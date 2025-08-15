Reklama

Ten rodzaj żywności pozwala szybciej schudnąć. Naukowcy porównali dwie diety

Stopień przetworzenia jedzenia ma duży wpływ na proces odchudzania – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez brytyjskich naukowców z University College London. Okazuje się, że najlepiej działa jeden rodzaj żywności.

Publikacja: 15.08.2025 08:31

Badanie pokazało, że jak najczęstsze gotowanie od podstaw może dawać dobre efekty w odchudzaniu.

Badanie pokazało, że jak najczęstsze gotowanie od podstaw może dawać dobre efekty w odchudzaniu.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Badanie, opublikowane w czasopiśmie „Nature Medicine”, jest pierwszym badaniem interwencyjnym, które porównuje diety oparte na żywności ultraprzetworzonej oraz minimalnie przetworzonej, przygotowywanej w domu. Mimo że obie miały taki sam profil odżywczy, osoby stosujące drugi rodzaj diety, schudły dwa razy więcej.

Naukowcy porównali skuteczność dwóch diet

W badaniu wzięło udział 55 osób dorosłych ze średnim BMI wynoszącym 32, co wskazywało na otyłość. Zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich miała za zadanie przez 8 tygodni stosować dietę opartą na produktach minimalnie przetworzonych. W ich jadłospisie znalazła się m.in. nocna owsianka oraz domowe spaghetti bolognese. Po upływie tego czasu przez kolejne 4 tygodnie pierwsza grupa powróciła do swojej normalnej diety. W ostatnim etapie liczącym 8 tygodni uczestnicy przeszli na dietę bazującą na produktach ultraprzetworzonych. W tym czasie jedli np. batony owsiane na śniadanie lub gotową lasagne. Druga grupa stosowała diety w odwrotnej kolejności.

Zarówno dieta minimalnie, jak i ultraprzetworzona zostały dopasowane pod względem odżywczym zgodnie z „Eatwell Guide” – oficjalnymi wytycznymi brytyjskiego rządu dotyczącymi zdrowej i zbilansowanej diety. Były więc zgodne z zaleceniami dotyczącymi poziomu tłuszczu i tłuszczów nasyconych, białka, węglowodanów, soli i błonnika oraz obejmowały zalecaną ilość owoców i warzyw. Produkty były dostarczane uczestnikom do domu, przy czym zawierały więcej kalorii, niż wynosiło zapotrzebowanie. Uczestnicy zostali poinstruowani, że mogą jeść tyle, ile chcą, tak, jak zwykle.

Czytaj więcej

Naukowcy zbadali, jak białka w różnych tkankach organizmu zmieniają się z biegiem lat.
Nauka
Starzenie się przebiega inaczej, niż dotychczas sądzono. Nowe odkrycie

Gotowanie w domu i żywność minimalnie przetworzona najlepsze na odchudzanie

Po 8 tygodniach stosowania każdej diety zaobserwowano redukcję masy ciała w obu grupach. Prawdopodobnie było to związane z poprawą profilu odżywczego spożywanej żywności w porównaniu z normalną dietą uczestników. Efekt odchudzania był jednak większy wśród osób, które stosowały dietę opartą na produktach minimalnie przetworzonych (redukcja o 2,06 proc.). Wśród osób z drugiej grupy poziom redukcji wyniósł 1,05 proc. W pierwszej grupie szacunkowy deficyt kaloryczny wynosił 290 kcal dziennie, zaś w drugiej 120 kcal dziennie. Wyniki sugerują, że wybieranie żywności minimalnie przetworzonej i jak najczęstsze gotowanie od podstaw może być skuteczniejsze w odchudzaniu niż spożywanie przetworzonej żywności paczkowanej lub gotowych posiłków.

Reklama
Reklama

Co ciekawe, większa utrata masy ciała w pierwszej grupie wynikała ze zmniejszenia masy tłuszczowej i ilości wody w organizmie. Nie zmieniła się przy tym masa mięśniowa ani beztłuszczowa, co wskazuje na ogólnie zdrowszy skład ciała. Podczas badania uczestnicy wypełniali również kwestionariusze, w których oceniali swoje zachcianki żywieniowe przed rozpoczęciem diety oraz w 4 i 8 tygodniu jej trwania. Okazało się, że osoby, które spożywały żywność minimalnie przetworzoną, miały mniej zachcianek i były w stanie lepiej je kontrolować w porównaniu do uczestników z drugiej grupy. Podczas badania zmierzono również markery zdrowia, takie jak ciśnienie krwi i tętno oraz markery krwi, w tym badania czynności wątroby, poziom glukozy, poziom cholesterolu i stan zapalny. Nie stwierdzono jednak istotnych różnic w tych markerach między dietami, przy czym naukowcy ostrzegają, że potrzebne są dłuższe badania, aby móc dokładniej przyjrzeć się tym wskaźnikom w odniesieniu do zmian masy ciała i tkanki tłuszczowej.

