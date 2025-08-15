Badanie, opublikowane w czasopiśmie „Nature Medicine”, jest pierwszym badaniem interwencyjnym, które porównuje diety oparte na żywności ultraprzetworzonej oraz minimalnie przetworzonej, przygotowywanej w domu. Mimo że obie miały taki sam profil odżywczy, osoby stosujące drugi rodzaj diety, schudły dwa razy więcej.

Naukowcy porównali skuteczność dwóch diet

W badaniu wzięło udział 55 osób dorosłych ze średnim BMI wynoszącym 32, co wskazywało na otyłość. Zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich miała za zadanie przez 8 tygodni stosować dietę opartą na produktach minimalnie przetworzonych. W ich jadłospisie znalazła się m.in. nocna owsianka oraz domowe spaghetti bolognese. Po upływie tego czasu przez kolejne 4 tygodnie pierwsza grupa powróciła do swojej normalnej diety. W ostatnim etapie liczącym 8 tygodni uczestnicy przeszli na dietę bazującą na produktach ultraprzetworzonych. W tym czasie jedli np. batony owsiane na śniadanie lub gotową lasagne. Druga grupa stosowała diety w odwrotnej kolejności.

Zarówno dieta minimalnie, jak i ultraprzetworzona zostały dopasowane pod względem odżywczym zgodnie z „Eatwell Guide” – oficjalnymi wytycznymi brytyjskiego rządu dotyczącymi zdrowej i zbilansowanej diety. Były więc zgodne z zaleceniami dotyczącymi poziomu tłuszczu i tłuszczów nasyconych, białka, węglowodanów, soli i błonnika oraz obejmowały zalecaną ilość owoców i warzyw. Produkty były dostarczane uczestnikom do domu, przy czym zawierały więcej kalorii, niż wynosiło zapotrzebowanie. Uczestnicy zostali poinstruowani, że mogą jeść tyle, ile chcą, tak, jak zwykle.

Gotowanie w domu i żywność minimalnie przetworzona najlepsze na odchudzanie

Po 8 tygodniach stosowania każdej diety zaobserwowano redukcję masy ciała w obu grupach. Prawdopodobnie było to związane z poprawą profilu odżywczego spożywanej żywności w porównaniu z normalną dietą uczestników. Efekt odchudzania był jednak większy wśród osób, które stosowały dietę opartą na produktach minimalnie przetworzonych (redukcja o 2,06 proc.). Wśród osób z drugiej grupy poziom redukcji wyniósł 1,05 proc. W pierwszej grupie szacunkowy deficyt kaloryczny wynosił 290 kcal dziennie, zaś w drugiej 120 kcal dziennie. Wyniki sugerują, że wybieranie żywności minimalnie przetworzonej i jak najczęstsze gotowanie od podstaw może być skuteczniejsze w odchudzaniu niż spożywanie przetworzonej żywności paczkowanej lub gotowych posiłków.