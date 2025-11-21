Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób leczenie kanałowe zębów wpływa na ogólne zdrowie organizmu?

Jakie znaczące korzyści zdrowotne zaobserwowano u pacjentów po leczeniu kanałowym?

Dlaczego zdrowie jamy ustnej jest istotne dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia?

Leczenie kanałowe zębów u wielu pacjentów wzbudza obawy. Badania naukowe potwierdzają jednak, że zdecydowanie nie należy z nim zwlekać. Nie tylko eliminuje ono groźne dla zdrowia infekcje zębów. Przynosi też wiele długofalowych korzyści dla organizmu.

Jak leczenie kanałowe zębów wpływa na zdrowie? Pionierskie badania naukowców

Nie ulega wątpliwości, że nieleczona infekcja może mieć poważne skutki dla zdrowia. Dotyczy to również zębów. Do tej pory jednak związek między skutecznym leczeniem kanałowym a szerszymi korzyściami dla zdrowia nie był znany. Badania kliniczne w tym zakresie zostały przeprowadzone po raz pierwszy. Ich autorami są brytyjscy naukowcy z King's College London. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym „Journal of Translational Medicine”.

Zespół prześledził zmiany zachodzące we krwi pacjentów po leczeniu kanałowym zębów. Obserwowali 65 osób w ciągu dwóch lat. W tym czasie odnotowali u nich wiele istotnych korzyści zdrowotnych. Po pierwsze, był to znaczący spadek poziomu cukru we krwi. U pacjentów nastąpiła również poprawa poziomu cholesterolu i kwasów tłuszczowych. Zaobserwowano także zmniejszenie markerów stanu zapalnego w organizmie.