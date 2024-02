Gisele Bündchen wydała książkę kucharską. Przepisy robią wrażenie

Już nie papierosy i frappuccino

Na swoim instagramowym profilu supermodelka relacjonuje odebranie pierwszego egzemplarza książki, która do sprzedaży trafi w marcu – Uwielbiam gotować i bardzo się cieszę, że mogę się podzielić z czytelnikami moimi ulubionymi przepisami – wyznaje. Nie jest tajemnicą, że w początkowych etapach swojej kariery Brazylijka stosowała dietę, której nie warto polecać osobom dbającym o dostarczanie organizmowi zbilansowanych składników odżywczych. Składały się na nią „papierosy, frappuccino, pizza i wino”, jak przyznawała w licznych wywiadach.

Reklama

W kolejnych latach skupiła się jednak na znacznie zdrowszym odżywaniu, a także na zbilansowanym łączeniu diety i zdrowego stylu życia, wierząc, że dobre samopoczucie rozpoczyna się od właściwego podejścia do jedzenia. Warzywa i bogate w składniki odżywcze białka stanowią wprawdzie podstawę prezentowanych przez nią przepisów, jednak autorka stawia też na elastyczność i nie stroni od potraw powszechnie mało kojarzących się z dietą modelki – otwarcie pisze choćby o tym, jak bardzo ona i jej dzieci cenią sobie wieczory z pizzą.

Zupa na pozbycie się kataru

Zgodnie z podtytułem „Proste przepisy dla wzmocnienia ciała i odżywienia duszy”, książka stanowi przewodnik po takich pozycjach kulinarnych, które można nie tylko przygotować w nieskomplikowany sposób, ale też zachęcić do ich spożycia dzieci. Wśród propozycji znajdują się między innymi: sałatki owocowe, ciekawe pomysły na śniadania, zupy – wśród nich choćby ta o fantazyjnej nazwie Sneeze-Be-Gone (zupa na pozbycie się kataru – przyp. red.), potrawy warzywne, ale też ciekawe pomysły na przekąski i zdrowe słodkości, takie jak na przykład ciasto bananowe lub muffinki marchewkowe.

Czytaj więcej Uroda „Srebrna fala” w reklamach i na wybiegach. Modelki po 50 mają teraz swój najlepszy czas Nie farbują siwych włosów i z dumą pokazują zmarszczki. Na okładkach pozują w kostiumach kąpielowych, a na Instagramie mają więcej obserwujących niż ich 20-letnie koleżanki z wybiegów. Emerytura? Nie w tym wieku! Na razie modelki 50+ (a także 60+, 70+ a nawet 80+) coraz lepiej radzą sobie w świecie mody. Czy dzięki nim upadnie kult młodości?

Znaczenie słowa Nourish nie dotyczy jedynie odżywiania, ale i dostarczania organizmowi składników niezbędnych do życia i rozwoju. Autorka nie skupia się zatem tylko na kulinariach. Porady z zakresu mindfulness, planowania posiłków dostosowanych do rytmu życia całej rodziny, dbałości o środowisko w duchu zero waste, czy nawet prowadzenia dziennika i ustalania intencji na dany dzień to kolejne elementy tej pozycji wydawniczej, którą, przy złożeniu zamówienia już teraz, będzie można otrzymać 26 marca.