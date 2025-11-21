Reklama
Rozwiń
Reklama

Ten zabieg dentystyczny zmniejsza ryzyko chorób serca i cukrzycy? Wyniki pionierskich badań

Chociaż wizyty u dentysty nie należą do przyjemności, gabinet stomatologa raz na jakiś odwiedza niemal każdy. Czasami bywa konieczny poważniejszy zabieg, taki jak leczenie kanałowe zębów. Jak dowodzą naukowcy, nie warto go unikać, ponieważ może przynieść korzyści zdrowotne odczuwalne w całym organizmie.

Publikacja: 21.11.2025 16:33

Badania krwi pacjentów potwierdziły, że skuteczne leczenie kanałowe wiąże się z wieloma korzyściami.

Badania krwi pacjentów potwierdziły, że skuteczne leczenie kanałowe wiąże się z wieloma korzyściami.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób leczenie kanałowe zębów wpływa na ogólne zdrowie organizmu?
  • Jakie znaczące korzyści zdrowotne zaobserwowano u pacjentów po leczeniu kanałowym?
  • Dlaczego zdrowie jamy ustnej jest istotne dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia?

Leczenie kanałowe zębów u wielu pacjentów wzbudza obawy. Badania naukowe potwierdzają jednak, że zdecydowanie nie należy z nim zwlekać. Nie tylko eliminuje ono groźne dla zdrowia infekcje zębów. Przynosi też wiele długofalowych korzyści dla organizmu.

Jak leczenie kanałowe zębów wpływa na zdrowie? Pionierskie badania naukowców

Nie ulega wątpliwości, że nieleczona infekcja może mieć poważne skutki dla zdrowia. Dotyczy to również zębów. Do tej pory jednak związek między skutecznym leczeniem kanałowym a szerszymi korzyściami dla zdrowia nie był znany. Badania kliniczne w tym zakresie zostały przeprowadzone po raz pierwszy. Ich autorami są brytyjscy naukowcy z King's College London. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym „Journal of Translational Medicine”.

Zespół prześledził zmiany zachodzące we krwi pacjentów po leczeniu kanałowym zębów. Obserwowali 65 osób w ciągu dwóch lat. W tym czasie odnotowali u nich wiele istotnych korzyści zdrowotnych. Po pierwsze, był to znaczący spadek poziomu cukru we krwi. U pacjentów nastąpiła również poprawa poziomu cholesterolu i kwasów tłuszczowych. Zaobserwowano także zmniejszenie markerów stanu zapalnego w organizmie. 

Czytaj więcej

Naukowcy zbadali szkliwo zębów zregenerowane dzięki zastosowaniu stworzonego przez nich żelu, a uzys
Nauka
Nadchodzi rewolucja w leczeniu zębów? Naukowcy stworzyli „święty Graal" stomatologii
Reklama
Reklama

Korzyści dla zdrowia po leczeniu kanałowym. Wyniki badań

Badania krwi pacjentów potwierdziły, że skuteczne leczenie kanałowe wiąże się z takimi korzyściami jak:

  • Poprawa metabolizmu glukozy – poziom cukru we krwi znacząco spadł w ciągu dwóch lat po leczeniu, co jest kluczowym czynnikiem zapobiegającym cukrzycy
  • Lepsze profile lipidowe – krótkotrwała poprawa poziomu cholesterolu i kwasów tłuszczowych we krwi, które są ściśle powiązane ze zdrowiem serca
  • Zmniejszenie stanu zapalnego – kluczowe markery stanu zapalnego, często powiązane z ryzykiem sercowo-naczyniowym i innymi przewlekłymi schorzeniami z czasem się zmniejszały
  • Bakterie jamy ustnej powiązane z efektem obejmującym cały organizm – bakterie z zakażonych zębów były powiązane ze zmianami w ogólnym metabolizmie organizmu.

