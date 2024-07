Kobiety potrzebują więcej snu niż mężczyźni? Psycholog wyjaśnia

Brak snu w początkowej fazie prowadzi do upośledzenia funkcji poznawczych, takich jak koncentracja i pamięć, może też wywoływać wahania nastroju i zwiększoną podatność na stres. Długotrwały deficyt snu jest powiązany z występowaniem wielu poważnych chorób, w tym cukrzycy, otyłości, chorób sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń nastroju, takich jak depresja i stany lękowe. Badania sugerują również, że niedobór snu może przyspieszać rozwój chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Niezdrowe jest także zjawisko błędnego koła deprywacji snu: starając się nadrobić zaległości w pracy kosztem snu, budzimy się niewyspani, co pogarsza nasze samopoczucie i zdolność koncentracji. W rezultacie pracujemy mniej efektywnie, co prowadzi do kumulacji obowiązków i potrzeby kolejnych nieprzespanych nocy. Taki cykl nie tylko nie rozwiązuje problemu, ale go pogłębia, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.



Jakie inne czynniki wpływają na poziom zmęczenia lub jego braku w ciągu dnia?

Na pewno warto wymienić aktywność fizyczną. Regularne ćwiczenia mogą poprawić jakość snu i zwiększyć poziom energii. Jednak intensywny trening wieczorem może być dla niektórych osób niewskazany, ponieważ może działać jako stresor. Rekomendowałabym dopasowanie godzin treningów do własnych potrzeb i preferencji, aby uniknąć negatywnego wpływu na sen. Kolejnym ważnym czynnikiem są kofeina oraz alkohol. Mają one znaczący wpływ na odczuwanie zmęczenia. Kofeina może zakłócać zasypianie, zwłaszcza gdy jest spożywana późnym popołudniem lub wieczorem. Alkohol, mimo że może początkowo działać uspokajająco, często prowadzi do fragmentacji snu i obniżonej jego jakości. Warto przyjrzeć się również przyjmowanym lekom ponieważ również mogą wpływać na poziom zmęczenia i sen. Skutki uboczne mogą obejmować problemy z zasypianiem albo nadmierną senność. W takich przypadkach ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu dostosowania leczenia. Ostatnim ważnym czynnikiem mogą być potencjalne choroby, np. alergie, zaburzenia tarczycy, przewlekłe bóle, depresja. W przypadku długotrwałego zmęczenia lub innych niepokojących objawów warto skonsultować się z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia i wdrożenia odpowiednich działań.