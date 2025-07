Lawina emocji zalewająca internet po tragicznej śmierci 15-letniego Dominika, członka i uczestnika obozu ZHR odbywającego się w miejscowości Wilcze, nie słabnie. Szczególnie głośno wybrzmiewa w sieci głos matek, wyrażających współczucie wobec najbliższych zmarłego chłopca i niezrozumienie wobec decyzji osób sprawujących nad nim opiekę.

Chłopiec utonął podczas próby przepłynięcia wpław nocą jeziora Ośno – jak już wiadomo, bez asekuracji i w pełnym umundurowaniu. W komunikatach dotyczących wydarzenia, które trafiły do mediów, informowano m.in., że chłopiec podjął się wykonania tego zadania na polecenie drużynowego, chcąc zaliczyć zadanie niezbędne do zdobycia jednej ze sprawności harcerskich przewidzianych w regulaminie ZHR. Wielu internautów komentujących tragiczne zdarzenie zwróciło jednak uwagę, że to niemożliwe, aby zadanie, o którym mowa, należało do kanonu niezbędnych przy uzyskiwaniu sprawności. Mieli rację. Na listach umiejętności wymaganych we wszystkich sprawnościach wodnych, zapisanych w regulaminach ZHR, nie ma mowy o konieczności pływania nocą – nie mówiąc już o braku odpowiedniego zabezpieczenia tego rodzaju wyzwań. Harcerz lub harcerka starający się o zdobycie sprawności Pływaka, muszą co prawda wykazać się umiejętnością przemieszczania się w wodzie w ubraniu, ale zapis mówi o przepłynięciu w stroju tylko 20 metrów.

– To prawda: wśród naszych sprawności nie ma takiej, której zdobycie wymagałoby od harcerki lub harcerza pływania nocą i w ubraniu – mówi w rozmowie z nami hm. Jan Garnecki z ZHR. – Prawdą jest również, że w tej chwili nie wiemy do końca, co się tam naprawdę wydarzyło i podobnie jak opinia publiczna czekamy na ostateczne ustalenia właściwych służb, które już zajęły się sprawą.

Przedstawiciel ZHR odniósł się także do informacji, że zmarły Dominik mógł być poddawany tzw. próbie, która jest zwieńczeniem procesu zdobywania kolejnych stopni harcerskich. Na czym dokładnie polega taka aktywność i jaki jest jej cel?