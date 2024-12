Dom nie jest bezpiecznym miejscem dla kobiet. Przerażające dane z raportu ONZ

Według raportu, przedstawiającego dane za 2023 rok, 85 000 kobiet i dziewcząt na świecie zostało umyślnie zabitych przez mężczyzn, przy czym 60 proc. tych zbrodni dokonały osoby z najbliższego otoczenia ofiar. Z danych wynika, że w większości przypadków przestępstwa były popełniane w domach, co skłania autorów raportu do konkluzji, że właśnie te miejsca stały się potencjalnie najbardziej niebezpieczne dla kobiet i dziewcząt narażonych na przemoc i agresję ze strony członków rodziny lub partnerów. Jak dane kształtują się w zależności od rejonów geograficznych i jakie wnioski przedstawiono w podsumowaniu badania?



Raport ONZ: 51 100 kobiet i dziewcząt zginęło w 2023 z rąk partnera lub członka najbliższej rodziny

W raporcie, sporządzonym przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (ang. United Nations Office on Drugs and Crime) we współpracy z Jednostką Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (w skrócie określaną jako UN Women) wyszczególniono trzy rodzaje zabójstw:

1. Umyślne zabójstwa kobiet i dziewcząt dokonane przez partnerów;

2. Umyślne zabójstwa kobiet i dziewcząt dokonane przez innych członków rodziny;

3. Umyślne zabójstwa kobiet i dziewcząt dokonane przez sprawców innych niż partnerzy lub członkowie rodziny i poprzedzone napaścią na tle seksualnym, rabunkowym czy wynikającym z uprzedzeń wobec danej grupy społecznej wyróżnianej na podstawie cech takich jak rasa, narodowość bądź pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna.

Zgromadzone dane pozwoliły ustalić, że zdecydowana większość ofiar doświadczała przemocy ze strony oprawcy jeszcze przed tragicznym zdarzeniem. 60 proc. z około 85 000 kobiet i dziewcząt zabitych umyślnie w 2023 roku padło ofiarą partnerów lub innych członków rodziny, takich jak ojcowie, wujkowie, matki i bracia. Przekłada się to na liczbę 51 100 kobiet i dziewcząt, które straciły życie w takich okolicznościach. Wynik ten przekroczył szacowane w 2022 roku dane, oscylujące w granicach 48 000 ofiar.