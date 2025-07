Obowiązujące od 1 lipca 2025 roku w Szwajcarii przepisy nakładają na producentów żywności nakaz informowania konsumentów o tym, w jaki sposób przebiegał proces produkcji mięsa, jaj i mleka, a także czy został on przeprowadzony po uprzednim znieczuleniu zwierząt. Są też zobligowani do szczegółowego objaśnienia procedur, jakim poddawano te zwierzęta, od których pozyskano żywność bez zastosowania technik znieczulających, narażając je tym samym na cierpienie. Zaostrzono też przepisy dotyczące importu futer pozyskanych w wyniku okrutnych praktyk, takich jak przechwytywanie zwierząt w pułapki czy hodowla w niewłaściwych warunkach. Dla sieci sklepów odzieżowych oraz projektantów mody zainteresowanych sprzedażą produktów futrzarskich w Szwajcarii oznacza to konieczność udowodnienia, że sprowadzane do kraju towary spełniają ściśle określone kryteria dotyczące ochrony zwierząt przed opisanymi metodami działania.

Wrażliwością w kwestii eksploatacji zwierząt na potrzeby pozyskiwania pożywienia wykazują się też reprezentanci świata muzyki, kina czy mody. W jednym z przemówień podczas konferencji Change NOW 2025 w maju bieżącego roku, Natalie Portman apelowała o rozwagę w podejmowaniu decyzji żywieniowych, używając przy tym obrazowego porównania drastycznych procesów zdobywania mięsa, mleka czy jaj do eksploatacji kobiecego ciała. – Produkty mleczne i jaja pochodzą od krów i kur płci żeńskiej. Organizmy tych zwierząt są wykorzystywane w celu pozyskania pożywienia dla ludzi. Gdy myślimy o kobietach jako o obiektach, które możemy eksploatować i zabierać z ich ciał, co tylko zechcemy, to czym innym jest traktowanie organizmów zwierząt? – pytała retorycznie podczas cytowanej przemowy.

Wśród gwiazd od lat stosujących dietę wegańską znajdują się między innymi Demi Moore, Alicia Silverstone, Mayim Bialik, Pamela Anderson czy Ariana Grande. – Kocham zwierzęta bardziej niż niektórych ludzi – deklarowała ta ostatnia w wywiadzie dla „The Mirror” w 2014 roku. – Wierzę, że dieta oparta na produktach roślinnych służy zdrowiu i uszczęśliwia – mówiła wówczas.





Billie Eilish: wyłącznie wegańskie menu na koncertach w Londynie

Do grona przeciwników spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego należy też Billie Eilish. Autorka hitów „Happier Than Ever”, „Ocean Eyes” czy „What Was I Made For?” już jako dwunastolatka podjęła decyzję dotyczącą stosowania diety wegańskiej. Dowiedziała się wówczas, jakim okrutnym praktykom poddawane są zwierzęta w hodowlach, a szokującym nagraniem dokumentującym niektóre z nich podzieliła się ze swoimi obserwatorami. – Jestem weganką od wielu lat. Po obejrzeniu tak drastycznych nagrań nie wyobrażam sobie powrotu do diety, którą stosowałam wcześniej – deklarowała w wywiadzie dla „Vogue” w 2021 roku.