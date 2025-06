Opóźnianie snu – niekorzystny dla zdrowia nawyk dopada coraz więcej osób. Czym grozi?

Choć nie jest to takie proste, należałoby odłożyć telefon znacznie wcześniej. Ja na przykład proszę pacjentów, żeby znaleźli nowe miejsce do ładowania swojego telefonu. Bo jak ich pytam, gdzie ładują telefon, to zwykle mówią, że w sypialni. I że telefon też służy im za budzik. I to jest niby w porządku, ale przez to mają ten telefon obok siebie i często po prostu po niego sięgają. Więc gdyby znaleźć miejsce do ładowania gdziekolwiek indziej i sypialnię utrzymać w takim sterylnym stanie, to już byłoby w porządku. Ale korzystajmy też z różnych form przypomnień czy powiadomień w naszych telefonach. To pozwoli wprowadzić pewne rytuały wieczorne. Oczywiście mogą one być rozmaite: jedni będą czytać książkę, inni medytować, a jeszcze inni wezmą kąpiel. Natomiast dobrze by było, gdyby pewne czynności udało się zaplanować i żeby chociaż jeden z tych rytuałów był stałym punktem wykonywanym na dźwięk budzika. Można ustawić budzik na godzinę 22, by był to dla nas sygnał, że o tej porze należy umyć zęby czy wziąć prysznic. To już wyznaczy pewien rytm i będzie czytelnym komunikatem, że po tej godzinie nie wracamy do oglądania serialu i jedzenia popcornu, tylko idziemy spać.



Na ile pomocne mogą okazać się raporty tygodniowe, które podsumowują czas spędzony na korzystaniu z telefonu w ciągu minionych dni?

To też jest dobra metoda wyznaczania ograniczeń w korzystaniu z urządzeń mobilnych. Należy jednak stawiać sobie realistyczne cele. Kiedy słyszę od pacjentów, że oni planują 4 godziny przed snem ograniczać światło i wyłączać telefony, to zwykle okazuje się, że udaje im się wytrwać w postanowieniu przez tydzień, może dwa. Rzadko kiedy jest to zmiana na stałe. Może zatem lepiej sobie wyznaczyć pół godziny albo godzinę przed snem, taki krótki czas, w którym rzeczywiście uda się taki cel zrealizować.

Jakie inne sposoby radzenia sobie ze zjawiskiem bedtime procrastination mógłby pan zaproponować?

Można spróbować sobie przypomnieć, jakie rytuały pomagały nam spokojnie zasypiać w przeszłości. Dla wielu osób mogło to być czytanie książki przez rodziców, więc i w dorosłym życiu chętnie sięgają po lekturę przed snem. Innym razem to są rytuały związane z jedzeniem czy z jakąś konkretną aktywnością międzyludzką. Natomiast nie polecałbym dodatkowych technicznych udogodnień, bo wskazane jest ograniczanie technologii w późnych godzinach wieczornych. Ciekawe rozwiązania proponują sami producenci umożliwiając ustawienie trybu nocnego w niektórych urządzeniach. Natomiast wydaje mi się, że fizyczne pozbycie się telefonu z sypialni będzie najbardziej skuteczne.