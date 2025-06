Czy przy obecnym rozwoju technologicznym i możliwości pracy zdalnej – nasze umiejętności interakcji zanikają?

Kiedy po miesiącach pracy online po raz pierwszy wróciłam na scenę, żeby poprowadzić warsztaty na żywo, poczułam coś dziwnego. Przestrzeń była znajoma, ale energia między ludźmi inna. Spojrzenia nieśmiałe, ruchy ciała spięte, dialogi urywane. Jakbyśmy wszyscy potrzebowali chwili, by przypomnieć sobie, jak to jest być razem. Było to również odczuwalne, gdy po przerwie wróciliśmy do organizacji kolejnego TEDx-u na żywo. Uczyliśmy się na nowo kontaktu. Technologia dała nam ogromny komfort i elastyczność – możemy pracować z dowolnego miejsca na świecie. Ale jednocześnie zaczęliśmy tracić mięsień społeczny. Umiejętność bycia w relacji, czytania emocji, słuchania z empatią – to wszystko zaczyna się zacierać, jeśli nie jest praktykowane. I chociaż korzystamy z tej wygody, głęboko w sobie tęsknimy za żywym kontaktem. Ciało pamięta. Serce też. Jednak skupienia – można się odzwyczaić. W 2014 roku na Harvard Business School przeprowadzono badania obrazujące, że jest zwierzę, które potrafi się skoncentrować dłużej niż człowiek … to złota rybka. Cierpimy na niedobór uwagi i brak cierpliwości. Dlatego warto celowo szukać okazji do spotkań, nawet jeśli na początku wydają się niewygodne. Wspólna kawa, warsztaty rozwojowe na żywo, wydarzenia lokalne - każda taka sytuacja to mały krok w stronę bycia bliżej siebie i innych.



W jaki sposób można pracować nad przywróceniem tych umiejętności i możliwością swobodnego wchodzenia w interakcje między ludźmi, jak miało to miejsce jeszcze przed kilkoma laty?

Relacyjność to umiejętność - nie cecha wrodzona. Jak każdy mięsień, wymaga ćwiczeń. Warto zacząć od podstaw: kontakt wzrokowy, obecność bez telefonu, uważne słuchanie bez przerywania. W mojej pracy trenerskiej stosuję czasem ćwiczenie milczenia - uczestnicy siedzą naprzeciw siebie i patrzą sobie w oczy. Cisza trwa kilka minut. Na początku wywołuje dyskomfort, ale po chwili zaczyna się prawdziwe spotkanie. Takie bez słów, ale głębokie i prawdziwe. Wzruszenie i łzy w oczach też się pojawiają. Dobrą praktyką są także grupy rozwoju osobistego, kręgi rozmów, warsztaty z pracy z ciałem i emocjami. Tam uczymy się znowu być razem, mówić o sobie, ale też słuchać innych bez oceny. I właśnie w takich miejscach często wraca poczucie wspólnoty, którego tak bardzo nam teraz brakuje. W pracy wystarczy skupić się na rozmówcy, kontakt wzrokowy i uważność, to pozwala budować porozumienie. Taka postawa mówi - widzę cię, jesteś ważny, słucham.

Czy z pani punktu widzenia w rozwoju technologicznym należy dostrzegać więcej korzyści czy też zagrożeń?

Technologia to narzędzie – nie dobro samo w sobie. Z jednej strony daje nam dostęp do wiedzy, możliwość pracy z każdego miejsca na świecie, połączenie z ludźmi, z którymi nigdy wcześniej nie mielibyśmy kontaktu. Z drugiej strony niesie ze sobą pokusę ucieczki – od siebie, od relacji, od niewygodnych emocji. Zamiast uciekać, warto zwrócić się do środka. Skupić się na poznawaniu siebie, wzmacnianiu swoich mocnych stron, na pracy z emocjami, które być może zostały stłumione latami. Technologia może być wtedy wsparciem - aplikacje do medytacji, sesje online z coachem czy psychoterapeutą, kursy rozwojowe. Ale to my musimy wykonać pierwszy krok w stronę samoświadomości. Widzę to u wielu moich klientów. Przychodzą z poczuciem wypalenia i zagubienia w cyfrowym świecie. Ale kiedy zaczynamy pracować nad uwalnianiem emocji i odnajdywaniem sensu - wracają do siebie. Zyskują klarowność. A wtedy technologia przestaje być zagrożeniem - staje się narzędziem, które wspiera, a nie dominuje. Na ostatnim TEDxWarsaw nasi mówcy pokazali, że technologia będzie nas wspierać, gdy my ludzie będziemy świadomie z niej korzystać. Technologia nigdy nie zastąpi prawdziwego, głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem i z samym sobą. Jeśli chcemy korzystać z cyfrowych możliwości bez utraty człowieczeństwa, musimy pielęgnować to, co nas najbardziej odróżnia od maszyn – empatię, obecność i wrażliwość. Jak powiedział kiedyś Carl Gustav Jung: „Kto patrzy na zewnątrz – śni. Kto patrzy do wewnątrz – budzi się”. W świecie pełnym ekranów i powiadomień, odwaga, by spojrzeć w głąb siebie może być dziś najważniejszym aktem wolności.