Czytaj więcej

Billie Eilish już jako dwunastolatka podjęła decyzję dotyczącą stosowania diety wegańskiej.
Styl życia
Weganizm opanowuje świat? Billie Eilish wysoko podnosi poprzeczkę swoimi inicjatywami

Dieta niskoprzetworzona i jej długofalowe korzyści

„Poprzednie badania powiązały żywność ultraprzetworzoną z niekorzystnymi wynikami zdrowotnymi. Jednak nie każda żywność ultraprzetworzona jest z natury niezdrowa, biorąc pod uwagę jej profil żywieniowy. Głównym celem tego badania było wypełnienie kluczowych luk w naszej wiedzy na temat roli przetwarzania żywności w kontekście istniejących zaleceń żywieniowych oraz jego wpływu na wyniki zdrowotne, takie jak masa ciała, ciśnienie krwi i skład ciała, a także czynniki empiryczne, takie jak zachcianki żywieniowe” – powiedział Samuel Dicken, jeden z autorów badania. „Głównym celem badania była ocena procentowych zmian masy ciała. W przypadku obu diet zaobserwowaliśmy znaczną redukcję, ale efekt był prawie dwukrotnie większy w przypadku diety minimalnie przetworzonej. Chociaż redukcja o 2 proc. może wydawać się niewielka, to jednak jest to wynik zaledwie 8 tygodni i bez aktywnych działań osób ograniczających spożycie” – dodał.

Dicken przyznał również, że gdyby skalować te wyniki w ciągu roku, można byłoby oczekiwać 13 proc. redukcji masy ciała u mężczyzn i 9 proc. redukcji u kobiet stosujących dietę niskoprzetworzoną i tylko 4 proc. redukcji masy ciała u mężczyzn i 5 proc. redukcji u kobiet stosujących dietę wysokoprzetworzoną. Z czasem ta różnica zaczęłaby być zauważalna.

„Najlepszą radą dla uczestników byłoby jak najściślejsze przestrzeganie wytycznych żywieniowych poprzez moderowanie ogólnego spożycia energii, ograniczenie spożycia soli, cukru i tłuszczów nasyconych oraz priorytetowe traktowanie produktów bogatych w błonnik, takich jak owoce, warzywa, rośliny strączkowe i orzechy. Wybór mniej przetworzonych produktów, takich jak żywność pełnowartościowa i gotowanie od podstaw, zamiast żywności ultraprzetworzonej, paczkowanej lub gotowych posiłków, prawdopodobnie przyniesie dodatkowe korzyści w zakresie masy ciała, składu ciała i ogólnego stanu zdrowia” – powiedziała Rachel Batterham, główna autorka badania.

Źródła:
www.ucl.ac.uk
www.nature.com
edition.cnn.com
www.theguardian.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Otyłość dieta

Małgorzata Krzystała

Badanie, opublikowane w czasopiśmie „Nature Medicine”, jest pierwszym badaniem interwencyjnym, które porównuje diety oparte na żywności ultraprzetworzonej oraz minimalnie przetworzonej, przygotowywanej w domu. Mimo że obie miały taki sam profil odżywczy, osoby stosujące drugi rodzaj diety, schudły dwa razy więcej.

Naukowcy porównali skuteczność dwóch diet

Pozostało jeszcze 94% artykułu
Reklama
Magnez aktywuje przeszło 300 enzymów i uczestniczy w ponad 600 reakcjach biochemicznych. Dzięki niem
Nauka
Jakie są normy potasu i magnezu we krwi? Oto aktualne wytyczne
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Zdaniem holenderskiego badacza na objawy „choroby urlopowej” najbardziej narażone są osoby, które na
Nauka
Ta choroba może popsuć urlop. Objawy atakują w trakcie czasu wolnego
Endokrynolodzy, interpretując wynik TSH, muszą brać też pod uwagę objawy, obraz tarczycy w USG, wywi
Nauka
Jakie są normy TSH dla dorosłych? Eksperci o aktualnych wytycznych
Naukowcy zbadali, jak białka w różnych tkankach organizmu zmieniają się z biegiem lat.
Nauka
Starzenie się przebiega inaczej, niż dotychczas sądzono. Nowe odkrycie
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Pandemia Covid-19 miała wpływ na przyspieszenie starzenia się mózgu.
Nauka
Pandemia Covid-19 fatalnie wpłynęła na mózgi. Te skutki pojawiły się nawet u niezarażonych
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie