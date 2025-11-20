Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rosnące spożycie ultraprzetworzonej żywności jest uważane za zagrożenie dla zdrowia publicznego?

W jaki sposób żywność ultraprzetworzona wpływa na nawyki żywieniowe i jakie grupy społeczne są najbardziej narażone?

Jakie działania rekomendują eksperci w celu ograniczenia spożycia ultraprzetworzonej żywności?

Według naukowców ultraprzetworzone produkty (UPF – ultra-processed foods) wypierają świeżą żywność oraz tradycyjne posiłki. Są one agresywnie reklamowane i projektowane tak, aby były niezwykle smaczne, co prowadzi do częstego spożycia. To z kolei skutkuje pogorszeniem jakości diety oraz zwiększonym ryzykiem wielu chorób, w tym otyłości, cukrzycy typu 2, chorób serca, depresji i przedwczesnych zgonów. Seria „Ultra-Processed Foods and Human Health” opublikowana w prestiżowym czasopiśmie „The Lancet” składa się z trzech artykułów i została opracowana przez 43 czołowych światowych ekspertów.

Coraz więcej żywności ultraprzetworzonej w diecie, coraz więcej chorób

Dowody przeanalizowane przez ekspertów sugerują, że diety, które opierają się na żywności ultraprzetworzonej, są powiązane z przejadaniem się, niską jakością składników odżywczych (duża ilość cukru i niezdrowych tłuszczów, mało błonnika i białka) oraz większym narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne i dodatki. W serii artykułów wskazano również, że w ostatnich dekadach udział UPF w codziennym żywieniu dramatycznie wzrósł. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii stanowi on ponad 50 proc. przyjmowanej energii z codziennej, przeciętnej diety. Z kolei w przypadku osób młodszych, mniej zamożnych lub pochodzących z obszarów defaworyzowanych, udział może wynosić nawet 80 proc.

Wyniki jednoznacznie wskazują, że żywność ultraprzetworzona wiąże się ze zwiększonym ryzykiem licznych chorób przewlekłych. Systematyczny przegląd 104 długoterminowych badań przeprowadzony na potrzeby tej serii wykazał, że w 92 z nich zgłoszono zwiększone ryzyko wystąpienia jednej lub więcej chorób przewlekłych oraz przedwczesnej śmierci z dowolnej przyczyny. Badacze potwierdzają, że obecny stan wiedzy jest już wystarczający, by wdrożyć pilne działania mające na celu ochronę zdrowia publicznego.