Badanie pokazało, że jak najczęstsze gotowanie od podstaw może dawać dobre efekty w odchudzaniu.
Badanie, opublikowane w czasopiśmie „Nature Medicine”, jest pierwszym badaniem interwencyjnym, które porównuje diety oparte na żywności ultraprzetworzonej oraz minimalnie przetworzonej, przygotowywanej w domu. Mimo że obie miały taki sam profil odżywczy, osoby stosujące drugi rodzaj diety, schudły dwa razy więcej.
W badaniu wzięło udział 55 osób dorosłych ze średnim BMI wynoszącym 32, co wskazywało na otyłość. Zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich miała za zadanie przez 8 tygodni stosować dietę opartą na produktach minimalnie przetworzonych. W ich jadłospisie znalazła się m.in. nocna owsianka oraz domowe spaghetti bolognese. Po upływie tego czasu przez kolejne 4 tygodnie pierwsza grupa powróciła do swojej normalnej diety. W ostatnim etapie liczącym 8 tygodni uczestnicy przeszli na dietę bazującą na produktach ultraprzetworzonych. W tym czasie jedli np. batony owsiane na śniadanie lub gotową lasagne. Druga grupa stosowała diety w odwrotnej kolejności.
Zarówno dieta minimalnie, jak i ultraprzetworzona zostały dopasowane pod względem odżywczym zgodnie z „Eatwell Guide” – oficjalnymi wytycznymi brytyjskiego rządu dotyczącymi zdrowej i zbilansowanej diety. Były więc zgodne z zaleceniami dotyczącymi poziomu tłuszczu i tłuszczów nasyconych, białka, węglowodanów, soli i błonnika oraz obejmowały zalecaną ilość owoców i warzyw. Produkty były dostarczane uczestnikom do domu, przy czym zawierały więcej kalorii, niż wynosiło zapotrzebowanie. Uczestnicy zostali poinstruowani, że mogą jeść tyle, ile chcą, tak, jak zwykle.
Po 8 tygodniach stosowania każdej diety zaobserwowano redukcję masy ciała w obu grupach. Prawdopodobnie było to związane z poprawą profilu odżywczego spożywanej żywności w porównaniu z normalną dietą uczestników. Efekt odchudzania był jednak większy wśród osób, które stosowały dietę opartą na produktach minimalnie przetworzonych (redukcja o 2,06 proc.). Wśród osób z drugiej grupy poziom redukcji wyniósł 1,05 proc. W pierwszej grupie szacunkowy deficyt kaloryczny wynosił 290 kcal dziennie, zaś w drugiej 120 kcal dziennie. Wyniki sugerują, że wybieranie żywności minimalnie przetworzonej i jak najczęstsze gotowanie od podstaw może być skuteczniejsze w odchudzaniu niż spożywanie przetworzonej żywności paczkowanej lub gotowych posiłków.
Co ciekawe, większa utrata masy ciała w pierwszej grupie wynikała ze zmniejszenia masy tłuszczowej i ilości wody w organizmie. Nie zmieniła się przy tym masa mięśniowa ani beztłuszczowa, co wskazuje na ogólnie zdrowszy skład ciała. Podczas badania uczestnicy wypełniali również kwestionariusze, w których oceniali swoje zachcianki żywieniowe przed rozpoczęciem diety oraz w 4 i 8 tygodniu jej trwania. Okazało się, że osoby, które spożywały żywność minimalnie przetworzoną, miały mniej zachcianek i były w stanie lepiej je kontrolować w porównaniu do uczestników z drugiej grupy. Podczas badania zmierzono również markery zdrowia, takie jak ciśnienie krwi i tętno oraz markery krwi, w tym badania czynności wątroby, poziom glukozy, poziom cholesterolu i stan zapalny. Nie stwierdzono jednak istotnych różnic w tych markerach między dietami, przy czym naukowcy ostrzegają, że potrzebne są dłuższe badania, aby móc dokładniej przyjrzeć się tym wskaźnikom w odniesieniu do zmian masy ciała i tkanki tłuszczowej.
„Poprzednie badania powiązały żywność ultraprzetworzoną z niekorzystnymi wynikami zdrowotnymi. Jednak nie każda żywność ultraprzetworzona jest z natury niezdrowa, biorąc pod uwagę jej profil żywieniowy. Głównym celem tego badania było wypełnienie kluczowych luk w naszej wiedzy na temat roli przetwarzania żywności w kontekście istniejących zaleceń żywieniowych oraz jego wpływu na wyniki zdrowotne, takie jak masa ciała, ciśnienie krwi i skład ciała, a także czynniki empiryczne, takie jak zachcianki żywieniowe” – powiedział Samuel Dicken, jeden z autorów badania. „Głównym celem badania była ocena procentowych zmian masy ciała. W przypadku obu diet zaobserwowaliśmy znaczną redukcję, ale efekt był prawie dwukrotnie większy w przypadku diety minimalnie przetworzonej. Chociaż redukcja o 2 proc. może wydawać się niewielka, to jednak jest to wynik zaledwie 8 tygodni i bez aktywnych działań osób ograniczających spożycie” – dodał.
Dicken przyznał również, że gdyby skalować te wyniki w ciągu roku, można byłoby oczekiwać 13 proc. redukcji masy ciała u mężczyzn i 9 proc. redukcji u kobiet stosujących dietę niskoprzetworzoną i tylko 4 proc. redukcji masy ciała u mężczyzn i 5 proc. redukcji u kobiet stosujących dietę wysokoprzetworzoną. Z czasem ta różnica zaczęłaby być zauważalna.
„Najlepszą radą dla uczestników byłoby jak najściślejsze przestrzeganie wytycznych żywieniowych poprzez moderowanie ogólnego spożycia energii, ograniczenie spożycia soli, cukru i tłuszczów nasyconych oraz priorytetowe traktowanie produktów bogatych w błonnik, takich jak owoce, warzywa, rośliny strączkowe i orzechy. Wybór mniej przetworzonych produktów, takich jak żywność pełnowartościowa i gotowanie od podstaw, zamiast żywności ultraprzetworzonej, paczkowanej lub gotowych posiłków, prawdopodobnie przyniesie dodatkowe korzyści w zakresie masy ciała, składu ciała i ogólnego stanu zdrowia” – powiedziała Rachel Batterham, główna autorka badania.
