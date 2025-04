Demi Moore: Kiedyś moją wartość postrzegałam przez pryzmat wyglądu zewnętrznego

Demi Moore: zrozumiałam, że wygląd nie definiuje mojej wartości

Posągowa sylwetka, wyrzeźbione ramiona i nogi, szczupła talia podkreślana opinającymi ciało sukniami, jak ta od Giorgio Armani Privé zaprezentowana podczas tegorocznej gali oscarowej – to od lat znaki charakterystyczne Demi Moore, która dzięki roli w obsypanym nagrodami filmie „Substancja” powróciła na kinowe ekrany w wielkim stylu. Wcieliła się w postać Elisabeth Sparkle, dojrzałej gwiazdy telewizyjnego show zażywającą nielegalną substancję, która ma przywrócić jej urodzie dziewczęcy blask, Demi Moore po raz pierwszy w swojej karierze została nagrodzona Złotym Globem. Nominowana do Oscara z gracją przyjęła wiadomość o zwycięstwie młodszej koleżanki – odtwarzającej tytułową rolę w filmie „Anora”, 26-letniej Mikey Madison. – Serdecznie gratuluję i z ciekawością będę śledzić dalszy przebieg twojej kariery – podpisała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie wykonane tuż po ogłoszeniu wyników.

Demi Moore: torturowałam siebie. Byłam wobec siebie zbyt surowa

Mama trzech dorosłych córek – Rumer, Scout i Tallulah – przyznaje, że choć dzisiaj w pełni akceptuje swój wygląd i urodę, w przeszłości poddawała swoje ciało treningom ponad własne siły, wierząc, że jedynie drastyczne metody pozwolą jej utrzymać nieskazitelną sylwetkę. – Torturowałam siebie. Robiłam szalone rzeczy, mam na myśli na przykład ponad 40-kilometrowe treningi rowerowe między Malibu a Paramount. Robiłam to tylko dlatego, że moją wartość postrzegałam przez pryzmat wyglądu zewnętrznego. Po latach to nastawienie uległo zmianie. Dziś dbam o ogólny stan zdrowia, długowieczność i jakość mojego życia. Stałam się wobec siebie bardziej wyrozumiała. W przeszłości byłam zdecydowanie zbyt surowa w stosunku do siebie samej. Wykształciłam wrogą relację z własnym ciałem i wręcz karałam siebie samą – przyznaje w cytowanej rozmowie.

62-letnia gwiazda dodaje, że poddawanie się ekstremalnym treningom i restrykcyjnym dietom wynikało z potrzeby nieustannej kontroli, jednak dopiero akceptacja siebie, a także złagodzone podejście do zmian zachodzących w organizmie pozwoliło jej odbudować zdrową relację z własnym ciałem. – Mam teraz bardziej łagodne podejście do własnego ciała, bazujące na intuicji. Wsłuchuję się w sygnały, takie jak głód czy pragnienie i dzięki temu mam o wiele mniej lęków. Gdy byłam młodsza, miałam poczucie, że moje ciało mnie zawodzi. Teraz nie mam już takiego podejścia. Moja relacja z własnym ciałem stała się znacznie bardziej przyjazna niż w przeszłości – wyjaśnia filmowa Elisabeth Sparkle.

Demi Moore: nie jestem perfekcyjna

Łagodne i pozbawione wrogości podejście do potrzeb własnego organizmu oznacza, że mimo stosowanej diety aktorka pozwala sobie też na niewielkie odstępstwa od codziennej rutyny żywieniowej. Jak zaznacza, jej dobre samopoczucie zależy też od wielu innych czynników, z katorżniczymi treningami nie mających nic wspólnego. – Do mojej codziennej rutyny dołączyłam medytacje, a nawet pisanie pamiętnika. Jeśli chodzi o dietę, unikam jedzenia mięsa i jajek. Zrozumiałam jednak, że poza zdrowym odżywianiem spore znaczenie dla naszego zdrowia ma też odpowiednia ilość snu. Oczywiście nie jestem perfekcyjna. Zdarza mi się sięgnąć od czasu do czasu po napój energetyczny, ale tylko jeden, nie więcej – zastrzega.