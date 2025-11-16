Aktualizacja: 16.11.2025 16:26 Publikacja: 16.11.2025 10:07
Organizacja Women for Change sporządziła również petycję do rządu RPA o przyznanie zjawisku przemocy ze względu na płeć i kobietobójstwa statusu katastrofy narodowej.
Foto: Adobe Stock
Republika Południowej Afryki znajduje się w globalnej czołówce państw pod względem współczynnika przemocy, której ofiarami padają kobiety i dziewczęta. W kraju tym kobieta ginie z rąk agresora średnio co dwie i pół godziny – pięć razy częściej niż wynosi globalna średnia.
Oficjalne statystyki podają, że od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. w RPA zanotowano 5578 przypadków morderstw kobiet i 1656 dzieci, przy czym liczba zabójstw kobiet wzrosła o alarmujące 33,8 proc. rok do roku. Zgłoszono ponadto 42 569 gwałtów, choć eksperci oceniają, że ofiary 95 proc. z nich nie zgłaszają się na policję ze względu na strach, stygmatyzację lub brak zaufania wobec wymiaru sprawiedliwości.
Przemoc wobec kobiet rujnuje życie nie tylko ofiarom i ich rodzinom, ale ma również negatywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę RPA, na co zwraca uwagę organizacja Women for Change, która przygotowuje ogólnokrajowy protest przeciwko kobietobójstwu i przemocy ze względu na płeć. Strajk pod hasłem „G20 Women’s Shutdown” zaplanowano na 21 listopada 2025 r.
Czytaj więcej
Dom okazuje się najbardziej niebezpiecznym miejscem dla kobiet, o czym świadczą zatrważające wyni...
Data protestu jest nieprzypadkowa. 22 i 23 listopada w Johannesburgu odbędzie się szczyt G20, w którym wezmą udział liderzy z całego globu. „G20 Women’s Shutdown to jasny przekaz wobec świata, że nie można mówić o postępie, kiedy giną kobiety” – podkreślają organizatorzy strajku.
Women for Change apeluje o wzięcie udziału w strajku do wszystkich mieszkańców RPA, zwłaszcza kobiet, dziewczyn i osób LGBTQI+. Przemoc i zabójstwa ze względu na płeć dotyczą przedstawicieli również tej ostatniej społeczności.
W ramach strajku nie odbędzie się żaden marsz. Zamiast tego, w proteście można wziąć udział na kilka sposobów. Organizator zachęca między innymi, aby swoje zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych zmienić na fioletowe – to oficjalny kolor protestu.
Uczestniczkom protestu zaleca się ponadto ubranie się 21 listopada na czarno, niewykonywanie żadnej pracy (zarówno zarobkowej, jak i tej bezpłatnej, w domu), niepójście do szkoły lub na uczelnię i powstrzymanie się od wydawania pieniędzy. Wszyscy chętni mogą ponadto wziąć udział w pokojowych protestach, które odbędą się 21 listopada w określonych przez organizatora miejscach. Będą one polegać na położeniu się na ziemi na 15 minut o godz. 12:00, aby uhonorować śmierć ofiar kobietobójstwa.
Czytaj więcej
Kubańczycy stawiają czoła rosnącemu kryzysowi gospodarczemu, przemocy i brakowi nadziei. „Życie n...
Do protestu mogą dołączyć wszyscy zainteresowani, również mężczyźni – w roli sojuszników kobiet. Podobnie jak one, mogą nie pójść do pracy 21 listopada i nie robić tego dnia zakupów, a także poruszać w mediach społecznościowych problem, którego dotyczy protest.
Organizacja Women for Change sporządziła również petycję do rządu RPA o przyznanie zjawisku przemocy ze względu na płeć i kobietobójstwa statusu katastrofy narodowej. Twórcy petycji podkreślają, że powinny iść z tym w parze takie działania jak zwiększone finansowanie na szkolenia organów ścigania, budowa ośrodków dla ofiar przemocy, usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości, a także organizowanie kampanii edukacyjnych.
Nowa petycja to kolejna próba wywarcia nacisku na rząd RPA w tej sprawie. Wcześniej podobny dokument wystosowano w kwietniu tego roku, jednak – jak informuje Women for Change – Kancelaria Prezydenta i Departament ds. Kobiet zignorowały tę inicjatywę.
Źródło:
www.womenforchange.co.za
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Republika Południowej Afryki znajduje się w globalnej czołówce państw pod względem współczynnika przemocy, której ofiarami padają kobiety i dziewczęta. W kraju tym kobieta ginie z rąk agresora średnio co dwie i pół godziny – pięć razy częściej niż wynosi globalna średnia.
Dość często daje się słyszeć przekonanie o tym, że ludzie z pokolenia Z to trudni pracownicy - roszczeniowi, prz...
Magdalena Siwecka stworzyła projekt flamenco inkluzywnego w Polsce. Zajęcia, które prowadzi, są przeznaczone rów...
W nowym badaniu UCE Research przeprowadoznym na zlecenie platformy Raisin prawie co dziesiąta Polka powiedziała,...
Komentarze organizatora konkursu Miss Universe pod adresem jednej z uczestniczek, Fátimy Bosch sprawiły, że inne...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Jeżeli chodzi o komfort finansowy i perspektywy na przyszłość, to w porównaniu z mężczyznami kobiety są dużo mni...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas