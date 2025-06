Potęga ciszy. Psycholog wyjaśnia, dlaczego warto ją zrozumieć

Ciągłe bodźce dźwiękowe utrzymują układ nerwowy w stanie pobudzenia

Nieustanne przebywanie wśród dźwięków wielkiego miasta, głośnych rozmów współpracowników, a także muzyki lub filmów udostępnianych przez współpasażerów autobusów czy metra, wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia. – Permanentny hałas działa jak przewlekły stresor. Choć możemy do niego przywyknąć na poziomie świadomości, nasz organizm nie pozostaje obojętny. Ciągłe bodźce dźwiękowe utrzymują układ nerwowy w stanie pobudzenia, co prowadzi do trudności z koncentracją, nadmiernej drażliwości i nerwowości, zmęczenia psychicznego i fizycznego, obniżonego nastroju lub stanów lękowych. W psychoterapii coraz częściej zauważamy, że klienci nie tylko zmagają się z problemami osobistymi, ale także z przeciążeniem ze strony otoczenia: nieustannym hałasem, pośpiechem i brakiem chwili na oddech. Uświadomienie sobie wpływu środowiska na nasz stan psychiczny to pierwszy krok do zmiany – zauważa psychoterapeutka.

Brak całkowitego wyciszenia pomieszczenia i dostęp do odgłosów ze świata zewnętrznego nie pozostaje bez wpływu na jakość snu i wypoczynku. – Sen to jedna z podstawowych potrzeb biologicznych i psychicznych człowieka. Jeśli w otoczeniu występują zakłócenia, nawet subtelne dźwięki w tle, mogą one utrudniać przechodzenie przez wszystkie fazy snu, szczególnie te najgłębsze. W efekcie budzimy się zmęczeni, mimo wielu godzin snu; trudniej nam zregenerować się fizycznie i emocjonalnie; obniża się odporność organizmu na stres i infekcje; pojawiają się trudności z pamięcią i koncentracją – wymienia Marta Wiercińska. – W psychoterapii często pracujemy nad poprawą jakości snu, bo to fundament zdrowia psychicznego. Czasem wymaga to prostych zmian w otoczeniu, a czasem głębszej pracy nad umiejętnością wyciszenia wewnętrznego dialogu, który, podobnie jak hałas z zewnątrz, potrafi skutecznie zakłócić wypoczynek – zauważa psychoterapeutka.



W poszukiwaniu „wewnętrznej ciszy”

Jak podkreśla rozmówczyni, nawet lekkie podenerwowanie po pełnym napięć dniu w pracy lub na uczelni może zostać spotęgowane po powrocie do domu za sprawą hałasu za oknem, głośnych rozmów sąsiadów czy remontu w pobliżu. – Przebywanie przez wiele godzin w stanie napięcia psychicznego sprawia, że nasz organizm znajduje się na granicy przeciążenia. Gdy nie możemy znaleźć ukojenia nawet we własnym domu, zaczynamy odczuwać frustrację, rozdrażnienie, a nawet bezsilność. To z kolei może prowadzić do kłótni z domownikami, wybuchów złości bez wyraźnego powodu, pogłębienia poczucia zmęczenia i braku kontroli. W takiej sytuacji warto nie tylko zadbać o warunki zewnętrzne, ale też przyjrzeć się swojemu sposobowi radzenia sobie ze stresem. Psychoterapia może pomóc zbudować narzędzia do samoregulacji, dzięki którym będziemy mniej podatni na wpływ trudnych warunków zewnętrznych – wyjaśnia Marta Wiercińska.

Wprawdzie słuchawki dźwiękoszczelne mogą okazać się doraźnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy istnieje konieczność wykonania konkretnego zadania w skupieniu, to aby skutecznie poradzić sobie ze szkodliwym wpływem hałasu na zdrowie, warto mieć na uwadze kilka wskazówek. – Długofalowo najważniejsze jest budowanie odporności psychicznej i umiejętność regulowania emocji w trudnych warunkach. Zamiast ignorowania niedogodności, lepiej uczyć się jak rozpoznawać swoje granice i sygnały przeciążenia; jak dbać o „wewnętrzną ciszę”, np. przez medytację, świadomy oddech, rytuały wyciszające; jak tworzyć przestrzeń regeneracji, nawet jeśli nie możemy kontrolować hałasu. Psychoterapia integracyjna daje narzędzia do radzenia sobie z codziennym przeciążeniem, zarówno poprzez pracę z ciałem, emocjami, jak i przekonaniami. Dzięki niej uczymy się nie tylko przetrwać w trudnych warunkach, ale budować życie bardziej zgodne z naszymi potrzebami, także potrzebą spokoju – zaznacza Marta Wiercińska.