Organizm jako całość. „Zdrowie jamy ustnej powiązane z ogólnym zdrowiem”

Najnowsze badanie potwierdza, że odpowiednia opieka stomatologiczna może wspierać ogólne zdrowie i dobre samopoczucie. Dbanie o zdrowie jamy ustnej, regularne wizyty u dentysty i wczesne leczenie infekcji są niezwykle ważne.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Według autorów badania żywność ultraprzetworzona wpływa na mikrobiom jelitowy i może powodować przew
Nauka
Jaki jest związek między tym, co jesz, a rakiem jelita grubego? Nowe ustalenia naukowców

„Nasze wyniki pokazują, że leczenie kanałowe nie tylko poprawia zdrowie jamy ustnej – może także pomóc zmniejszyć ryzyko poważnych schorzeń, takich jak cukrzyca czy choroby serca", powiedziała dr Sadia Niazi, wykładowczyni w dziedzinie endodoncji na King's College London, jedna z autorek badania.

Naukowcy podkreślają również, że warto spojrzeć na organizm człowieka jako na ściśle powiązaną ze sobą całość.

Zdrowie jamy ustnej jest powiązane z ogólnym zdrowiem. Nigdy nie powinniśmy patrzeć na nasze zęby czy choroby jamy ustnej jako na osobną całość”, dodaje autorka badań.

Eksperci sugerują, że dentyści i lekarze rodzinni powinni ze sobą współpracować, by monitorować ryzyko związane z różnymi aspektami naszego zdrowia.

„Długotrwałe infekcje kanałowe mogą umożliwić bakteriom dostanie się do krwiobiegu, wywołać stan zapalny i zwiększyć poziom glukozy we krwi oraz tłuszczu, zwiększając ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca i cukrzyca. Niezwykle ważne jest, aby specjaliści stomatologii dostrzegli szerszy wpływ tych infekcji kanałowych i zabiegali o wczesną diagnozę oraz leczenie”, wyjaśniają autorzy badań. 

Reklama
Reklama

Według Światowej Organizacji Zdrowia 3,7 miliarda osób na świecie żyje z nieleczonymi chorobami jamy ustnej.

Źródło:
www.theguardian.com
translational-medicine.biomedcentral.com
medicalxpress.com

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Badania naukowe

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób leczenie kanałowe zębów wpływa na ogólne zdrowie organizmu?
  • Jakie znaczące korzyści zdrowotne zaobserwowano u pacjentów po leczeniu kanałowym?
  • Dlaczego zdrowie jamy ustnej jest istotne dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Leczenie kanałowe zębów u wielu pacjentów wzbudza obawy. Badania naukowe potwierdzają jednak, że zdecydowanie nie należy z nim zwlekać. Nie tylko eliminuje ono groźne dla zdrowia infekcje zębów. Przynosi też wiele długofalowych korzyści dla organizmu.

Jak leczenie kanałowe zębów wpływa na zdrowie? Pionierskie badania naukowców

Pozostało jeszcze 92% artykułu
Reklama
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że żywność ultraprzetworzona wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
Nauka
Eksperci ostrzegają: Ta żywność stanowi największe zagrożenie dla zdrowia
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Naukowcy sugerują, że demencji można zapobiegać lub opóźniać jej rozwój poprzez poprawę czynników ry
Nauka
Odkryto nowy czynnik rozwoju demencji. Te osoby są bardziej narażone
Według badaczy problem z rozpoznawaniem rodziny oraz przyjaciół przez chorych na Alzheimera może być
Nauka
Dlaczego chorzy na Alzheimera zapominają bliskich? To odkrycie może być przełomem
Według autorów badania żywność ultraprzetworzona wpływa na mikrobiom jelitowy i może powodować przew
Nauka
Jaki jest związek między tym, co jesz, a rakiem jelita grubego? Nowe ustalenia naukowców
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
W badaniu, które zatytułowano „Target-D”, wzięło udział 630 pacjentów Intermountain Health, którzy p
Nauka
Nowe badanie na temat suplementacji witaminą D3. Naukowcy już planują dalsze analizy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama