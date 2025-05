Ważniejsza niż pokazy mody i udział w intratnych sesjach zdjęciowych okazała się dla ambitnej Amerykanki działalność charytatywna. Doświadczenia z sali porodowej, gdy w wyniku poważnego krwotoku modelka z trudem uszła z życiem, uwrażliwiły ją na kwestię bezpieczeństwa kobiet w ciąży, a także w pełni kontrolowanego, odbywającego się z odpowiednią dbałością przebiegu akcji porodowej. W 2005 roku Christy Turlington rozpoczęła współpracę z międzynarodową organizacją pozarządową CARE działającą na rzecz pomocy humanitarnej, walki z ubóstwem i poprawy warunków życia ludzi na całym świecie. Szybko została mianowana Rzeczniczką Zdrowia Matek wskazanej organizacji (Advocate for Maternal Health), a także podjęła decyzję o rozpoczęciu studiów z zakresu zdrowia publicznego w Columbia University Mailman School of Public Health.



Christy Turlington: debiut reżyserski i fundacja Every Mother Counts

Zainspirowana efektami własnej działalności w tak ważnej dziedzinie, jaką jest zdrowie publiczne, Christy Turlington w 2010 zadebiutowała w roli reżyserki filmu dokumentalnego „No Woman, No Cry”, poświęconego wyzwaniom, z jakimi mierzą się przyszłe matki zamieszkujące takie kraje, jak między innymi Tanzania, Bangladesz czy Gwatemala. Doceniony przez krytyków film zmotywował ambitną modelkę do dalszego zgłębiania wiedzy w poruszanych kwestiach. W tym samym roku powstała fundacja Every Mother Counts, która w ciągu piętnastu lat działalności udzieliła wsparcia blisko 2 milionom kobiet, rodzin i pracowników służby zdrowia oraz zainwestowała 48 milionów dolarów w edukację i działania mające na celu podnoszenie świadomości związanej ze zdrowiem kobiet w ciąży i bezpieczeństwem porodu.

Założycielka fundacji, od 2003 roku posługująca się podwójnym nazwiskiem Turlington Burns, jest też współautorką podcastu zatytułowanego „About Your Mother”, w ramach którego prowadzi poświęcone macierzyństwu rozmowy z takimi sławnymi mamami, jak między innymi Jennifer Garner, Cindy Crawford, Amy Schumer czy Melinda French Gates. Wartościowe wywiady pozwalają nie tylko zgłębiać tę istotną tematykę, ale i gromadzić pokaźne środki przeznaczone na wsparcie zdrowia matek w wybranych rejonach świata. Jak podaje „Time”, na ten cel przeznaczono niemal 100,000 $ pozyskanych dzięki popularności podcastu.

Choć fundacja od lat bez zarzutu wywiązuje się z podjętego zadania, a wyróżnienie przyznane przez magazyn „Time” stanowi niezbity dowód słuszności jej działań, 56-letnia założycielka Every Mother Counts z właściwą sobie skromnością ocenia efekty dotychczasowej pracy. – Nasze inwestycje są niewielkie w porównaniu do tego, jaka jest skala potrzeb w tym zakresie. Jednak wszystko, co robimy, pozwala wskazać te dziedziny, w których nadal potrzebna jest pomoc – zauważa w rozmowie z „Time”. Na szczęście osoby decydujące o tym, kto znajdzie się na prestiżowej liście publikowanej przez rzeczony magazyn, mają nieco inną ocenę dokonań modelki niż ona sama.

