Będą to: opieka położnicza i szczepienia matek, zdrowie i odżywianie matek, zdrowie ginekologiczne i menstruacyjne, innowacje w dziedzinie antykoncepcji oraz badania nad chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Wspomniane wcześniej pięć priorytetowych dziedzin, które otrzymają wsparcie, są – jak podkreśla fundacja – kluczowe dla ratowania zdrowia i życia kobiet. Ich potencjał w tej kwestii ustalono na podstawie analizy ankiet wśród kobiet, a także badań stanu wiedzy medycznej, które przeprowadzono między innymi w krajach o średnich i niskich dochodach.