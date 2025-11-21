Aktualizacja: 21.11.2025 20:27 Publikacja: 21.11.2025 16:33
Badania krwi pacjentów potwierdziły, że skuteczne leczenie kanałowe wiąże się z wieloma korzyściami.
Foto: Adobe Stock
Leczenie kanałowe zębów u wielu pacjentów wzbudza obawy. Badania naukowe potwierdzają jednak, że zdecydowanie nie należy z nim zwlekać. Nie tylko eliminuje ono groźne dla zdrowia infekcje zębów. Przynosi też wiele długofalowych korzyści dla organizmu.
Nie ulega wątpliwości, że nieleczona infekcja może mieć poważne skutki dla zdrowia. Dotyczy to również zębów. Do tej pory jednak związek między skutecznym leczeniem kanałowym a szerszymi korzyściami dla zdrowia nie był znany. Badania kliniczne w tym zakresie zostały przeprowadzone po raz pierwszy. Ich autorami są brytyjscy naukowcy z King's College London. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym „Journal of Translational Medicine”.
Zespół prześledził zmiany zachodzące we krwi pacjentów po leczeniu kanałowym zębów. Obserwowali 65 osób w ciągu dwóch lat. W tym czasie odnotowali u nich wiele istotnych korzyści zdrowotnych. Po pierwsze, był to znaczący spadek poziomu cukru we krwi. U pacjentów nastąpiła również poprawa poziomu cholesterolu i kwasów tłuszczowych. Zaobserwowano także zmniejszenie markerów stanu zapalnego w organizmie.
Czytaj więcej
Już w przyszłym roku na rynku może pojawić się rewolucyjna metoda leczenia stomatologicznego. Wyk...
Badania krwi pacjentów potwierdziły, że skuteczne leczenie kanałowe wiąże się z takimi korzyściami jak:
Najnowsze badanie potwierdza, że odpowiednia opieka stomatologiczna może wspierać ogólne zdrowie i dobre samopoczucie. Dbanie o zdrowie jamy ustnej, regularne wizyty u dentysty i wczesne leczenie infekcji są niezwykle ważne.
Czytaj więcej
Nowa publikacja o żywności ultraprzetworzonej naświetla kolejne zagrożenie zdrowotne związane z p...
„Nasze wyniki pokazują, że leczenie kanałowe nie tylko poprawia zdrowie jamy ustnej – może także pomóc zmniejszyć ryzyko poważnych schorzeń, takich jak cukrzyca czy choroby serca", powiedziała dr Sadia Niazi, wykładowczyni w dziedzinie endodoncji na King's College London, jedna z autorek badania.
Naukowcy podkreślają również, że warto spojrzeć na organizm człowieka jako na ściśle powiązaną ze sobą całość.
„Zdrowie jamy ustnej jest powiązane z ogólnym zdrowiem. Nigdy nie powinniśmy patrzeć na nasze zęby czy choroby jamy ustnej jako na osobną całość”, dodaje autorka badań.
Eksperci sugerują, że dentyści i lekarze rodzinni powinni ze sobą współpracować, by monitorować ryzyko związane z różnymi aspektami naszego zdrowia.
„Długotrwałe infekcje kanałowe mogą umożliwić bakteriom dostanie się do krwiobiegu, wywołać stan zapalny i zwiększyć poziom glukozy we krwi oraz tłuszczu, zwiększając ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca i cukrzyca. Niezwykle ważne jest, aby specjaliści stomatologii dostrzegli szerszy wpływ tych infekcji kanałowych i zabiegali o wczesną diagnozę oraz leczenie”, wyjaśniają autorzy badań.
Według Światowej Organizacji Zdrowia 3,7 miliarda osób na świecie żyje z nieleczonymi chorobami jamy ustnej.
Źródło:
www.theguardian.com
translational-medicine.biomedcentral.com
medicalxpress.com
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Leczenie kanałowe zębów u wielu pacjentów wzbudza obawy. Badania naukowe potwierdzają jednak, że zdecydowanie nie należy z nim zwlekać. Nie tylko eliminuje ono groźne dla zdrowia infekcje zębów. Przynosi też wiele długofalowych korzyści dla organizmu.
Rosnące spożycie ultraprzetworzonej żywności może prowadzić do pogorszenia zdrowia miliardów ludzi – alarmują ek...
Najnowsze badania naukowe dowodzą, że sygnały świadczące o demencji mogą pojawić się już w średnim wieku. Ryzyko...
Choroba Alzheimera to najczęściej diagnozowana postać chorób otępiennych. Chorzy mają problem z pamięcią, zapomi...
Nowa publikacja o żywności ultraprzetworzonej naświetla kolejne zagrożenie zdrowotne związane z poziomem jej spo...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Spersonalizowana suplementacja witaminą D3 u osób, które przeszły zawał serca, może zmniejszyć o połowę ryzyko w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas