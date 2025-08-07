Najnowsze badania nad procesem starzenia się przeprowadził zespół pod kierownictwem naukowców z Chińskiej Akademii Nauk. Wyniki opublikowano właśnie w czasopiśmie naukowym Cell. Badania objęły różne układy organizmu. Analizy dokonano na podstawie procesów zachodzących w białkach tworzących tkanki narządów.

Naukowcy określili punkt zwrotny w życiu człowieka. Kiedy następuje?

Jak wynika z najnowszych badań naukowców z Chińskiej Akademii Nauk, starzenie się organizmu nie postępuje w jednostajnym tempie. Istnieje granica wieku, po przekroczeniu której proces ten wyraźnie przyspiesza. Ten swoisty punkt zwrotny następuje w wieku około 50 lat. Od tego momentu tkanki i narządy zaczynają starzeć się szybciej niż w poprzednich dekadach.

Najbardziej zauważalne zmiany zachodzą między 45 a 55 rokiem życia. To właśnie w tym czasie wiele tkanek ulega znacznej przebudowie. Z upływem lat pogarszają się funkcje wielu narządów, co prowadzi do wzrostu ryzyka chorób przewlekłych. Szczególnie podatne na starzenie się są aorta i inne naczynia krwionośne. Trwałe zmiany wykazywały także trzustka i śledziona.

W jaki sposób naukowcy dokonali nowych ustaleń? Kluczowa rola białek

Naukowcy zbadali, jak białka w różnych tkankach organizmu zmieniają się z biegiem lat. W tym celu pobrali