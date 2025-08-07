Aktualizacja: 07.08.2025 11:10 Publikacja: 07.08.2025 07:42
Najnowsze badania nad procesem starzenia się przeprowadził zespół pod kierownictwem naukowców z Chińskiej Akademii Nauk. Wyniki opublikowano właśnie w czasopiśmie naukowym Cell. Badania objęły różne układy organizmu. Analizy dokonano na podstawie procesów zachodzących w białkach tworzących tkanki narządów.
Jak wynika z najnowszych badań naukowców z Chińskiej Akademii Nauk, starzenie się organizmu nie postępuje w jednostajnym tempie. Istnieje granica wieku, po przekroczeniu której proces ten wyraźnie przyspiesza. Ten swoisty punkt zwrotny następuje w wieku około 50 lat. Od tego momentu tkanki i narządy zaczynają starzeć się szybciej niż w poprzednich dekadach.
Najbardziej zauważalne zmiany zachodzą między 45 a 55 rokiem życia. To właśnie w tym czasie wiele tkanek ulega znacznej przebudowie. Z upływem lat pogarszają się funkcje wielu narządów, co prowadzi do wzrostu ryzyka chorób przewlekłych. Szczególnie podatne na starzenie się są aorta i inne naczynia krwionośne. Trwałe zmiany wykazywały także trzustka i śledziona.
„Opierając się na zmianach białkowych związanych ze starzeniem się, opracowaliśmy specyficzne dla tkanek zegary wieku i scharakteryzowaliśmy trajektorie starzenia się na poziomie narządów. Analiza czasowa ujawniła, że przesilenie w procesie starzenia się następuje około 50 roku życia, a naczynia krwionośne są tkanką, która starzeje się wcześnie i jest wyraźnie podatna na upływ czasu” – podkreślają naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk.
Autorzy badania porównali swoje odkrycia z bazą danych chorób i związanych z nimi genów. Okazało się, że ekspresja 48 białek związanych z chorobami wzrastała z wiekiem. Obejmowały one choroby sercowo-naczyniowe, zwłóknienie tkanek, stłuszczenie wątroby i nowotwory związane z wątrobą.
Badacze przeprowadzili także testy na myszach, które potwierdziły, że wyizolowane z aorty białko związane ze starzeniem się, wstrzyknięte młodym myszom, zmniejsza ich sprawność fizyczną, wytrzymałość i koordynację. Widoczne były również markery starzenia się naczyń krwionośnych.
Jak podaje portal sciencealert.com, wcześniejsze badania naukowe wskazywały dwa inne szczyty starzenia się, które miały następować około 44, a następnie około 60 roku życia. Najnowsze wyniki badań sugerują, że starzenie się człowieka jest wieloetapowym procesem obejmującym różne układy. Odkrycie, w jaki sposób starzenie się oddziałuje na określone narządy, może pomóc w opracowaniu procedur medycznych, które będą miały wpływ na ten proces.
„Nasze badanie jest gotowe do skonstruowania kompleksowego, wielotkankowego atlasu białkowego obejmującego 50 lat całego procesu starzenia się człowieka, który wyjaśnia mechanizmy stojące za brakiem równowagi białkowej w starzejących się narządach i ujawnia zarówno uniwersalne, jak i specyficzne dla tkanek wzorce starzenia” – podsumowują autorzy badania.
Według naukowców nowe ustalenia mogą ułatwić opracowanie ukierunkowanych metod leczenia w przypadku chorób związanych z wiekiem i wpłynąć na poprawę zdrowia osób starszych.
