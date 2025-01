Aplikacje śledzące cykl menstruacyjny przyczyniają się do niechcianych ciąż. Niepokojące zjawisko

Jako kolejną przyczynę eksperci wskazują też na niedostateczny dostęp do usług publicznej opieki medycznej. Chcąc skorzystać z NHS, czyli brytyjskiego odpowiednika NFZ, kobiety muszą czekać na wizytę u ginekologa nawet przez kilka miesięcy. Wiele z nich skłania to do poszukiwania innych metod planowania – lub zapobiegania ciąży.

Źródła:

www.thetimes.com

www.theguardian.com