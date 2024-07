Cindy Crawford o sobie: Nie lubię określenia „byłam modelką”

W tym roku przypada 20. rocznica powstania marki Meaningful Beauty, zajmującej się produkcją kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów. Z tej okazji jej założycielka, Cindy Crawford, zamieściła na Instagramie dwa zdjęcia w bliźniaczych stylizacjach: jedno sprzed 20 lat i drugie bieżące. Na obu fotografiach pozuje w czarnej klasycznej ramonesce, z rozpuszczonymi włosami i w naturalnym makijażu. Gdyby nie podpis, trudno byłoby się zorientować, że ujęcia te dzielą dwie dekady. Supermodelka mimo upływu lat zachwyca urodą, sylwetką i wyczuciem stylu. Trudno też odmówić jej umiejętności sprawnego prowadzenia biznesu i dbałości o własny wizerunek. Jak jej działania utorowały drogę do sukcesu kolejnym pokoleniom modelek i modeli, łącznie z jej własnymi dziećmi, które odważnie rozwijają swoje kariery w tym zawodzie?

Nie „byłam modelką”

Bujna fryzura, brązowe oczy, charakterystyczny pieprzyk nad ustami po lewej stronie, sprawiają, że twarz Cindy Crawford trudno pomylić z jakąkolwiek inną modelką z jej pokolenia. Zawahać się można jedynie oglądając zdjęcia jej zjawiskowej córki Kai Gerber, która do złudzenia przypomina swoją mamę, jednak brak wspomnianego znamienia na twarzy rozwiewa wątpliwości co do osoby przedstawionej na fotografii. – Jeśli można mówić o punkcie odniesienia i posiadaniu drogowskazu we własnej karierze, to nie mogłabym wymarzyć sobie lepszego. Dzięki dokonaniom mamy świat modelingu nie był dla mnie obcy i rozumiałam go od najmłodszych lat. Czułam, że szybko stanę się jego częścią i był to dla mnie naturalny proces – wyznała 23-latka w wywiadzie dla „People”.

Choć nazwisko Cindy Crawford wymieniane jest jednym tchem z innymi supermodelkami lat 90.: Christy Turlington, Lindą Evangelistą, Naomi Campbell, Elle MacPherson czy Claudią Schiffer, ona sama w rozmowie „The New York Times” w lipcu bieżącego roku podkreśliła, że traktuje modeling jako zajęcie, a nie sposób na definiowanie siebie samej. – Zawsze powtarzam, że wykonywałam zawód modeliki („I modelled” – oryg.), a nie „byłam modelką”. Dla mnie jest to określenie czynności, a nie sposób na wyrażenie siebie – wyjaśnia w cytowanym wywiadzie.



Nikogo nie naśladowałam

Niezależnie od definicji i sposobu określania zajęcia, którym urodzona w DeKalb w Illinois 58-latka zajmuje się od ponad trzech dekad, jej imponująca kariera może posłużyć jako wzór dla kolejnych pokoleń osób aktywnych w branży modowej. Łączenie pracy modelki z udziałem w kampaniach reklamowych, występami w teledyskach, filmach, show telewizyjnych oraz autorskich programach treningowych, a nawet w przedstawieniach magika Davida Copperfielda, z zawodem businesswoman prowadzącej własną firmę kosmetyczną, to standardy wytyczane przez nią samą oraz wspomniane ikony stylu lat 90. Dla popularnych obecnie przedstawicielek świata mody tak szeroko rozpowszechniona obecność w mediach i świecie biznesu stanowi zjawisko oczywiste.