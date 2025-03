Użycie Epowar, w odróżnieniu od urządzeń znanych kobietom w przeszłości, nie wiąże się z koniecznością znalezienia odpowiedniego przycisku w telefonie ani też trzymania urządzenia oburącz, by właściwie odblokować niezbędne powiadomienia. Aplikacja działa automatycznie, analizując nagłe skoki tętna i nieregularne wzorce ruchu za pomocą smartwatcha. Tym sposobem wykrywa oznaki napaści, odróżniając je jednocześnie od ćwiczeń. – Epowar wykrywa momenty, w których czyjeś tętno nagle wzrasta, a ruchy stają się bardzo nieregularne. Wzrost tętna może wskazywać, że ktoś jest w niebezpieczeństwie, ale też oznaczać uczestnictwo w treningu, dlatego też ważne jest, by aplikacja odróżniała te dwie sytuacje – zastrzega E-J Roodt. – Aby mieć pewność, że nie otrzymamy fałszywych alarmów, zaprojektowaliśmy aplikację w taki sposób, by ruch i tętno były dokładnie analizowane. Ćwiczenia mają charakter powtarzalny, w przeciwieństwie do ruchów i tętna w stanie podwyższonego napięcia wywołanego napaścią. Obserwacja tych reakcji pozwala odnotować, czy w danej sytuacji mamy do czynienia ze zmianą tętna w trakcie treningu, czy też w reakcji na atak – doprecyzowuje pomysłodawczyni.



E-J Roodt: aplikacja ma służyć też zmniejszeniu obciążenia psychicznego

Aby zapewnić użytkowniczkom poczucie bezpieczeństwa podczas samotnych powrotów do domów, twórcy aplikacji zalecają wprowadzenie do systemu takich danych jak planowana trasa oraz numery telefonów osób z najbliższego otoczenia, które mogłyby natychmiast zareagować na powiadomienie o niebezpieczeństwie. Jeśli zostanie wykryty atak, aplikacja automatycznie uruchamia reakcję, wysyłając powiadomienie do wskazanych użytkowników, nawet jeśli w ich telefonach wybrano tryb wyciszenia. Jednocześnie zostaje uruchomione nagrywanie zdarzenia, które może zostać użyte w przyszłości jako materiał dowodowy przeciwko sprawcy napaści. – Dane są zapisywane w chmurze, więc nawet w przypadku uszkodzenia urządzenia, dowody nie zostaną utracone – wyjaśnia E-J Roodt.

24-letnia obecnie pomysłodawczyni i współtwórczyni aplikacji podkreśla, że jej celem było nie tylko zapewnienie kobietom bezpieczeństwa, ale i zdjęcie z nich ciężaru wynikającego z nadmiernego analizowania potencjalnych scenariuszy zachowań na wypadek ataku. – Zależy mi na zmniejszeniu obciążenia psychicznego, którego doświadczają kobiety, skupiając całą swoją uwagę na kwestiach bezpieczeństwa. To obciążenie jest wycieńczające w każdej sytuacji, gdy istnieje ryzyko napaści: czy to podczas treningu biegowego, czy też w trakcie powrotów do domu. Żaden mężczyzna by tego nie wymyślił – wyjaśnia E-J Roodt.

Być może za sprawą takich rozwiązań kwestie takie jak konieczność znalezienia telefonu w sytuacji zagrożenia przestaną zaprzątać myśli kobiet w sytuacjach, gdy warto skupić się na treningu lub wyciszać emocje po ciężkim dniu w pracy. Choć komentarz Saoirse Ronan nadal nie odbiega od rzeczywistości wielu kobiet, nieustannie analizujących możliwe scenariusze zachowań na wypadek potencjalnego zagrożenia, ich rozterki trudno rozpatrywać w kategorii żartu.

