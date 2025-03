Chromosom X jest chromosomem płciowym, który jeśli występuje w dwóch kopiach, warunkuje płeć żeńską. U mężczyzn występuje z kolei jeden chromosom X i jeden chromosom Y. W przypadku kobiet jeden z chromosomów ulega inaktywacji i tworzy tzw. ciałko Barra, czyli chromatynę płciową. Można zatem powiedzieć, że przechodzi w stan uśpienia. Zespół naukowców z University of California San Francisco odkrył, że u myszy, które osiągnęły wiek odpowiadający 65. rokowi życia człowieka, do tej pory uśpiony chromosom X zaczął proces ekspresji genów. Wyniki badania ukazały się w Science Advances.

Jakie procesy zachodzą w momencie aktywacji drugiego chromosomu X?

Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni i to niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego oraz miejsca urodzenia. Podobne zjawisko występuje w świecie zwierząt, w tym również u myszy. Okazuje się, że na długowieczność, zdrowie oraz długość życia w zdrowiu wpływają chromosomy płci. Tym razem naukowcy postanowili sprawdzić, czy są one powiązane również z procesem starzenia się mózgu. Pojawia się coraz więcej dowodów, które potwierdzają, że kobiecy mózg starzeje się wolniej na poziomie molekularnym i to w różnych obszarach tego narządu. Poza tym jest młodszy niż u mężczyzn, biorąc pod uwagę wiek metaboliczny. Wszystko to może wpływać na większą odporność na pogorszenie funkcji poznawczych oraz na lepsze funkcjonowanie pamięci w starszym wieku.

W najnowszym badaniu naukowcy odkryli, że u myszy płci żeńskiej, które osiągnęły wiek około 65 lat ludzkiego życia, doszło do aktywacji uśpionego chromosomu X. W efekcie zapoczątkował on proces ekspresji genów, który doprowadził do wzmocnienia połączeń mózgowych i zwiększenia zdolności poznawczych. Aby to sprawdzić, naukowcy stworzyli nową linię myszy z dwóch różnych szczepów myszy laboratoryjnych i wyciszyli w niej jeden z chromosomów X. Dzięki temu, że znali kod genetyczny wszystkich szczepów, mogli śledzić ekspresję każdego genu i połączyć go z chromosomem.

W kolejnym etapie zbadali ekspresję genów w hipokampie, czyli obszarze mózgu, który jest kluczowy dla uczenia się i zapamiętywania i który pogarsza się wraz z wiekiem. Wyniki pokazały, że w kilku różnych typach komórek hipokampa doszło do ekspresji około 20 genów, a odpowiadał za nią uśpiony do tej pory chromosom X. Co istotne, część z tych genów odpowiada za rozwój mózgu.