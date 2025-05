Natalie Portman przeciwko czerpaniu pożywienia od zwierząt. „To jak eksploatacja kobiecych ciał”

Pod wpływem pozyskanych informacji w 2011 roku Natalie Portman oficjalnie została weganką, a z autorem publikacji miała okazję poznać się już podczas studiów na Uniwersytecie Harvardu w 2002 roku. Od tamtego czasu pozostają w serdecznych relacjach i to właśnie zdobywczyni Oscara namówiła Jonathana Safrana Foera do pracy nad filmem dokumentalnym opartym na napisanej przez niego książce. W powstałej w 2017 roku produkcji o tym samym tytule gwiazda występuje jako jedna z narratorek. – Pamiętam, że gdy po raz pierwszy zetknęłam się z książką „Eating Animals”, byłam w ciąży, więc pytanie autora: „czym mam karmić moje dzieci?” naprawdę wywarło na mnie spory wpływ, ponieważ sama borykałam się z podobnymi wątpliwościami. Pragnęłam przekazać dziecku moje wartości, więc zastanawiałam się, co jest dla niego zdrowe? Jakie pokarmy mogą mu pomóc w prawidłowym rozwoju? – wspominała filmowa Nina Sayers z dramatu „Czarny łabędź” w wywiadzie z „LA Times” w 2018 roku.



Natalie Portman: weganizm przez pryzmat feminizmu

Natalie Portman podczas licznych wystąpień publicznych regularnie porusza kwestię weganizmu i praw zwierząt. – Wiele osób naśmiewa się z wegan, a zachowując się w ten sposób, kpią z ludzi, którzy troszczą się o inne żywe istoty. Jestem tutaj po to, by utwierdzić w was w przekonaniu, że wspaniale jest troszczyć się zarówno o zwierzęta, jak i o środowisko naturalne, a także zabiegać o prawa kobiet czy kwestie równości. Nie obawiajcie się pokazać, jak bardzo zależy wam na wartościach i zagadnieniach, które są dla was ważne – apelowała do ponad 16 000 studentów zgromadzonych w 2023 roku w Los Angeles podczas obchodów WE Day.

Podobny charakter miało jej przemówienie wygłoszone w maju bieżącego roku podczas konferencji Change NOW 2025. – Każdy nasz posiłek i produkt trafiający na koniec naszego widelca stanowi decyzję dotyczącą losu zwierząt czy stanu środowiska naturalnego – zauważyła podczas wystąpienia. W dalszej części płomiennej przemowy zdobywczyni dwóch Złotych Globów użyła obrazowego porównania procesu pozyskiwania pożywienia od zwierząt do eksploatacji kobiecego ciała. – Gdy zaczęłam aktywnie działać na rzecz kobiet, zdałam sobie sprawę, że mój weganizm jest bezpośrednio związany właśnie z tymi kwestiami. Produkty mleczne i jaja pochodzą od krów i kur płci żeńskiej. Organizmy tych zwierząt są wykorzystywane w celu pozyskania pożywienia dla ludzi. Gdy myślimy o kobietach jako o obiektach, które możemy eksploatować i zabierać z ich ciał, co tylko zechcemy, to czym innym jest traktowanie organizmów zwierząt? Mam na myśli odbieranie krowom w gwałtowny sposób mleka za pomocą maszyn czy hodowle kur tylko po to, by przemocą zabierać im jaja. Istnieje takie nastawienie do wykorzystywania kobiecego ciała i ono ma przełożenie również na świat zwierząt. Nieprzypadkowo mówiąc o planecie używa się też określenia „Matka Ziemia”. Tutaj również pojawia się żeńska konotacja w celu opisania natury, więc wszystko się ze sobą łączy – wyjaśniała w trakcie wspomnianego przemówienia.



Natalie Portman: weganizm w jej rodzinie

Konsekwencja w przestrzeganiu diety wegańskiej przekłada się też na nawyki żywieniowe dwojga dzieci Natalie Portman: 13-letniego syna Alepha oraz 8-letniej córki Amalii. – W naszym przypadku był to naturalny wybór, ponieważ zwykle przygotowuję wspólne posiłki dla całej rodziny, więc każdy z nas je to samo. Dzieci szybko przyzwyczajają się do określonego sposobu odżywiania – wyjaśniała w rozmowie w „Us Weekly” w minionym roku.