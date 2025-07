Hasło „mindfullness”, czyli po angielsku „uważność”, u wielu wywołuje pobłażliwy uśmiech. Często pojęcie to kojarzy się bowiem z samozwańczymi trenerami, którzy obiecują spektakularną poprawę stanu zdrowia i pasmo sukcesów, jeżeli tylko odpowiednio „dostroi się” swoje myśli.

Trening uważności wspomaga terapię bólu dolnych partii pleców

Czym jest „mindfullness”? W największym skrócie to sztuka bycia „tu i teraz”, która polega na skupieniu uwagi na przykład na czynności, którą wykonuje się w danym momencie, a także na własnej kondycji psychicznej i fizycznej. Kluczowe w treningu uważności jest unikanie rozważań o przeszłości i przyszłości.

Jak się okazuje, profesjonalnie przeprowadzona terapia wykorzystująca trening uważności pomaga nie tylko w osiągnięciu spokoju ducha. Pozytywne rezultaty zauważono również w zapanowaniu nad całkowicie fizycznym aspektem, jakim jest ból – konkretnie w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.

Do takich wniosków doszedł zespół amerykańskich naukowców pod kierownictwem dr Aleksandry Zgierskiej, polskiej anestezjolog, która na co dzień pracuje w Penn State College of Medicine w Hershey w stanie Pensylwania. Celem badaczy było porównanie skuteczności terapii bazującej na treningu uważności oraz terapii poznawczo-behawioralnej u pacjentów, którzy zmagają się z chronicznym bólem w odcinku lędźwiowym.