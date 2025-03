Walczysz z bólem pleców? Według naukowców działają tylko te metody leczenia

Dolegliwości dotyczące pleców i kręgosłupa mogą mieć zarówno ostry, jak i przewlekły charakter, w dużym stopniu obniżając jakość życia. Szacuje się, że w 90 proc. przypadków przyczyna bólu jest nieznana. Zazwyczaj jednak jest powiązana z występowaniem zmian przeciążeniowo-zwyrodnieniowych oraz ze specyfiką wykonywanej pracy zawodowej, w tym zwłaszcza z wykonywaniem określonych czynności przez dłuższy czas w nieprawidłowy sposób.

Jakie są metody leczenia bólu pleców?

Ból kręgosłupa to jedna z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza pierwszego kontaktu oraz absencji chorobowej. W skrajnych przypadkach może nawet powodować utratę zdolności do wykonywania określonego zawodu. Szacuje się, że w kolejnych latach tego typu dolegliwości będą występować jeszcze częściej niż obecnie. Najwięcej osób skarży się na ból w dolnej części pleców i to właśnie na tym obszarze skupił się zespół australijskich i kanadyjskich naukowców. Wyniki badania zostały opublikowane w BMJ Evidence-Based Medicine.

W przypadku bólu dolnej części pleców jako leczenie pierwszego rzutu stosuje się metody niechirurgiczne i nieinterwencyjne. Obejmują one bardzo duży i zróżnicowany zbiór opcji, przy czym wiele nowych metod jest nadal opracowywanych. W najnowszym badaniu naukowcy postanowili sprawdzić ich skuteczność u dorosłych zmagających się z bólem krzyża w porównaniu z placebo. Zespół przeanalizował łącznie ponad 300 badań, które dostarczyły danych na temat 56 różnych metod leczenia lub ich kombinacji. Okazało się, że zaledwie 1 na 10 sposobów jest skuteczny. Warto przy tym dodać, że wybrane metody i tak przynoszą niewielką ulgę.

Jakie metody leczenia bólu dolnej części pleców naprawdę działają?

Uczestnikami badania byli dorośli zmagający się z niespecyficznym bólem krzyża, czyli z bólem, który pojawiał się mimo braku dowodów na występowanie specyficznej patologii kręgosłupa. Najczęściej stosowane metody leczenia obejmowały niesteroidowe leki przeciwzapalne, opioidy, leczenie laserowe, leczenie światłem, akupunkturę oraz mobilizację (jedna z technik wykorzystywanych w terapii manualnej). 52 badania objęły uczestników z ostrym bólem dolnej części pleców, 228 badań uczestników z przewlekłym bólem, a 21 uczestników, u których występowały oba rodzaje bólu. Badania przeprowadzono na sześciu kontynentach, w 44 krajach.