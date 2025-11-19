Reklama
Dlaczego chorzy na Alzheimera zapominają bliskich? To odkrycie może być przełomem

Choroba Alzheimera to najczęściej diagnozowana postać chorób otępiennych. Chorzy mają problem z pamięcią, zapominają kim są i nie poznają swoich bliskich. Nowe badanie wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje i przedstawia potencjalną metodę leczenia.

Publikacja: 19.11.2025 15:05

Według badaczy problem z rozpoznawaniem rodziny oraz przyjaciół przez chorych na Alzheimera może być spowodowany rozpadem ochronnych „siatek” otaczających neurony w mózgu

Foto: Adobe Stock

Nowe badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z University of Virginia School of Medicine, a jego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association”.

Dlaczego chorzy na Alzheimera przestają rozpoznawać swoich bliskich?

Według danych, którymi dzielą się badacze w artykule, na chorobę Alzheimera cierpi około 55 milionów osób na całym świecie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat ta liczba może wzrosnąć aż o 35 proc. W wyniku choroby zostają zniszczone komórki mózgu. Na wczesnym etapie dochodzi do utraty pamięci krótkotrwałej, ponadto chorzy mają problem ze znalezieniem właściwych słów oraz występują u nich zmiany nastroju, a nawet osobowości. W miarę postępu schorzenia pogarsza się pamięć długotrwała, rozumowanie, umiejętność czytania oraz komunikowania się z innymi. Dla rodziny jednym z najtrudniejszych momentów jest ten, gdy chory zapomina, kim jest i przestaje rozpoznawać swoich bliskich. Nowe badanie potencjalnie wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje i może w przyszłości doprowadzić do opracowania sposobu, by temu zapobiec.

Według badaczy problem z rozpoznawaniem rodziny oraz przyjaciół może być spowodowany rozpadem ochronnych „siatek” otaczających neurony w mózgu. Z badań na myszach wynika, że podjęcie działań mających na celu zapobieganie utracie tych struktur jest sposobem na ochronę wspomnień z wcześniejszych interakcji społecznych.

„Odkrycie zmiany strukturalnej, która tłumaczy konkretny rodzaj utraty pamięci w chorobie Alzheimera jest bardzo ekscytujące” – powiedział Harald Sontheimer, jeden z autorów badania. „To zupełnie nowy cel terapeutyczny, a my już mamy odpowiednich kandydatów na leki” – dodał.

Badacze odkryli mechanizm związany z pamięcią społeczną

Z uwagi na rosnące zagrożenie chorobą Alzheimera powołano specjalne centrum badań – Harrison Family Translational Research Center in Alzheimer’s and Neurodegenerative Diseases, które działa w ramach Paul and Diane Manning Institute of Biotechnology. Celem instytutu jest przyspieszenie prac nad nowymi terapiami i lekami mającymi pomóc w walce z najtrudniejszymi chorobami naszych czasów.

Najnowsze badanie rzuciło istotne światło na rozwój Alzheimera. Z wcześniejszych odkryć wynikało, że kluczową rolę odgrywają tzw. sieci perineuronalne w mózgu (ang. perineuronal nets). Są to siatkowate struktury, które otaczają komórki nerwowe zwane neuronami. Pełnią one funkcję bariery, która umożliwia neuronom prawidłową komunikację, a tym samym tworzenie i przechowywanie nowych wspomnień.

Bazując na wcześniejszych odkryciach, Sontheimer i jego współpracownicy doszli do wniosku, że to właśnie zaburzenia sieci perineuronalnych mogą być momentem przełomowym w rozwoju Alzheimera. Potwierdziło to najnowsze badanie. Okazało się bowiem, że myszy, u których doszło do uszkodzenia tych sieci, traciły zdolność do zapamiętywania innych myszy, czyli tzw. pamięć społeczną, choć nadal były w stanie zapamiętywać przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu. Potwierdza to zjawisko, które obserwuje się u osób z chorobą Alzheimera, u których pamięć społeczna często zanika wcześniej, jeszcze przed pamięcią obiektów.

Te leki mogą ochronić przed utratą pamięci społecznej

W kolejnym etapie naukowcy podali myszom inhibitory MMP, aby sprawdzić, czy uda się zapobiec utracie wspomnianych sieci. Inhibitory MMP to grupa leków, która obecnie jest już badana pod kątem leczenia raka i artretyzmu. Okazało się, że eksperyment się powiódł, a terapia lekami powstrzymała degradację sieci, co pozwoliło zachować pamięć społeczną u myszy.

„W badaniach na myszach, gdy udało się zachować te struktury mózgu we wcześniejszym okresie życia, zwierzęta lepiej pamiętały swoje interakcje społeczne mimo choroby” – powiedziała Lata Chaunsali, jedna z autorek badania. „Nasze badania zbliżają nas do opracowania nowego, nietradycyjnego sposobu leczenia lub – co jeszcze lepsze – zapobiegania chorobie Alzheimera, czego dziś bardzo potrzebujemy” – dodała.

Zmiany, które zaobserwowano w mózgach myszy, odpowiadają zmianom obserwowanym u ludzi cierpiących na Alzheimera. Sugeruje to, że opracowanie terapii celującej w sieci perineuronalne może przynieść podobne efekty u pacjentów. Stworzenie takiej metody leczenia wymaga jednak dalszych badań, które potwierdzą jej skuteczność i bezpieczeństwo.

Co ciekawe, naukowcy zaobserwowali również, że utrata sieci perineuronalnych występowała niezależnie od obecności blaszek amyloidowych. To odkrycie sugeruje, że złogi białka beta-amyloidu mogą nie być przyczyną Alzheimera, jak obecnie się uważa. Jeśli okaże się, że naukowcy mają rację, może to wyznaczyć nowy kierunek badań nad chorobą.

Źródła:

news.med.virginia.edu

alz-journals.onlinelibrary.wiley.com

akademia.nfz.gov.pl

pacjent.gov.pl

Zdrowie Choroby Badania naukowe

Małgorzata Krzystała

